Экономика

РБКРБКВ сети биткоина состоялся халвинг

В сети биткоина состоялось главное событие этого года — халвинг. Сегодня, 11 мая, примерно в 10:30 по московскому времени на блоке 630 000 награда за добычу криптовалюты снизилась с 12,5 до 6,25 BTC. Следующее сокращение до 3,125 BTC произойдет через 4 года на блоке 840 000.
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Биткоин пережил третий «халвинг»: курс монеты пока стабилен

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Биткойн пережил очередной «халвинг»: вознаграждение за добычу уполовинили в третий раз

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4 простых ответа на главные вопросы о халвинге

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Халвинг биткоинов прошёл успешно: вот, что вам нужно знать

Блокчейн2403:25

Биткоин пережил свой третий халвинг, но рынок отреагировал слабо

BitCryptoNews04:20
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Авербух о решении ISU уравнять четверные прыжки: для меня это странно

РИА Новости вчера в 11:16
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Меган Маркл и принц Гарри переехали на виллу голливудского продюсера

Особняк насчитывает восемь спален и 12 ванных комнат. Стоимость виллы оценивается в 18 миллионов долларов.
Pravda.Ru 10 мая в 03:23
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Происшествия

Загоревшийся в больнице в Петербурге аппарат ИВЛ был новым

Аппарат искусственной вентиляции легких, загоревшийся во вторник в реанимационном отделении больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге, был новым, его установили в начале мая.
ТАСС 03:28
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Экономика

Промсвязьбанк продал почти все запасы золота

Промсвязьбанк продал 92% запасов золота — около двух тонн, рассчитал аналитик банка БКФ Максим Осадчий.
Коммерсантъ 10 мая в 08:20
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Общество

В Ухане проведут массовое тестирование жителей на коронавирус

В китайском городе Ухань, который стал центром вспышки эпидемии нового коронавируса, власти намерены провести массовое тестирование населения на коронавирус из-за новых случаев заражения, сообщает Reuters.
Rambler News Service 02:11
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Политика

Трамп прекратил брифинг после конфликта с журналисткой

Вашингтон, 12 мая 2020, 03:26 — REGNUM Пресс-конференция в Белом доме, которую 11 мая проводил президент США Дональд Трамп, была им прервана после конфликта с журналисткой телеканала CBS.
REGNUM вчера в 20:26
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Происшествия

Хозяину хосписа в Красногорске предъявлено обвинение

Газета.Ru 05:25
Общество

Утверждены правила единовременных выплат на детей от 3 до 16 лет

Правительство утвердило правила единовременных выплат на детей в возрасте от 3 до 16 лет, сообщается на сайте кабинета министров.
Российская газета вчера в 17:05
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Общество

Сайт Госуслуг столкнулся со сбоями после обращения Путина

Портал государственных услуг столкнулся со сбоями после телеобращения президента Владимира Путина 11 мая, во время которого он анонсировал дополнительные выплаты семьям с детьми из-за эпидемии коронавируса.
РБК вчера в 12:27
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Экономика

В РСТ предложили разрешить турпоездки между регионами с 1 июня

Российский союз туриндустрии (РСТ) и Российская гостиничная ассоциация (РГА) предлагают с 1 июня 2020 года разрешить турпоездки внутри страны, как минимум, между регионами с низким уровнем заболеваемости COVID-19 в зависимости от эпидемиологической обстановки, сообщили РИА Новости в РСТ.
РИА Новости 05:15
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Экономика

Владимир Путин объявил о поддержке малого и среднего бизнеса

Глава государства Владимир Путин на сегодняшнем совещании с губернаторами и министрами заявил о запуске ряда мер поддержки экономики и граждан.
Брянский рабочий вчера в 09:49
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Гаджеты

Названы цены на новые телефоны Nokia 125 и Nokia 150 в России

Nokia 125 получили стандартные для такого телефона дисплей – 2,4-дюйма, а такой же экран установлен и в Nokia 150.
Astera 05:07
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Общество

Число жертв коронавируса в США превысило 80 тысяч

Следом идет Испания, Великобритания, Россия и Италия. В нашей стране уже более 220 тысяч инфицированных.
Эхо Москвы вчера в 19:06
Общество

Семьи с детьми до трех лет получат дополнительные 5 тыс. руб. в месяц

Размер выплаты составит 5 тыс. руб. На нее смогут рассчитывать лица, имеющие право на другие выплаты в рамках федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", а также граждане России, у которых первый ребенок родился или был усыновлен с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года.
РБК вчера в 10:36
Шоу-бизнес

Брэдли Купер и Ирина Шейк отметили вместе День матери

По данным Daily Mail, Купер приехал к квартире модели в Нью-Йорке, где она живет сейчас с их общей дочерью Леей, чтобы поздравить с праздником.
RuNews24.ru вчера в 23:55
Здоровье

В Роспотребнадзоре не исключают, что на Алтае введут перчаточный режим

Перчаточный режим в Алтайском крае не ввели, но все может измениться.
Толк 04:35
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Шоу-бизнес

Возлюбленный Ольги Бузовой сделал татуировку с ее именем

Возлюбленный Ольги Бузовой сделал татуировку с ее именем Давид Манукян сделал татуировку с именем Ольги Бузовой.
Экспресс газета 01:57
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Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара увеличился на 28 копеек — до 73,68 рубля. Курс евро вырос на 18 копеек и составил 79,74 рубля.
RT на русском 03:01
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Политика

В команде Зеленского осудили Гордона за интервью с Поклонской

Представитель президента Украины в «Автономной республике Крым» Антон Кориневич осудил украинского журналиста Дмитрия Гордона, который взял интервью у экс-прокурора Крыма и депутат Госдумы Натальи Поклонской.
Украина.ру 04:39
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Общество

Сроки проведения ЕГЭ могут скорректировать в ближайшую неделю

Корректировка сроков проведения Единого госэкзамена может состояться в ближайшую неделю, заявил начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский.
РИА Новости 02:11
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Происшествия

В Красноярске насильника и его жертв накажут за нарушение самоизоляции

Красноярская полиция собрала материалы о нарушении режима самоизоляции в отношении мужчины, который подозревается в сексуальном насилии, а также в отношении двух его жертв, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской полиции.
РИА Новости 05:45
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Общество

В Ростовской области режим самоизоляции продлится до особого распоряжения

Как сообщало ИА REGNUM, ранее донской губернатор Василий Голубев заявил, что после майских праздников в регионе может быть принят документ, согласно которому будет ослаблен режим самоизоляции.
REGNUM 02:13
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Музыка

Новый клип Little Big набрал более 14 млн просмотров

Новый клип российской группы Little Big на песню Hypnodancer, опубликованный на YouTube-канале музыкантов в пятницу, 8 мая, собрал к утру понедельника свыше 14,3 млн просмотров.
Известия 10 мая в 22:06
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Общество

В Красноярском крае введут масочный режим

Жители Красноярского края обязаны будут носить маски в закрытых помещениях и общественном транспорте, сообщил губернатор Александр Усс.
РИА Новости 05:27
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Спорт

Уткин раскритиковал людей, потерявших деньги в финансовой пирамиде

Комментатор и блогер Василий Уткин раскритиковал людей, которые потеряли деньги в инвестиционном фонде «Гафаров и партнёры».
Metaratings 05:05
Общество

В Госдуму внесен законопроект о наказании чиновников за хамство

За оскорбление граждан государственным и муниципальным служащим грозят штрафы до 150 тысяч рублей - такой законопроект внесли в Госдуму глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.
Российская газета 03:21
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Политика

Премьер Украины заявил, что карантин в стране продлят после 22 мая

Карантин, объявленный на Украине в связи с пандемией коронавируса до 22 мая, будет продлен и после этой даты.
ТАСС 02:01
Шоу-бизнес

«Танцующий миллионер» Джанлука Вакки впервые станет отцом

Джанлука Вакки готовится впервые стать отцом. Об этом «танцующий миллионер» в День матери рассказал фолловерам на странице в Instagram.
Дни24 вчера в 01:01
1
Общество

У брата Малышевой и главврача Боткинской больницы нашли коронавирус

Брат Елены Малышевой и главный врач Боткинской больницы в Москве Алексей Шабунин заразился коронавирусом.
ТВ Центр 01:17
174
Общество

Кондратьев: решение продлить карантин на Кубани до 23 мая сохраняется

По результатам совещания, режим карантина был продлен до 23 мая.
Кубань 24 05:21
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