Технологии
REGNUMВ сети обнаружили базу с номерами более 400 млн пользователей Facebook
В сети оказались персональные данные и телефонные номера 419 млн пользователей соцсети Facebook. Об этом 5 сентября сообщил портал TechCrunch. Базу данных обнаружили на открытом сервере.
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Techcrunch рассказал об утекших в интернет данных 400 млн пользователей Facebook
Ведомостивчера в 20:24
Автоматически обработано 7106 источников, обновлено в 03:04, Вашингтон
Политика
Путин отметил вклад Китая в экономику Дальнего Востока
Российский президент Владимир Путин отметил вклад Китая в экономическое развитие Дальнего Востока.
РЕН ТВ 01:49
Политика
Премьер Малайзии усомнился в беспристрастности расследования дела MH17
Международное расследование катастрофы MH17 проходит необъективно — оно отражает позиции тех, кто пострадал от трагедии, заявил премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад в интервью «РИА Новости».
РБК 01:50
Политика
Экс-посол Израиля заявил, что украинский язык выдумали
Экс-посол Израиля в Москве и в Киеве Цви Маген заявил, что украинской стороне пришлось придумывать государственность и язык.
Газета.Ru вчера в 20:02
Армия и оружие
Украинский генерал призвал заменить «москитный флот» фрегатами из США
На Украине неоднократно заявляли о планах создания "москитных сил", призванных стать ударным потенциалом для флота.
РИА Новости вчера в 20:07
Происшествия
Самолет «Руслайна» вновь совершил экстренную посадку в Воронеже
Самолет авиакомпании "Руслайн", выполнявший рейс Воронеж - Санкт-Петербург, совершил экстренную посадку в аэропорту вылета, аналогичный инцидент с этим рейсом произошел в среду.
ТАСС 02:14
Технологии
Систему слежения за каждым шагом разработал ГЛОНАСС
Как рассказали разработчики новой системы на базе ГЛОНАСС, установить точное местоположение на карте человека или машины можно будет даже без подключения к спутнику.
Deita.ru 00:56
Политика
Сердюков анонсировал возможную масштабную реформу в авиастроении
Процесс внесения изменений в операционную деятельность ОАК, вероятно, приведет к масштабной реформе в авиастроении, сообщил в интервью РИА Новости индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации "Ростех" Анатолий Сердюков.
РИА Новости 00:47
Футбол
Армения — Италия: прогноз Георгия Черданцева на отборочный матч Евро-2020
Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев сделал прогноз на отборочный матч Евро-2020 между сборными Армении и Италии.
Sport24.ru вчера в 09:43
Театры
Министр культуры вступил в переписку с Теодором Курентизсом
Министр культуры Прикамья Вячеслав Торчинский обратился с письмом к бывшему художественному руководителю Пермского театра оперы и балета Теодору Курентзису.
Коммерсантъ Пермь 01:24
Происшествия
Прокурор попросил назначить Кириллу Жукову более 4 лет колонии
Коммерсантъ 03 сентября в 14:44
Общество
Закон о продаже алкоголя примут до конца 2019 — Скворцова
Закон о продаже алкоголя с 21 года планируется принять до конца 2019 года.
Телеканал 360° 02:31
Происшествия
На МКАД грузовик сбил дорожных рабочих
Вести.Ru 01:31
Волейбол
Сборная России проиграла Италии в четвертьфинале чемпионата Европы
Сборная России по волейболу не смогла выйти в полуфинал чемпионата Европы среди женских команд.
Нева Спорт вчера в 14:28
Политика
Отец Киркорова обвинил Болгарию в «разжигании огня» против России
Народный артист России и Болгарии Бедрос Киркоров, отец певца Филиппа Киркорова, прокомментировал заявление болгарского МИДа, призвавшего не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Восточной Европы.
Известия вчера в 15:07
Общество
Государство хочет создать единую систему учета интернет-пользователей
Концепция интернет-учета только обсуждается, есть очень разные идеи о том, как может работать такая система и какие данные собирать, подчеркивают собеседники «Ведомостей».
Ведомости вчера в 17:40
Шоу-бизнес
Микки Рурк изменился до неузнаваемости из-за пластических операций
Экономика сегодня 03 сентября в 15:39
Футбол
Диего Форлан: «Атлетико» сократил отрыв от «Барселоны» и «Реала»
Отрыв вечных фаворитов немного сократился. Те игроки, которые творили историю для «Реала» и «Барселоны», стареют.
Матч ТВ 02:18
Происшествия
Водитель BMW насмерть сбил двух детей во Владимирской области
Автомобиль BMW-320 совершил наезд на двоих детей в поселке Мелехово Владимирской области.
Известия вчера в 15:21
Теннис
Надаль стал последним полуфиналистом US Open
Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл аргентинца Диего Шварцмана и вышел в полуфинал Открытого чемпионата США (US Open).
ТАСС 00:46
Здоровье
Продолжительность жизни россиян увеличилась
Vologda-poisk.ru вчера в 23:30
Авто
В Сети напомнили о предшественнике внедорожника Aurus Komendant
ЛуАЗ Прото должен был стать комфортабельным внедорожником с возможностью трансформации салона.
Тарантас Ньюс 02:10
Армия и оружие
США намерены развернуть запрещенные ДРСМД ракеты к началу 2020-х годов
Вашингтон планирует разместить новые высокоточные ракеты (Precision Strike Missile) и гиперзвуковые ракеты с баллистической боеголовкой, которые были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), к началу 2020-х годов.
Коммерсантъ вчера в 17:53
Экономика
Две российские компании вошли в число богатейших в Европе
В топ-10 вошли сразу две российские компании: «Газпром» занял в рейтинге седьмое место (21,1 миллиарда евро), а «Роснефть» — девятое (17,8 миллиарда евро).
Lenta.ru 02:26
Политика
Лавров отказался считать Китай старшим братом России
Глава МИД России Сергей Лавров считает неправильным считать роль Китая для России как старшего брата.
Lenta.ru вчера в 19:41
Происшествия
На самую красивую девушку Росгвардии напал автохам
На победительницу фотоконкурса «Краса Росгвардии» Анну Храмцову, работающую в управлении Росгвардии по Свердловской области, напал автохам.
Lenta.ru вчера в 06:05
Происшествия
В Петербурге мужчина обстрелял детский сад
В Петербурге мужчина обстрелял детский сад, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД. Инцидент произошел на Ириновском проспекте.
РИА Новости 03:03
Экономика
Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от паводка
RT на русском 03 сентября в 07:13
Общество
Герман Греф призвал отменить школьные экзамены
Экзамены лишают желания учиться, поэтому их нужно уничтожить, заявил глава Сбербанка Герман Греф на Восточном экономическом форуме.
Российская газета 02:35
Хоккей
СКА в овертайме обыграл «Трактор» в матче КХЛ
Газета.Ru вчера в 12:51