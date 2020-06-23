Общество

ВедомостиВедомостиВ сети опубликовали базу данных миллионов пользователей Telegram

В интернет утекла база с информацией о нескольких миллионах пользователей мессенджера Telegram. В файле весом 900 мегабайт содержатся уникальные идентификаторы пользователей и телефонные номера, сообщил портал «Код Дурова». На скриншотах портала видно, что файл содержит более 40 млн записей.
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Данные миллионов пользователей Telegram оказались в Сети

РИА Новости01:56

Базу пользователей Telegram слили в Сеть

Телеканал 360°вчера в 17:59

Данные миллионов пользователей Telegram попали в сеть

Lenta.ru00:17

В даркнет утекла база данных нескольких миллионов пользователей Telegram

РБКвчера в 23:55

Личные данные российских пользователей Telegram утекли в Сеть

ФедералПрессвчера в 18:43

Личные данные нескольких миллионов пользователей Telegram утекли в Сеть

News.ru01:08

В даркнете появилась база миллионов пользователей Telegram из России и Ирана

Фонтанка.Рувчера в 15:25
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Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 02:34, Ашберн
Происшествия

В московской квартире нашли пятерых младенцев без родителей

Вести.Ru вчера в 09:13
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Общество

Владимир Путин предложил повысить ставку НДФЛ для богатых

Президент России днем 23 июня предложил с 1 января 2021 года поднять ставку налога на доходы физических лиц с 13% до 15% для лиц с доходами свыше 5 миллионов рублей в год.
Эксперт Северо-Запад вчера в 11:07
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Футбол

Шатов подписал предварительный контракт с «Рубином»

Как стало известно Sport24, полузащитник «Зенита» Олег Шатов подписал предварительный контракт с «Рубином».
Sport24.ru вчера в 19:25
Происшествия

Адвокат Михаила Ефремова опроверг информацию о хроническом алкоголизме

Адвокат актера Михаила Ефремова, по вине которого в начале июня произошло смертельное ДТП, Эльман Пашаев опроверг информацию о том, что его подзащитный болен хроническим алкоголизмом.
Газета.Ru вчера в 06:43
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Политика

ЕС может сохранить запрет на въезд для россиян после открытия границ

После открытия границ 1 июля и снятия введенных из-за коронавируса ограничений страны Европейского союза планируют сохранить запрет на въезд для граждан России, США и Бразилии, пишет 23 июня The New York Times со ссылкой на проект соответствующего документа.
Известия вчера в 15:57
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Шоу-бизнес

Гарик Харламов заявил о разводе с Кристиной Асмус

Гарик Харламов заявил о разводе с актрисой Кристиной Асмус. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 00:34
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Политика

Москалькова: вопрос возвращения Бута и Ярошенко обсуждается

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила журналистам, что вопрос возвращения осуждённых в США россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко домой обсуждается.
RT на русском 02:22
Происшествия

Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену

Известия 22 июня в 06:36
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Экономика

В России пенсии по старости могут быть увеличены

В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
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Общество

В Саратовской области открывают пляжи и фитнес-центры

Четвертая Власть вчера в 11:14
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Происшествия

В Ленобласти мужчина выстрелил по надоевшим ему отдыхающим на лодке

По версии следствия, 20 июня на территории дачного участка в поселке Мельниково Приозерского района, на берегу озера Любимовское, мужчина на почве внезапно возникших неприязненных отношений к ранее ему незнакомым людям, подплывшим на лодке к его дачному участку, произвел в их сторону один целенаправленный выстрел из гладкоствольного карабина.
REGNUM 22 июня в 02:59
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Общество

В Чите механизированную колонну на параде Победы возглавил танк Т-34

Легендарный танк времен Великой Отечественной войны Т-34 возглавил механизированную колонну на параде в честь юбилея Победы в городе Чита Забайкальского края, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
РИА Новости 01:30
Здоровье

В Алтайском крае выявили 72 новых случая COVID-19

В Алтайском крае зарегистрировали 72 новых случая коронавируса за сутки, сообщают сегодня в региональном оперштабе по противодействию COVID-19.
РИА Новости 21 июня в 03:00
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Общество

За каждого ребенка до 16 лет в июле выплатят по 10 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин 23 июня во время обращения к жителям страны объявил о том, что в июле за каждого ребенка до 16 лет выплатят 10 тысяч рублей.
КомиОнлайн вчера в 10:35
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Политика

Трамп обвинил Обаму в государственной измене

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что его предшественник Барак Обама причастен к государственной измене, сообщив, что за его предвыборной кампанией в 2016 году велась слежка.
Военное дело вчера в 04:34
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Происшествия

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мексике

Reuters передает, что местные службы сообщают о магнитуде 7,1. Агентство отмечает, что потенциальные разрушения от землетрясений такой силы могут быть катастрофическими.
Lenta.ru вчера в 12:01
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Здоровье

Омское здравоохранение выдохлось

Само письмо подписано главой омского министерства здравоохранения Ириной СОЛДАТОВОЙ.
Коммерческие Вести вчера в 12:30
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Общество

На Украине из-за непогоды погибли три человека

Число жертв непогоды на Украине возросло до трех человек, спасатели эвакуировали 389 жителей из трех областей, сообщила в среду пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
РИА Новости 01:25
Общество

Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле

Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета вчера в 12:28
Здоровье

Врачи рассказали о пожизненных последствиях COVID-19

По словам экспертов, каждый третий пациент, перенесший COVID-19, может всю оставшуюся жизнь страдать от повреждения легких, хронической усталости и психологических расстройств.
Газета.Ru вчера в 22:09
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Политика

Песков опроверг опоздание Трампа на встречу с Путиным в 2018 году

Слова экс-советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о якобы намеренном опоздании Дональда Трампа на встречу с Владимиром Путиным во время саммита 16 июля 2018 года прокомментировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Политическая Экспертиза вчера в 06:01
Армия и оружие

Парад Победы пройдет сегодня на Красной Площади в Москве

Авиаград Жуковский 02:10
Наука

В Японии обнаружили самое маленькое яйцо динозавра

В Тамбе найдено целое гнездо таких динозавров. Новый вид яйца назвали Himeoolithus murakamii.
RuNews24.ru 02:22
3
Энергетика

Европе предсказали дефицит нефти

Европа может столкнуться с дефицитом нефти в течение следующего десятилетия, пишет The Guardian со ссылкой на исследование аналитического центра Shift Project.
Lenta.ru вчера в 23:00
1
Общество

Против авиакомпании EasyJet подан коллективный иск после утечки данных

По информации издания, иск к EasyJet стал крупнейшим судебным разбирательством, связанным с утечкой персональных данных.
ИА Красная Весна вчера в 23:51
Общество

В Новокузнецке прошёл парад Победы

В Новокузнецке сегодня, 24 июня, состоялся парад Побед, который перенесли с 9 мая. Сегодняшний день в России объявлен нерабочим.
Новокузнецк.ру 01:31
6
Футбол

Кикнадзе: «С Сёминым орали друг на друга два часа»

Закончилось тем, что два часа стояли на улице и орали друг на друга.
Sport.ru вчера в 17:44
1
Технологии

Эксперт разъяснил, зачем удалять сookies-файлы на устройствах

В cookies могут содержаться платежные данные, пароли и логины, поэтому не стоит сохранять данные, например, своей банковской карты, даже если браузер предлагает их запомнить.
Evo-rus.com 01:10
3
Футбол

Матч «Шинник» – «Урал» пройдет в Ярославле без зрителей

Матч 1/4 финала Кубка России по футболу между ярославским «Шинником» и екатеринбургским «Уралом» пройдет 24 июня в Ярославле без зрителей, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на заместителя генерального директора ярославского клуба Валерия Фролова.
Коммерсантъ Ярославль 22 июня в 07:18
Общество

Адвокат экс-жены Тарасова о решении суда по алиментам: плачем от смеха

Сергей Жорин, адвокат экс-супруги полузащитника "Рубина" Дмитрия Тарасова Оксаны, прокомментировал решение суда об увеличении алиментов, которые выплачивает футболист.
РИА Новости 22 июня в 11:50
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