Технологии
ВедомостиВ сети опубликовали базу данных миллионов пользователей Telegram
В интернет утекла база с информацией о нескольких миллионах пользователей мессенджера Telegram. В файле весом 900 мегабайт содержатся уникальные идентификаторы пользователей и телефонные номера, сообщил портал «Код Дурова». На скриншотах портала видно, что файл содержит более 40 млн записей.
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В даркнете появилась база миллионов пользователей Telegram из России и Ирана
Фонтанка.Рувчера в 15:25
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 04:02, Ашберн
Экономика
«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов
«Яндекс» и Сбербанк официально объявили, что разделят совместные активы – «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Маркет».
Ведомости вчера в 16:29
Финансы
Россияне начали возвращать валюту в банки
Почему валюта возвращается в банки Рост валютных вкладов в мае свидетельствует, что россиян стала меньше беспокоить экономическая ситуация, считает старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов.
РБК 00:00
Здоровье
Врачи рассказали о пожизненных последствиях COVID-19
По словам экспертов, каждый третий пациент, перенесший COVID-19, может всю оставшуюся жизнь страдать от повреждения легких, хронической усталости и психологических расстройств.
Газета.Ru вчера в 22:09
Общество
В Тверской области открываются фитнес-клубы, стоматологии и рестораны
В Тверской области открываются фитнес-клубы, стоматологические клиники и объекты общепита – Губернатор Игорь Руденя подписал постановление об отмене ряда ограничений.
ГТРК Тверь вчера в 15:30
Здоровье
Число заразившихся коронавирусом в России превысило 600 тысяч
За минувшие сутки в России зарегистрировано 7176 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 в 84 регионах, сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусом.
Коммерсантъ 03:47
Футбол
Алькантара хочет перейти в «Ливерпуль»
Полузащитник «Баварии» Тьяго Алькантара планирует летом перебраться в «Ливерпуль».
Матч ТВ 03:43
Происшествия
Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
РБК вчера в 10:38
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 0,26% — до $42,08 за баррель.
RT на русском 22 июня в 01:27
Авто
Lada Vesta получит 400-сильный двигатель
Отечественная модель может получить агрегат Toyota 3s-gte, который в базе имеет отдачу в 260 л.с. Как сообщает издание 32cars.ru, в Instagram появились фотографии перспективного проекта по доработке седана Lada Vesta.
SpeedMe 22 июня в 05:18
Политика
Путин призвал беречь и отстаивать правду о Великой Отечественной войне
Российская газета 03:54
Происшествия
Десятки фанатов «Спартака» задержаны по обвинению в хулиганстве
По обвинению в хулиганстве полиция задержала уже несколько десятков человек, в том числе и несовершеннолетних.
Газета.Ru вчера в 13:15
Шоу-бизнес
6-летняя дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина устроила показ мод дома
Лиза Галкина устроила модный показ Отметим, что в минувший четверг в семье Галкина и Пугачевой был праздник – юмористу исполнилось 44 года.
Вокруг ТВ 22 июня в 08:19
Общество
В России зафиксированы 7176 новых случаев коронавируса
Оперштаб сообщает, что среди заболевших 31,6% не имели клинических проявлений заболевания.
Слово и Дело 03:56
Общество
Путин подписал указ о выплатах семьям с детьми до 16 лет
Москва, 23 июня 2020, 19:46 — REGNUM Указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет подписал 23 июня президент России Владимир Путин.
REGNUM вчера в 12:46
Наука
Украина и Италия вышли из российского проекта по изучению Вселенной
Киев и Рим отказались от участия в создании астрофизической обсерватории «Гамма-400» для изучения гамма-лучей, поэтому телескоп будет чисто российским, рассказал 24 июня научный руководитель проекта, главный научный сотрудник Физического института РАН Аркадий Гальпер.
Известия вчера в 20:46
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили очередную ракетную атаку
Известия вчера в 18:15
Политика
В Саратовской областной думе подрались депутаты
РИА Новости вчера в 21:18
Общество
Власти Китая наказали владельца TikTok за уход от ценностей социализма
Администрация киберпространства Китая решила наказать сервис Xigua, владельца соцсети TikTok за «уход от ценностей социализма» и «вульгарный контент».
ToDay News Ufa 01:04
Космос
В Поморье нашлась заброшенная мастерская по производству карбасов
Sudostroenie.info 02:23
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 24 июня
Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 599 тыс. (7425 за сутки).
РБК 01:58
Происшествия
Прокуратура проверит сообщения о травмах собак на рейсах «Аэрофлота»
РИА Новости вчера в 12:33
Общество
На Красной площади начался парад Победы
На Красной площади в Москве начался парад по случаю 75-й годовщины со дня победы в Великой Отечественной войне.
Ведомости 03:01
Политика
На парад Победы в Москве прибыли лидеры иностранных государств
Ряд лидеров иностранных государств уже прибыл в Москву в преддверии парада Победы на Красной площади, который пройдет 24 июня.
ИА Красная Весна вчера в 16:45
Политика
Москалькова заявила об обсуждении возвращения Ярошенко и Бута в Россию
Вопрос возвращения в Россию осужденных в США Константина Ярошенко и Виктора Бута обсуждается, но переговоры пока не завершены.
РБК 03:34
Футбол
Экс-форвард ЦСКА Жо подал в суд на японский клуб
Экс-нападающий ЦСКА Жо намерен подать иск на «Нагоя Грампус», за который выступал с января 2018 года.
Спорт-Экспресс вчера в 23:20
Политика
«Такого в Кремле еще не было»: что ждать от парада Победы — 2020
Пятнадцать тысяч военнослужащих, 234 единицы наземной боевой техники, 80 самолетов и вертолетов — в 10:00 на Красной площади начнется юбилейный парад в честь 75-летия Великой Победы, перенесенный с 9 Мая из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 17:00
Общество
В Брянске начался марш, посвящённый 75-й годовщине Победы
Из-за праздничного шествия в центре города перекрыто движение.
Сельцовский вестник 03:27
Общество
Forbes обновил рейтинг лучших вузов России
Журнал Forbes представил обновленный рейтинг лучших вузов России, первую строчку в рейтинге заняла Высшая школа экономики.
Газета.Ru вчера в 05:06
Политика
«Баба рабочая, как корабельная сосна»: новый позор партии Зеленского
Киев, 24 июня 2020, 10:47 — REGNUM На Украине произошел очередной скандал с президентской партией «Слуга народа», передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 24 июня.
REGNUM 03:47