Технологии

ВедомостиВедомостиВ сети опубликовали базу данных миллионов пользователей Telegram

В интернет утекла база с информацией о нескольких миллионах пользователей мессенджера Telegram. В файле весом 900 мегабайт содержатся уникальные идентификаторы пользователей и телефонные номера, сообщил портал «Код Дурова». На скриншотах портала видно, что файл содержит более 40 млн записей.
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В даркнете появилась база миллионов пользователей Telegram из России и Ирана

Фонтанка.Рувчера в 15:25

Базу пользователей Telegram слили в Сеть

Телеканал 360°вчера в 17:59

В Telegram заявили, что большая часть утекших в сеть данных пользователей не актуальна

ТАСС04:12

Данные миллионов пользователей Telegram попали в сеть

Lenta.ru00:17

В даркнет утекла база данных нескольких миллионов пользователей Telegram

РБКвчера в 23:55

В Telegram заявили, что основная часть утекших в Сеть данных пользователей неактуальна

ФедералПресс05:16

Telegram прокомментировал появление в Сети базы пользователей

РИА Новости07:20
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Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 08:34, Ашберн
Общество

РПЦ сочла высокие налоги для богатых «нравственно оправданными»

23 июня президент России Владимир Путин в своем обращении к россиянам поручил повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) за счет увеличения ставки для граждан с высоким доходом.
Lenta.ru 05:55
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Авто

Рассекретили новый трековый суперкар Lamborghini

Новый трековый гиперкар Lamborghini, в создании которого принимали участие специалисты подразделения Squadra Соrsе рассекретили до премьеры.
32CARS.ru вчера в 09:16
Происшествия

Установлены личности матерей найденных в Москве пятерых младенцев

Говорит Москва 02:42
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Политика

Захарова ответила на очередные оскорбления Габунии в адрес Путина

Москва, 24 июня 2020, 09:44 — REGNUM Свой ответ на очередные оскорбления грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес президента России Владимира Путина дала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
REGNUM 02:44
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Политика

Лидеры девяти стран приедут на парад Победы в России

Об участниках парада рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Политическая Экспертиза вчера в 05:59
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Шоу-бизнес

Кристина Асмус рассказала о разводе с Харламовым

Асмус пояснила, что в их разводе с Харламовым кроме них, никто больше не виноват.
Bimru.ru вчера в 09:06
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Общество

В Москве начался парад Победы

На Красной площади в Москве начался парад, посвящённый 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.
RT на русском 03:01
Общество

Врач предостерег от формального ношения масок на подбородке

Многие люди в жару испытывают ощущение удушья в маске и поэтому часто носят их формально, спустив на подбородок.
Российская газета вчера в 21:18
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Политика

Президент Киргизии воздержался от участия в параде Победы

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял решение не участвовать в параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Российская газета 06:25
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Космос

Китай успешно завершил развертывание навигационной спутниковой сети

Эхо Москвы вчера в 21:06
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Политика

Путин оценил парад Победы жестом

Президент России Владимир Путин в ходе парада Победы на Красной площади жестом оценил мероприятие.
Lenta.ru 04:49
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Здоровье

Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 606 тысяч

Общее число случаев заражения коронавирусом в России составило 606 881 в 85 регионах.
Lenta.ru 03:46
Кино

Вышел первый тизер сериала «Основание» по романам Айзека Азимова

Американская компания продемонстрировала тизер шоу, которое появится в 2021 году.
Evo-rus.com вчера в 03:45
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Общество

В трансляции парада Победы впервые использовали спецэффекты

Во время съемки парада Победы на Красной площади в Москве применили спецэффекты.
РБК 08:13
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Происшествия

Бывшего президента Киргизии Атамбаева приговорили к 11 годам колонии

Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
Lenta.ru вчера в 05:38
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Теннис

Отец Джоковича обвинил Димитрова в распространении коронавируса

Срджан, отец сербского теннисиста Новака Джоковича, обвинил болгарина Григора Димитрова во вспышке коронавируса на выставочном турнире Adria Tour.
Нева Спорт 06:57
Здоровье

В Петербурге снимают запрет на плановую госпитализацию

С 25 июня в Петербурге снимается запрет на оказание плановой медицинской помощи в стационарных и в амбулаторных условиях.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 02:49
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Биатлон

В РУСАДА прокомментировали выдвижение Зайцевой в правление СБР

Маргарита Пахноцкая, занимающая пост заместителя генерального директора РУСАДА, прокомментировала выдвижение Зайцевой на пост главы СБР.
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Космос

В Шанхае завершили строительство основной конструкции самого большого в мире планетария

Планетарий, пишет в среду местная газета Shanghai Daily, станет самым большим в мире.
ТАСС 07:56
Общество

Депутаты подрались в Саратовской областной думе

Газета.Ru 04:15
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Здоровье

В Австралии власти штата просят помощи армии из-за вспышки Covid-19

Штат просит о «выделении 300 сотрудников, в том числе военных врачей, для оказания помощи в карантинных центрах и медицинских учреждениях в районах вспышки инфекции».
Евразия Daily 05:41
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Наука

В Британии разработали одежду, которая охладит тело во время жары

Pravda.Ru 22 июня в 06:03
Армия и оружие

В центре Донецка состоялся парад в честь 75-летия Великой Победы

Донецк, 24 июня 2020, 13:06 — REGNUM Военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне состоялся 24 июня в Донецке, сообщает Донецкое агентство новостей.
REGNUM 06:06
Общество

Опубликованы детские фотографии дочерей Путина

Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина.
YA62.ru вчера в 11:46
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Происшествия

Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену

Известия 22 июня в 06:36
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Гаджеты

Почему необходимо выключать Bluetooth на смартфоне

Включенная функция Bluetooth сжирает батарею смартфона и делает его уязвимым к кибератакам.
Piter.tv 06:28
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Происшествия

Т-34 чуть не въехал в зрителей на параде Победы в Севастополе

Возглавлявший колонну танк Т-34 чуть не въехал в зрителей на параде Победы в Севастополе, сообщает издание "Подъем" со ссылкой на очевидца.
Газета.Ru 07:26
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Происшествия

Отец 18-летней Тропицель обвинил в смерти блогерки ее бойфренда

Отец погибшей в аварии на Бали 18-летней блогерки-миллионерши Анастасии Тропицель обвинил ее возлюбленного Виктора Майдановского в попытках перевести себе все сбережения девушки с ее банковских счетов.
Газета.Ru вчера в 06:32
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Политика

Порошенко вызвали на допрос в качестве подозреваемого

Бывшего президента Украины Петра Порошенко в качестве подозреваемого вызвали на допрос в госбюро расследований (ГБР).
Газета.Ru 08:24
Армия и оружие

На Украине расхвалили ракету «Нептун», созданную на базе ракет из СССР

Украинские СМИ продолжают пиарить ракету "Нептун", которая была создана на базе советской ракеты Х-35.
РЕН ТВ 05:35
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