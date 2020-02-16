Армия и оружие
Газета.RuСирийская армия установила полный контроль над Алеппо
Сирийские военные полностью взяли под полный контроль населенные пункты вокруг города Алеппо, передает телеканал al-Mayadeen. Отмечается, что это произошло впервые с 2012 года.
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с чего всё началось
Сирийская арабская армия впервые за восемь лет полностью контролирует территорию крупнейшего мегаполиса страны — города Алеппо. Правительственные войска смогли вытеснить террористов за пределы городской черты и продвинуться на Запад, в сторону города Дарат-Изза.ФАН12:02
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Киберпреступники могут получать удаленный доступ к веб-камерам ноутбуков и ПК.
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Власти США приняли решение поднять пошлины на импортируемые из Евросоюза (ЕС) самолеты, сообщается на сайте аппарата торгового представителя Соединенных Штатов.
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