Политика
REGNUMВ сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station. Своё участие в мероприятии на странице в Facebook уже подтвердили около трёх миллионов человек.
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Уфологи-активисты призвали казанцев принять участие в штурме «Зоны 51» в США
Inkazan17 сентября в 06:14
Добровольцы намерены вызволить инопланетян из «Зоны-51. А их там давно нет — улетели
Комсомольская правда09:20
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Коммерсантъ вчера в 18:49
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Epic Games выложила за эксклюзивность Control €9,49 миллиона
Обошлась эксклюзивность проекта в €9,49 миллиона при предполагаемом бюджете в €20-30 миллионов.
Srnsk 10:10
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«Зенит» показал, как Кокорин проходил медосмотр
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В Госдуме пообещали серьезные штрафы для Google и Facebook
По информации агентства, комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства извне во внутренние дела РФ пригласит на следующее заседание представителей компаний Google и Facebook, предоставивших, по мнению парламентариев, площадки для размещения призывов к участию в несанкционированных акциях в Москве.
Известия 08:23
Происшествия
Задержанного в Бурятии шамана Александра Габышева доставят в Якутск
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Росгидромет дал прогноз на грядущую зиму
Как говорится на сайте Росгидромета, проведённый синоптиками анализ «позволяет с вероятностью 67—69% сделать вывод о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений».
RT на русском 08:14
Происшествия
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Днепровский районный суд Киева на два месяца арестовал мужчину, угрожавшего взорвать мост в столице Украины, с альтернативой внесения залога в 11,7 тысячи долларов, передает в пятницу агентство УНН.
РИА Новости 11:20
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Пост советника Трампа раньше занимал Джон Болтон, но 10 сентября лидер США объявил об его отставке и поблагодарил за работу.
Телеканал 360° 18 сентября в 09:32
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Авторы статьи о «смартфонной кости» передумали связывать ее со смартфонами
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N+1 вчера в 12:04
Кино
Драконы, слоны и битлы: сиквел «Вия» борется с авторским кино
"Тайна печати дракона" Настало время увидеть своими глазами один из самых одиозных проектов российского кино — блокбастер с Джеки Чаном и Арнольдом Шварценеггером, снятый как продолжение "Вия".
Известия вчера в 17:02
Политика
МИД Эстонии намерен вызвать посла России из-за его интервью про войну
Как сообщил Рейнсалу, МИД Эстонии намерен в ближайшее время вызвать посла РФ, чтобы представить ему позицию Эстонской Республики по этим вопросам Интервью посла 17 сентября посол РФ в Эстонии Александр Петров в интервью ТАСС заявил, что жители Эстонии помнят и чтут подвиг советских солдат, 75 лет назад освободивших республику от немецко-фашистских захватчиков.
ТАСС вчера в 10:53
Армия и оружие
Американские военные подтвердили подлинность видео с НЛО
ВМС США подтвердили, что ролики подлинные. На них показаны два отдельных столкновения между самолетами ВМС и НЛО.
Вечерняя Москва 17 сентября в 09:16
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В Москве стартовала продажа нового iPhone
Национальная служба новостей 04:31
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Глава Генштаба рассказал Путину анекдот
РИА Новости 09:26
Происшествия
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Следственный комитет завел уголовное дело после убийства двух сотрудников службы спецсвязи в Брянске.
РБК 05:43
Политика
Козак сообщил об очищении Молдавии от коррумпированного режима
«В Молдавии сложилась уникальная ситуация благодаря событиям начала июня, когда произошло очищение власти от криминального коррумпированного режима», — приводит Интерфакс слова Козака.
RT на русском 09:49
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Вечерний курьер вчера в 02:05
Экономика
Правительство одобрило повышение МРОТ с 1 января
Кабинет министров РФ одобрил законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 7,5% — до 12 тысяч 130 рублей, передает ТАСС.
Вести.Ru вчера в 07:37
Армия и оружие
Медведев высказался о плане США прорвать российскую ПВО
О способности американских войск прорвать противовоздушную оборону в районе Калининградской области сообщил главнокомандующий ВВС США в Европе Джеффри Ли Харриган.
Lenta.ru 10:35
Авто
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Среди непопулярных у россиян моделей по разным причинам оказались как премиальные, так и бюджетные автомобили Аналитики составили топ-10 самых непопулярных моделей у российских покупателей, приобретающих машины через интернет.
SpeedMe вчера в 03:32
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Российские истребители заблокировали новую атаку Израиля на Сирию
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Xiaomi презентовала 70-дюймовый телевизор Mi TV 4A
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RuNews24.ru вчера в 01:46
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ФСИН отстранила главу красноярской колонии после банкета со стриптизом
Временно исполняющий обязанности начальника колонии-поселения № 14 в поселке Тамтачет Иркутской области отстранен от работы на время служебной проверки по факту публикации в интернете видеозаписи «корпоративного мероприятия» с участием его подчиненных.
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В Киеве назвали условие отмены блокады Донбасса
18 сентября Пристайко заявил, что в курсе планов президента Украины Владимира Зеленского по урегулированию конфликта на Донбассе.
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Секс-символ Италии Софи Лорен отмечает 85-летие
Легендарная итальянская актриса и певица Софи Лорен 20 сентября празднует свой юбилей.
RuNews24.ru 05:44