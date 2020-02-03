Музыка
ЛОТОпубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России
В Сети опубликовали шорт-лист исполнителей, которые могут представить Россию на песенном конкурсе «Евровидение». Об этом в понедельник, 3 февраля, сообщило издание «Super». В список претендентов на участие вошли исполнители в разных жанров.
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с чего всё началось
Стал известен список артистов, которых Первый канал рассматривает для отправки на конкурс. В мае этого года наша страна в очередной раз совершит попытку победить на Евровидении.Super.ru04:38
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