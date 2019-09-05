Более четырех сотен миллионов телефонных номеров, связанных с аккаунтами пользователей в Facebook, оказались в открытом доступе в Сети. Как сообщил интернет-портал TechCrunch, база номеров, привязанных к аккаунтам в социальной сети, находилась в свободном доступе без пароля.

Более 400 млн телефонных номеров пользователей Facebook попали в сеть

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