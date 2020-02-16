Армия и оружие
Военное делоВ сети опубликовано видео ожесточенных боев сирийской армии в Алеппо
Согласно сообщению арабского портала AMN, в прошедшую субботу части сирийских войск освободили от террористов два города в юго-западной части провинции Идлиб. В этом же материале опубликован и короткий видеоролик с запечатленной на нем работой сирийской военной техники.
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Ожесточенные бои с боевиками в Алеппо: армия Асада освободила несколько селений
Sputnik Армениявчера в 07:01
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