Армия и оружие

Военное делоВоенное делоВ сети опубликовано видео ожесточенных боев сирийской армии в Алеппо

Согласно сообщению арабского портала AMN, в прошедшую субботу части сирийских войск освободили от террористов два города в юго-западной части провинции Идлиб. В этом же материале опубликован и короткий видеоролик с запечатленной на нем работой сирийской военной техники.
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В сети опубликовано видео ожесточенных боев сирийской армии в Алеппо

Военное дело12:13

Ожесточенные бои с боевиками в Алеппо: армия Асада освободила несколько селений

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Опубликовано видео ожесточенных боев САА в Алеппо

NewInform04:43
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