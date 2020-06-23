Технологии
ВедомостиВ сети опубликовали базу данных миллионов пользователей Telegram
В интернет утекла база с информацией о нескольких миллионах пользователей мессенджера Telegram. В файле весом 900 мегабайт содержатся уникальные идентификаторы пользователей и телефонные номера, сообщил портал «Код Дурова». На скриншотах портала видно, что файл содержит более 40 млн записей.
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В даркнете появилась база миллионов пользователей Telegram из России и Ирана
Фонтанка.Рувчера в 15:25
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 05:35, Ашберн
Экономика
Голикова сочла маленьким доход россиян со средней зарплатой
Вице-премьер Татьяна Голикова, курирующая в правительстве социальный блок, назвала маленьким доход россиян, которые получают среднюю зарплату по стране.
Профиль 22 июня в 14:22
Энергетика
Европе предсказали дефицит нефти
Европа может столкнуться с дефицитом нефти в течение следующего десятилетия, пишет The Guardian со ссылкой на исследование аналитического центра Shift Project.
Lenta.ru вчера в 23:00
Политика
В США назвали три условия для продления договора СНВ-3
Вашингтон не исключает возможности продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название СНВ-3), но при трех условиях, пишет 23 июня The Wall Street Journal со ссылкой на источник в администрации США.
Известия 00:37
Происшествия
Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
РБК вчера в 10:38
Политика
У членов прибывшей на парад Победы делегации Киргизии выявили COVID-19
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков воздержался от посещения парада Победы из-за выявления случаев новой коронавирусной инфекции в киргизской делегации, сообщается на сайте главы государства.
Газета.Ru 04:15
Шоу-бизнес
Бывший муж Эвелины Бледанс рассказал о совместной жизни
Александр рассказал, почему совместная жизнь с Эвелиной была такой счастливой.
ГЛАС.RU 05:02
Политика
Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Президент России Владимир Путин вместе с руководителями иностранных государств возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, передает ОТР.
Общественное телевидение России 04:56
Общество
Лукашенко прибыл на парад и сел на трибунах недалеко от Путина
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, приглашенный на парад в честь 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне, сел на трибунах недалеко от президента России Владимира Путина.
Lenta.ru 03:28
Космос
Плутон изначально был океанической планетой
На поверхности должны были появиться признаки сжатия, если изначально Плутон был бы холодным, а лед постепенно таял бы.
Live24 вчера в 02:15
Происшествия
Экс-президент Киргизии приговорён к более чем 11 годам лишения свободы
Суд в Бишкеке приговорил бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева к 11 годам и 2 месяцам лишения свободы.
RT на русском вчера в 05:31
Авто
Нововведения ждут российских водителей с 1 июля
С 1 июля текущего года автомобилистов России ждёт ряд значимых нововведений, сообщает "АиФ".
Новые автомобили 21 июня в 23:42
Армия и оружие
Путин присвоил звание генерала армии командующему ЮВО
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания генерала армии командующему Южным военном округом Александру Дворникову.
Аргументы и Факты вчера в 18:56
Финансы
Россияне снова начали пополнять валютные вклады
Жители России в мае снова начали пополнять свои валютные вклады в банках.
RT на русском 04:53
Политика
Лукашенко прибыл на парад Победы в Москве вместе с сыновьями
Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл на парад, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в Москве вместе с сыновьями.
МИР 24 03:32
Происшествия
В Ленобласти арестовали экс-депутата, стрелявшего по людям в лодке
REGNUM вчера в 05:42
Политика
Путин напомнил о роли СССР в победе над нацизмом
RuNews24.ru 04:33
Экономика
Путин предложил поднять ставку НДФЛ для россиян с высокими зарплатами
Владимир Путин предложил с 1 января поднять ставку налога с 13 до 15% в год для тех, кто зарабатывает более 5 млн руб. в год.
РБК вчера в 11:46
Общество
Путин предложил ввести налог для самозанятых по всей стране
Еще 19 регионов ввели у себя подобное налогообложение с 1 января 2020 года.
ИА Красная Весна вчера в 14:07
Здоровье
В России при выписке из больниц поменяют схему назначения лекарств
Парламентарии отметили, что зачастую в стационаре пациентов лечат одними медикаментами, а при выписке назначают аналоги.
Цензуры.Нет вчера в 08:55
Общество
В РПЦ сочли «нравственно оправданным» повышение НДФЛ для богатых
Повышение налога на доходы физических лиц для людей, зарабатывающих более 5 млн рублей в год, является "нравственно оправданной" мерой, заявил глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своем Telegram-канале.
Газета.Ru 05:24
Общество
Власти Китая наказали владельца TikTok за уход от ценностей социализма
Власти Китая наказали владельца молодежной социальной сети TikTok за уход от ценностей социализма.
Evo-rus.com 04:35
Общество
Первый «золотой паспорт» Черногории получил россиянин
«Как только Черногория открыла свои границы после карантина, гражданин России смог первым посетить страну, сдать необходимые биометрические данные и получить свой паспорт»,— говорится в сообщении Henley & Partners.
Коммерсантъ вчера в 10:02
Религия
Раскритиковавшего Главный храм ВС РФ священника запретили в служении
Священника Новосибирской епархии иеромонаха Иоанна (Курмоярова) запретили в служении после того, как он раскритиковал в Facebook храм Вооруженных сил.
МР7.ру вчера в 08:20
Космос
Ученые обнаружили астрономический объект в «разрыве масс»
Интригующий объект был найден 14 августа 2019 года, когда он слился с черной дырой из 23 масс Солнца, создавая всплеск гравитационных волн, обнаруженных на Земле детекторами LIGO и Virgo.
Научная Россия вчера в 17:41
Общество
Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле
Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета вчера в 12:28
Общество
Видео с парада Победы отметилось уникальным пролетом камеры через ствол танка
Пожалуй, одним из самых запоминающихся и впечатляющих кадров видео с Парада стал уникальный момент, когда камера прошла через ствол в башню одного из танков и показала, какое оснащение находится внутри грандиозной военной машины.
Комсомольская правда 05:04
Политика
В Саратовской областной думе подрались депутаты
РИА Новости вчера в 21:18
Общество
В России выявили 7176 новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России выявили 7176 новых случаев коронавирусной инфекции, общее число инфицированных превысило 600 тысяч человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с заболеванием.
РИА Новости 04:07