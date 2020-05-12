Курс криптовалюты в последние сутки пока находится на стабильном уровне и составляет $8634 (637 тыс. руб).

Биткоин пережил третий «халвинг»: курс монеты пока стабилен

Политика В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России» "Резолюция призывает Российскую Федерацию немедленно освободить политических заключенных и призывает администрацию (Дональда - ред.) Трампа наложить санкции на тех официальных лиц в российском правительстве, которые ответственны за нарушение прав человека", - говорится в заявлении авторов резолюции - председателя комитета, демократа Элиота Энгела и члена комитета, республиканца Майкла Маккола. 3K

Происшествия При пожаре в Петербурге погибли пациенты из одной палаты При пожаре в реанимации больницы Святого Георгия погибли больные из одной палаты, в соседних помещениях люди не пострадали, сообщил прокурор Петербурга Сергей Литвиненко.

Общество Россия вышла на второе место в мире по числу зараженных COVID — 19 По данным экспертов, Россия вышла на второе место в мире за весь период пандемии. Страна обогнала Великобританию и Испанию.

Игры Ремастер Mafia II готовится к выходу Вчера 2K Games сделали новый пост в официальном твиттер-аккаунте Mafia, а сегодня появилась вторая запись со словом «Power». 17

Хоккей Йори Лехтеря перешёл в «Спартак» Во вторник, 12 мая, официальный твиттер-аккаунт «Спартака» сообщил о подписании контракта с Йори Лехтеря.

Происшествия Загоревшийся в больнице в Петербурге аппарат ИВЛ был новым Аппарат искусственной вентиляции легких, загоревшийся во вторник в реанимационном отделении больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге, был новым, его установили в начале мая. 1

Экономика В РСТ предложили разрешить турпоездки между регионами с 1 июня Российский союз туриндустрии (РСТ) и Российская гостиничная ассоциация (РГА) предлагают с 1 июня 2020 года разрешить турпоездки внутри страны, как минимум, между регионами с низким уровнем заболеваемости COVID-19 в зависимости от эпидемиологической обстановки, сообщили РИА Новости в РСТ. 1

Экономика Норвегия решила распечатать «кубышку» По сути, речь идет о продаже менее чем 1% суверенного фонда Норвегии для покрытия дефицита бюджета, возникшего из-за резкого снижения цен на энергоносители и затрат на борьбу с пандемией, говорит управляющий директор «Арбат Капитал Менеджмент» Александр Орлов. 64

Энергетика Сечин попросил у правительства льготы для газовых проектов «Роснефти» Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин попросил премьер-министра Михаила Мишустина предоставить компании налоговые льготы для трудноизвлекаемых залежей газа березовской свиты в Западной Сибири. 386

Политика Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту Как написала на своей странице в Instagram депутат Госдумы РФ от крымского региона, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская, у нее впервые состоялся диалог с украинским журналистом, передает "Россия 24". 256

Общество В США объяснили процесс формирования иммунитета к коронавирусу Большинство переболевших COVID-19 получают либо слабый и непродолжительный иммунитет к инфекции, либо вообще никакого, сообщили в американской Школе системной биологии GMU. 424

Общество Жителей Москвы предупредили о грозе и сильном ветре Согласно прогнозам синоптиков Росгидромета, с 11.00 до конца суток в столице ожидается кратковременный дождь, местами гроза, порывы ветра могут составить от 16 до 21 м / с. Ведомство просит водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию, а пешеходов - обходить шаткие конструкции, рекламные щиты, а также не укрываться под деревьями. 15

Политика Трамп прекратил брифинг после конфликта с журналисткой Вашингтон, 12 мая 2020, 03:26 — REGNUM Пресс-конференция в Белом доме, которую 11 мая проводил президент США Дональд Трамп, была им прервана после конфликта с журналисткой телеканала CBS. 144

Гаджеты AMD объявила об обновлении GPUOpen для разработчиков Компания AMD объявила об обновлении программного обеспечения GPUOpen, которое теперь может похвастаться новым веб-сайтом и четырьмя уникальными эффектами FideltyFX, оптимизированными для видеокарт AMD Navi.

Гаджеты IPhone 12 Pro получит трехкратный оптический зум Как ранее уже сообщалось, в 2020 году линейка флагманов будет представлена 4 моделями, среди которых iPhone 12 с экраном 5,4 и 6,1 дюйма, а также iPhone 12 Pro с 6,1-дюймовым дисплеем и iPhone 12 Pro Max с экраном 6,7 дюйма. 62

Общество Лукашенко назвал терпимой ситуацию с заболеваниями в Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал терпимой ситуацию с заболеваниями в стране.

Политика Путин объявил о завершении режима нерабочих дней Владимир Путин в ходе телеобращения объявил о завершении режима нерабочих дней с 12 мая. Обращение транслировал телеканал «Россия 24». 271

Здоровье Клинические испытания российского препарата от COVID-19 начали 11 центров Москва, 12 мая 2020, 11:44 — REGNUM Одиннадцать центров клинических исследований в России приступили к испытаниям российского препарата от коронавирусной инфекции.