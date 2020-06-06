В сети поддержали журналиста и телеведущего Андрея Норкина, который выложил в собственном Instagram фотографию с похорон своей жены Юлии. На снимке видно, что его супруга лежит в гробу, вокруг которого стоят люди, пришедшие попрощаться с покойницей.

В сети поддержали Норкина, выставившего фото с похорон супруги

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