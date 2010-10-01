В сети биткоина состоялось главное событие этого года — халвинг. Сегодня, 11 мая, примерно в 10:30 по московскому времени на блоке 630 000 награда за добычу криптовалюты снизилась с 12,5 до 6,25 BTC.

Общество Названа причина сбоя в работе портала госуслуг Временная частичная недоступность портала госуслуг, с которой пользователи столкнулись в понедельник вечером, была обусловлена проведением тестирования его устойчивости к планируемому росту обращений, сейчас портал работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "РТ Лабс" ("дочка" "Ростелекома", оператора портала). 163

Авто Представлен новый G-Class с роскошным шестиместным салоном Специалисты ателье показали роскошный внедорожник с тремя рядами сидений и шестью местами, расположенными по схеме 2 + 2 + 2. Вдобавок модернизированный G-Class отличился обвесом и дисками, а интерьер перешили кожей и алькантарой.

Общество Режим самоизоляции в Волгоградской области продлен до 31 мая С 1 апреля в регионе действует режим самоизоляции, который был продлен до 11 мая. Сегодня его продлили до начала лета. 87

Общество Куйвашев анонсировал смягчение карантина в Свердловской области Глава региона отметил, что наступившая неделя может стать решающей для Свердловской области при определении вопроса о продлении или снятия ограничительных мер. 43

Авто АвтоВАЗ рассказал о раллийной Lada Katran Производители отечественного концерна АвтоВАЗ рассказали о необычной раллийной модели, получившей название Lada Katran. 4

Технологии В интерфейсе Thunderbolt обнаружены уязвимости Исследователь компьютерной безопасности Бьёрн Руйтенберг (Björn Ruytenberg), работающий в техническом университете Эйндховена, рассказал об уязвимостях, обнаруженных в компьютерах, оснащенных интерфейсом Thunderbolt. 2

Общество Минтруд: Выплаты в 10 тысяч рублей могут получить 22 миллиона детей Единовременные выплаты в 10 тысяч рублей на ребенка в возрасте от трех до 16 лет смогут получить 22 миллиона российских детей, сообщили в Минтруде РФ. 59

Общество Путин: сотрудникам социальных учреждений дадут специальную доплату Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 11 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по коронавирусу. 52

Общество Беглов назвал причину сохранения ограничительных мер в Петербурге Запреты и ограничения, введенные в Петербурге в связи с распространением COVID-19, сохранятся до 31 мая в связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки в городе. 260

Экономика Владимир Путин объявил о поддержке малого и среднего бизнеса Глава государства Владимир Путин на сегодняшнем совещании с губернаторами и министрами заявил о запуске ряда мер поддержки экономики и граждан. 160

Общество Собянин назвал пять условий для нормальной жизни в «новой реальности» Мэр Москвы Сергей Собянин в рамках совещания по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в России, на котором присутствовал президент Владимир Путин и члены правительства, заявил о разработке пяти направлений комплекса мер для возвращения городов и регионов к нормальной жизни в условиях распространения коронавируса. 152

Общество Вильфанд предупредил о резком похолодании в европейской части России В центре европейской части России во вторник, 12 мая, ожидается «обвал холода»: резкое похолодание более чем на 10 °С. С таким заявлением выступил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. 283

Общество Путин объявил о завершении режима нерабочих дней Президент России Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней.

Политика Ярославский губернатор сохранил режим самоизоляции до конца мая В Ярославской области до 31 мая сохраняется требование соблюдения обязательной самоизоляции для тех, кому больше 65 лет, и запрет на проведение массовых мероприятий, заявил губернатор области Дмитрий Миронов, после участия в онлайн-совещании, которое провел президент Владимир Путин.

Здоровье Ношение масок в Чувашии станет обязательным «В республике будет введено обязательное ношение масок в местах массового пребывания людей: предприятиях торговли и сферы услуг, общественном транспорте, медицинских учреждениях и т.п. В настоящее время эта норма носит рекомендательный характер», — говорится в сообщении. 29

Игры Анонсированы шесть дополнений для Civilization VI Firaxis Games анонсировала абонемент New Frontier Pass для Civilization VI, в который войдут шесть дополнений. 3

Общество В Подмосковье продлили ограничения по работе предприятий Ограничения по работе предприятий в Подмосковье будут продлены до следующего понедельника, сообщил глава региона Андрей Воробьев. 43