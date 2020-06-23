В интернет утекла база с информацией о нескольких миллионах пользователей мессенджера Telegram. В файле весом 900 мегабайт содержатся уникальные идентификаторы пользователей и телефонные номера, сообщил портал «Код Дурова». На скриншотах портала видно, что файл содержит более 40 млн записей.

В сети опубликовали базу данных миллионов пользователей Telegram

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