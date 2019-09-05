В сети оказались персональные данные и телефонные номера 419 млн пользователей соцсети Facebook. Об этом 5 сентября сообщил портал TechCrunch. Базу данных обнаружили на открытом сервере.

В сети обнаружили базу с номерами более 400 млн пользователей Facebook

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