Согласно сообщению арабского портала AMN, в прошедшую субботу части сирийских войск освободили от террористов два города в юго-западной части провинции Идлиб. В этом же материале опубликован и короткий видеоролик с запечатленной на нем работой сирийской военной техники.

В сети опубликовано видео ожесточенных боев сирийской армии в Алеппо

Биатлон Фуркад гордится братьями Бе за критику Логинова Французский биатлонист Мартен Фуркад высказался о критике норвежцев Тарьея и Йоханнеса Бе в адрес Александра Логинова.

Политика Посол России в Турции продолжает получать угрозы в свой адрес Российский посол в Турции Алексей Ерхов рассказал телеканалу "Звезда" о том, что как в его адрес, так и в адрес России в целом, поступают постоянные угрозы и оскорбления.

Общество Эвакуированные с карантинного лайнера граждане США покинули Японию Два самолета с гражданами США, эвакуированными с борта круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине в порту японского города Иокогама, вылетели в понедельник из токийского аэропорта Ханэда.

Политика В Чечне ответили на слова чешского премьера о республике Заявления чешского премьера о Чечне свидетельствуют о его желании понравиться русофобской публике на Западе, заявил чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

Происшествия Источник рассказал об оставленной стрелком в Калининграде записке Мужчина, который застрелил вечером 15 февраля семейную пару возле Центрального рынка в Калининграде, оставил в своём доме записку, в которой заявил о желании отомстить.

Политика Православные силы консолидируются для отстаивания святынь в Черногории На Балканах - в Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговине - продолжаются массовые акции протеста в поддержку Сербской Православной Церкви (СПЦ) с требованиями к черногорским властям отменить дискриминационный закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин".

Политика Дело Мисане: президент Латвии созывает срочное совещание Президент Латвии Эгил Левитс объявил о сборе глав всех государственных институций в связи с делом Кристины Мисане в понедельник, 17 февраля.

Кино Названы 17 худших сцен секса в истории кино Британское издание The Independent составило список худших эротических сцен в истории кино. В него вошли моменты из 17 фильмов.

Шоу-бизнес Асмус на корточках и с высунутым языком возмутила подписчиков 31-летняя российская актриса Кристина Асмус, супруга юмориста Гарика Харламова, провела опрос среди подписчиков своей страницы Instagram, какая из трех ее последних фотографий им больше нравится.

Политика Трамп на лимузине открыл гонку NASCAR во Флориде Президент США Дональд Трамп принял участие в церемонии открытия гонки Daytona 500 ассоциации NASCAR в городе Дейтона-Бич в штате Флорида.