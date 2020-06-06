Коронавирус
Газета.RuВ сети поддержали Норкина, выставившего фото с похорон супруги
В сети поддержали журналиста и телеведущего Андрея Норкина, который выложил в собственном Instagram фотографию с похорон своей жены Юлии. На снимке видно, что его супруга лежит в гробу, вокруг которого стоят люди, пришедшие попрощаться с покойницей.
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«Проводили девочку мою»: ведущий Андрей Норкин похоронил жену в Подмосковье
Комсомольская правда14:25
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Общество
Мессенджер Telegram снова заработал после сбоя
Москва, 7 июня 2020, 01:35 — REGNUM После сбоя в целом ряде стран мессенджер Telegram по-прежнему работает нестабильно.
REGNUM 18:35
Здоровье
Популярный препарат избавил больных от коронавируса
Ученые пришли к выводу, что недорогой и популярный препарат, который используется для лечения симптомов расстройства желудка, может быть эффективен в борьбе против COVID-19 при условии, что пациенту не требуется госпитализация и интенсивная терапия.
Lenta.ru вчера в 06:53
Общество
Малышева оценила количество бессимптомных носителей коронавируса
Врач и телеведущая Елена Малышева заявила, что у не менее 50% всех носителей коронавируса нет симптомов заболевания.
Известия 20:36
Религия
Православные христиане отмечают день Святой Троицы
Православная церковь в воскресенье отмечает день Святой Троицы.
ТАСС 17:00
Происшествия
В Лондоне в ходе акций протеста пострадали 23 полицейских
В ходе беспорядков возникших во время митингов солидарности с выступившими против расизма и полицейского произвола американскими протестующими ранения получили 23 лондонских полицейских.
REGNUM 20:12
Футбол
Форвард «Уотфорда» высказался о беспорядках в США
Нападающий "Уотфорда" Эндри Грэй прокомментировал протесты в США, которые возникли после того, как полицейские убили афроамериканца Джорджа Флойда, передает The Guardian.
Газета.Ru 18:30
Здоровье
Инфекционист заявил о неизбежности второй волны пандемии
Вероятность наступления второй волны пандемии коронавируса составляет 90%, убежден японский врач-инфекционист.
Газета.Ru 02:40
Происшествия
Скончался один из двойняшек, которых родители морили голодом
Один из младенцев-двойняшек, которых морили голодом собственные родители, скончался в больнице, сообщает Следком по Камчатскому краю.
Вести.Ru 04:48
Экономика
Правительство РФ обеспечит двукратный рост пособий на первого ребёнка
По словам Мишустина, правительство рассмотрит вопрос о выделении дополнительных 8 млрд рублей для двукратного повышении выплат госпособий по уходу за первым ребёнком данным группам граждан.
REGNUM 04 июня в 05:54
Политика
Путин поправил Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с деятелями культуры в формате видеоконференции поправил главу Бурятии Алексея Цыденова, рассказывавшего о стоимости нового здания национальной библиотеки республики.
RT на русском 09:59
Политика
Путин заявил о стремлении скорее выйти из режима ограничений
Президент Владимир Путин заявил, что власти стремятся к тому, чтобы выйти из режима ограничений из-за коронавируса как можно скорее, передает «РИА Новости».
Ведомости 11:23
Энергетика
Белоруссия ответила на требование «Газпрома» вернуть долг
Министерство энергетики Белоруссии ответило отказом на требование "Газпрома" вернуть долг, превышающий $165 млн.
Ruposters.ru вчера в 06:00
Политика
Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России
Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ вчера в 04:10
Религия
Власти намерены вынести канализацию с участка под храм на ул. Ангарской в Чите
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов по итогам майского совещания о взаимодействии правительства и Читинской епархии поручил сити-менеджеру Читы Александру Сапожникову оценить стоимость переноса сетей водоотведения с участка на улице Ангарской, где планируется храм.
Чита.Ру 20:09
Общество
Бэнкси посвятил картину протестам в США
РЕН ТВ 09:28
Здоровье
Томский губернатор заявил о вине врачей во вспышках COVID в больницах
Говоря о борьбе с эпидемией коронавируса в регионе, Жвачкин сообщил, что среди врачей «есть много героев, но есть и антигерои», чьи действия привели к заражению коллективов клиник.
РБК вчера в 04:20
Космос
NASA заключило контракт на жилой блок окололунной станции
Аргументы и Факты вчера в 23:44
Общество
Генпрокуратура назвала причину разлива топлива в Норильске
Национальная служба новостей вчера в 10:25
Армия и оружие
Российский фрегат-невидимка завершил госиспытания
Российский фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов», созданный по стелс-технологии, завершил морскую часть государственных испытаний, и в ближайшее время будет включен в боевой состав ВМФ России.
Lenta.ru 16:59
Гаджеты
Oppo представила сразу три фитнес-браслета
Компания Oppo официально представила сразу три фитнес-браслета, которые получили название Oppo Band, Oppo Band Fashion и Oppo Band Eva.
iXBT.com вчера в 22:05
Политика
Путин поручил создать национальную базу генетических данных
Президент России Владимир Путин поручил создать в стране Национальную базу генетической информации.
Коммерсантъ 03:29
Политика
МИД России: за высылкой дипломатов из Чехии последуют зеркальные меры
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва примет зеркальные меры в отношении Чехии, которая выслала двух российских дипломатов.
RT на русском 15:45
Общество
В Сибири зафиксировано рекордное превышение температурной нормы
Превышение средней температурной нормы в Сибири в мае достигло уникальной отметки в 9°C, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
RT на русском 20:16
Политика
Помпео сравнил Китай с нацистской Германией
Вашингтон, 7 июня 2020, 02:00 — REGNUM Действия Китая в Гонконге сопоставимы с действиями Германии в Европе во время Второй мировой войны, заявил 6 июня госсекретарь США Майкл Помпео в интервью Daily Caller по поводу годовщины высадки союзных войск в Нормандии.
REGNUM 19:00
Шоу-бизнес
Ксению Собчак раскритиковали в Сети за пост с песней «Убили негра»
Российская телеведущая Ксения Собчак опубликовала в соцсетях пост с отрывком из песни «Убили негра», которую исполнила группа «Запрещенные барабанщики».
iReactor 11:49
Шоу-бизнес
Адвокат объяснил раздел наследства Кокшенова
Адвокат Сергей Жорин рассказал, что дочь умершего от последствий инсульта актёра Михаила Кокшенова Алевтина может претендовать на долю его имущества.
News.ru вчера в 20:34
Экономика
В США зафиксировали снижение уровня безработицы
Как указывает РИА Новости со ссылкой на американское ведомство, уровень безработицы в США уменьшился с апрельских 14,7% до майских 13,3%.
RT на русском вчера в 08:53
Фигурное катание
Туктамышева в Instagram исполнила горячий танец
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в своем Instagram-аккаунте поделилась с подписчиками своим зажигательным танцем .
РИА Новости 13:55