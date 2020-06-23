Общество
ВедомостиВ сети опубликовали базу данных миллионов пользователей Telegram
В интернет утекла база с информацией о нескольких миллионах пользователей мессенджера Telegram. В файле весом 900 мегабайт содержатся уникальные идентификаторы пользователей и телефонные номера, сообщил портал «Код Дурова». На скриншотах портала видно, что файл содержит более 40 млн записей.
Читать в источнике
Оценить184
Подробнее о событии
Показать все источники
В даркнете появилась база миллионов пользователей Telegram из России и Ирана
Фонтанка.Рувчера в 15:25
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 02:34, Ашберн
Происшествия
В московской квартире нашли пятерых младенцев без родителей
Вести.Ru вчера в 09:13
Общество
Владимир Путин предложил повысить ставку НДФЛ для богатых
Президент России днем 23 июня предложил с 1 января 2021 года поднять ставку налога на доходы физических лиц с 13% до 15% для лиц с доходами свыше 5 миллионов рублей в год.
Эксперт Северо-Запад вчера в 11:07
Футбол
Шатов подписал предварительный контракт с «Рубином»
Как стало известно Sport24, полузащитник «Зенита» Олег Шатов подписал предварительный контракт с «Рубином».
Sport24.ru вчера в 19:25
Происшествия
Адвокат Михаила Ефремова опроверг информацию о хроническом алкоголизме
Адвокат актера Михаила Ефремова, по вине которого в начале июня произошло смертельное ДТП, Эльман Пашаев опроверг информацию о том, что его подзащитный болен хроническим алкоголизмом.
Газета.Ru вчера в 06:43
Политика
ЕС может сохранить запрет на въезд для россиян после открытия границ
После открытия границ 1 июля и снятия введенных из-за коронавируса ограничений страны Европейского союза планируют сохранить запрет на въезд для граждан России, США и Бразилии, пишет 23 июня The New York Times со ссылкой на проект соответствующего документа.
Известия вчера в 15:57
Шоу-бизнес
Гарик Харламов заявил о разводе с Кристиной Асмус
Гарик Харламов заявил о разводе с актрисой Кристиной Асмус. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 00:34
Политика
Москалькова: вопрос возвращения Бута и Ярошенко обсуждается
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила журналистам, что вопрос возвращения осуждённых в США россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко домой обсуждается.
RT на русском 02:22
Происшествия
Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену
Известия 22 июня в 06:36
Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
Общество
В Саратовской области открывают пляжи и фитнес-центры
Четвертая Власть вчера в 11:14
Происшествия
В Ленобласти мужчина выстрелил по надоевшим ему отдыхающим на лодке
По версии следствия, 20 июня на территории дачного участка в поселке Мельниково Приозерского района, на берегу озера Любимовское, мужчина на почве внезапно возникших неприязненных отношений к ранее ему незнакомым людям, подплывшим на лодке к его дачному участку, произвел в их сторону один целенаправленный выстрел из гладкоствольного карабина.
REGNUM 22 июня в 02:59
Общество
В Чите механизированную колонну на параде Победы возглавил танк Т-34
Легендарный танк времен Великой Отечественной войны Т-34 возглавил механизированную колонну на параде в честь юбилея Победы в городе Чита Забайкальского края, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
РИА Новости 01:30
Здоровье
В Алтайском крае выявили 72 новых случая COVID-19
В Алтайском крае зарегистрировали 72 новых случая коронавируса за сутки, сообщают сегодня в региональном оперштабе по противодействию COVID-19.
РИА Новости 21 июня в 03:00
Общество
За каждого ребенка до 16 лет в июле выплатят по 10 тысяч рублей
Президент России Владимир Путин 23 июня во время обращения к жителям страны объявил о том, что в июле за каждого ребенка до 16 лет выплатят 10 тысяч рублей.
КомиОнлайн вчера в 10:35
Политика
Трамп обвинил Обаму в государственной измене
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что его предшественник Барак Обама причастен к государственной измене, сообщив, что за его предвыборной кампанией в 2016 году велась слежка.
Военное дело вчера в 04:34
Происшествия
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мексике
Reuters передает, что местные службы сообщают о магнитуде 7,1. Агентство отмечает, что потенциальные разрушения от землетрясений такой силы могут быть катастрофическими.
Lenta.ru вчера в 12:01
Здоровье
Омское здравоохранение выдохлось
Само письмо подписано главой омского министерства здравоохранения Ириной СОЛДАТОВОЙ.
Коммерческие Вести вчера в 12:30
Общество
На Украине из-за непогоды погибли три человека
Число жертв непогоды на Украине возросло до трех человек, спасатели эвакуировали 389 жителей из трех областей, сообщила в среду пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
РИА Новости 01:25
Общество
Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле
Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета вчера в 12:28
Здоровье
Врачи рассказали о пожизненных последствиях COVID-19
По словам экспертов, каждый третий пациент, перенесший COVID-19, может всю оставшуюся жизнь страдать от повреждения легких, хронической усталости и психологических расстройств.
Газета.Ru вчера в 22:09
Политика
Песков опроверг опоздание Трампа на встречу с Путиным в 2018 году
Слова экс-советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о якобы намеренном опоздании Дональда Трампа на встречу с Владимиром Путиным во время саммита 16 июля 2018 года прокомментировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Политическая Экспертиза вчера в 06:01
Армия и оружие
Парад Победы пройдет сегодня на Красной Площади в Москве
Авиаград Жуковский 02:10
Наука
В Японии обнаружили самое маленькое яйцо динозавра
В Тамбе найдено целое гнездо таких динозавров. Новый вид яйца назвали Himeoolithus murakamii.
RuNews24.ru 02:22
Энергетика
Европе предсказали дефицит нефти
Европа может столкнуться с дефицитом нефти в течение следующего десятилетия, пишет The Guardian со ссылкой на исследование аналитического центра Shift Project.
Lenta.ru вчера в 23:00
Общество
Против авиакомпании EasyJet подан коллективный иск после утечки данных
По информации издания, иск к EasyJet стал крупнейшим судебным разбирательством, связанным с утечкой персональных данных.
ИА Красная Весна вчера в 23:51
Общество
В Новокузнецке прошёл парад Победы
В Новокузнецке сегодня, 24 июня, состоялся парад Побед, который перенесли с 9 мая. Сегодняшний день в России объявлен нерабочим.
Новокузнецк.ру 01:31
Футбол
Кикнадзе: «С Сёминым орали друг на друга два часа»
Закончилось тем, что два часа стояли на улице и орали друг на друга.
Sport.ru вчера в 17:44
Технологии
Эксперт разъяснил, зачем удалять сookies-файлы на устройствах
В cookies могут содержаться платежные данные, пароли и логины, поэтому не стоит сохранять данные, например, своей банковской карты, даже если браузер предлагает их запомнить.
Evo-rus.com 01:10
Футбол
Матч «Шинник» – «Урал» пройдет в Ярославле без зрителей
Матч 1/4 финала Кубка России по футболу между ярославским «Шинником» и екатеринбургским «Уралом» пройдет 24 июня в Ярославле без зрителей, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на заместителя генерального директора ярославского клуба Валерия Фролова.
Коммерсантъ Ярославль 22 июня в 07:18
Общество
Адвокат экс-жены Тарасова о решении суда по алиментам: плачем от смеха
Сергей Жорин, адвокат экс-супруги полузащитника "Рубина" Дмитрия Тарасова Оксаны, прокомментировал решение суда об увеличении алиментов, которые выплачивает футболист.
РИА Новости 22 июня в 11:50