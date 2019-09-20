Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station. Своё участие в мероприятии на странице в Facebook уже подтвердили около трёх миллионов человек.

В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»

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