Музыка

ЛОТЛОТОпубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России

В Сети опубликовали шорт-лист исполнителей, которые могут представить Россию на песенном конкурсе «Евровидение». Об этом в понедельник, 3 февраля, сообщило издание «Super». В список претендентов на участие вошли исполнители в разных жанров.
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с чего всё началось

Кто поедет на Евровидение от России? SUPER публикует шорт-лист претендентов

Стал известен список артистов, которых Первый канал рассматривает для отправки на конкурс. В мае этого года наша страна в очередной раз совершит попытку победить на Евровидении.
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Кто поедет на Евровидение от России? SUPER публикует шорт-лист претендентов

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