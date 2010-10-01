Экономика
РБКВ сети биткоина состоялся халвинг
В сети биткоина состоялось главное событие этого года — халвинг. Сегодня, 11 мая, примерно в 10:30 по московскому времени на блоке 630 000 награда за добычу криптовалюты снизилась с 12,5 до 6,25 BTC.
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Общество
Названа причина сбоя в работе портала госуслуг
Временная частичная недоступность портала госуслуг, с которой пользователи столкнулись в понедельник вечером, была обусловлена проведением тестирования его устойчивости к планируемому росту обращений, сейчас портал работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "РТ Лабс" ("дочка" "Ростелекома", оператора портала).
РИА Новости 14:10
Авто
Представлен новый G-Class с роскошным шестиместным салоном
Специалисты ателье показали роскошный внедорожник с тремя рядами сидений и шестью местами, расположенными по схеме 2 + 2 + 2. Вдобавок модернизированный G-Class отличился обвесом и дисками, а интерьер перешили кожей и алькантарой.
Motor вчера в 04:11
Происшествия
СК возбудил уголовное дело о пожаре в подмосковном хосписе
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о пожаре в частном хосписе в Красногорске, находившемся в обычном жилом доме.
Газета.Ru 02:46
Общество
Режим самоизоляции в Волгоградской области продлен до 31 мая
С 1 апреля в регионе действует режим самоизоляции, который был продлен до 11 мая. Сегодня его продлили до начала лета.
ИА Городские вести. Волгоград 09:04
Политика
NYT: Юридическая фирма из США откупилась от иска Тимошенко за $11 млн
Нью-Йорк, США, 11 мая 2020, 09:18 — REGNUM Американская адвокатская компания Skadden выплатила $11 млн, чтобы избежать судебного преследования со стороны бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.
REGNUM 02:18
Общество
Путин объявил о завершении режима нерабочих дней с 12 мая
Президент Владимир Путин объявил, что с 12 мая период нерабочих дней, введенный в России из-за эпидемии коронавируса, завершается.
Новая газета 09:17
Общество
В правительстве обозначили условия открытия российских курортов
Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Газета.Ru 14:31
Общество
Куйвашев анонсировал смягчение карантина в Свердловской области
Глава региона отметил, что наступившая неделя может стать решающей для Свердловской области при определении вопроса о продлении или снятия ограничительных мер.
Kursk.com 14:30
Общество
Представитель ВОЗ надеется, что Россия вышла на плато по коронавирусу
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович надеется, что страна вышла на плато по коронавирусу, учитывая статистику последних дней.
Свободная Пресса вчера в 11:58
Общество
Власти Москвы ответили на вопросы о снятии режима самоизоляции
Смягчение ограничений не отменяет режим самоизоляции, который был продлен в столице до 31 мая.
РБК 15:27
Авто
АвтоВАЗ рассказал о раллийной Lada Katran
Производители отечественного концерна АвтоВАЗ рассказали о необычной раллийной модели, получившей название Lada Katran.
Car.ru вчера в 06:24
Технологии
В интерфейсе Thunderbolt обнаружены уязвимости
Исследователь компьютерной безопасности Бьёрн Руйтенберг (Björn Ruytenberg), работающий в техническом университете Эйндховена, рассказал об уязвимостях, обнаруженных в компьютерах, оснащенных интерфейсом Thunderbolt.
iXBT.com 08:01
Общество
Минтруд: Выплаты в 10 тысяч рублей могут получить 22 миллиона детей
Единовременные выплаты в 10 тысяч рублей на ребенка в возрасте от трех до 16 лет смогут получить 22 миллиона российских детей, сообщили в Минтруде РФ.
Daily Storm 14:17
Общество
Путин: сотрудникам социальных учреждений дадут специальную доплату
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 11 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по коронавирусу.
REGNUM 09:53
Культура
Ушел из жизни актер Джерри Стиллер, отец Бена Стиллера
КиноПоиск 06:10
Общество
Беглов назвал причину сохранения ограничительных мер в Петербурге
Запреты и ограничения, введенные в Петербурге в связи с распространением COVID-19, сохранятся до 31 мая в связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки в городе.
DP.RU 11:57
Экономика
Владимир Путин объявил о поддержке малого и среднего бизнеса
Глава государства Владимир Путин на сегодняшнем совещании с губернаторами и министрами заявил о запуске ряда мер поддержки экономики и граждан.
Брянский рабочий 09:49
Общество
Собянин назвал пять условий для нормальной жизни в «новой реальности»
Мэр Москвы Сергей Собянин в рамках совещания по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в России, на котором присутствовал президент Владимир Путин и члены правительства, заявил о разработке пяти направлений комплекса мер для возвращения городов и регионов к нормальной жизни в условиях распространения коронавируса.
РБК 14:05
Общество
В Тульской области с рядом ограничений разрешены прогулки в парках
Алексей Дюмин внес изменения и дополнения в Указ о мерах, принимаемых в связи с распространением коронавируса.
Тульские новости 01:22
Хоккей
ИИХФ поменяет Россию и Канаду местами в группах на ЧМ-2021 по хоккею
Поменяют местами сборные России и Канады.
ProstoProSport 11:20
Общество
Вильфанд предупредил о резком похолодании в европейской части России
В центре европейской части России во вторник, 12 мая, ожидается «обвал холода»: резкое похолодание более чем на 10 °С. С таким заявлением выступил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
RT на русском вчера в 20:47
Общество
Путин объявил о завершении режима нерабочих дней
Президент России Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней.
Ведомости 09:40
Общество
В Калининградской области с 12 мая откроются торговые центры
В Калининградской области с 12 мая в ограниченном режиме из-за коронавируса откроются торговые центры, парикмахерские и салоны красоты.
Национальная служба новостей 13:43
Политика
Ярославский губернатор сохранил режим самоизоляции до конца мая
В Ярославской области до 31 мая сохраняется требование соблюдения обязательной самоизоляции для тех, кому больше 65 лет, и запрет на проведение массовых мероприятий, заявил губернатор области Дмитрий Миронов, после участия в онлайн-совещании, которое провел президент Владимир Путин.
Коммерсантъ Ярославль 15:18
Здоровье
Ношение масок в Чувашии станет обязательным
«В республике будет введено обязательное ношение масок в местах массового пребывания людей: предприятиях торговли и сферы услуг, общественном транспорте, медицинских учреждениях и т.п. В настоящее время эта норма носит рекомендательный характер», — говорится в сообщении.
REGNUM 07:52
Игры
Анонсированы шесть дополнений для Civilization VI
Firaxis Games анонсировала абонемент New Frontier Pass для Civilization VI, в который войдут шесть дополнений.
CyberSport.ru 13:05
Армия и оружие
Российский Су-35 проиграл в воздушном бою китайским J-10 и J-16
Сообщается, что российский истребитель показал неудовлетворительные результаты во время условного воздушного боя с китайскими самолетами J-16 и J-10.
Военное дело 10:45
Общество
В Подмосковье продлили ограничения по работе предприятий
Ограничения по работе предприятий в Подмосковье будут продлены до следующего понедельника, сообщил глава региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 14:42
Общество
В Астраханской области продлили ограничения по коронавирусу
Астраханская область пока не вышла на плато по распространению коронавируса, ограничительные меры сохраняются, заявил губернатор региона Игорь Бабушкин на заседании штаба по коронавирусу.
РИА Новости 15:16