Технологии
Neva.TodayВ сети появилась база с данными 600 тысяч пользователей Avito и «Юлы»
Представители сервисов не считают это взломом. В базе данных 600 тысяч пользователей Avito и "Юлы" находятся только те сведения, которые публиковали сами пользователи. Представители компаний назвали это сбором информации, а не взломом.
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с чего всё началось
Базы размещены в свободном доступе, их может скачать любой пользователь. Каталог представляет собой шесть файлов формата .csv (три из них — базы Avito, три — «Юлы»).Коммерсантъ12:30
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Компания Hyundai представила Kona Night Edition
CarsWeek.ru вчера в 17:42
Здоровье
Глава Тавдинского ГО назвал ситуацию с коронавирусом катастрофической
В Свердловской области глава Тавдинского ГО Виктор Лачимов назвал обстановку с коронавирусом катастрофической.
Екатеринбург в эфире 14:56
Политика
РБК: трехдневное голосование пройдет на выборах 2020 года
Издание отмечает, что 23 июля в повестке заседания Центризбиркома стоит пункт «О порядке досрочного голосования избирателей, участников референдума с применением дополнительных форм организации голосования при проведении выборов, референдумов в Единый день голосования 13 сентября 2020 года».
Коммерсантъ 18:12
Происшествия
В Тегеране приземлился перехваченный истребителями США иранский лайнер
Российская газета 18:51
Здоровье
На больной желудок: средство от язвы повышает риск смерти при СOVID-19
Опасность в желудке Ученые из Бруклинского университета опубликовали препринт статьи, в котором сообщили, что популярные препараты против язвы, гастрита и изжоги — ингибиторы протонной помпы (ИПП) — потенциально могут усугублять течение коронавирусной инфекции.
Известия 17:01
Армия и оружие
США и Британия обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия
Космическое командование США обладает доказательствами, которые свидетельствуют о проведении Россией испытания космического противоспутникового оружия.
РБК 15:47
Экономика
В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 00:40
Общество
Доктор Мясников назвал способ избавления от бессонницы
Телеведущий и российский врач Александр Мясников, более известный как доктор Мясников, рассказал о простом способе избавления от бессонницы.
Lenta.ru 18:33
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Анна Седокова согласилась выйти замуж за 28-летнего баскетболиста
Известный латвийский баскетболист Янис Тимма сделал ей предложение руки и сердца.
CT news 14:27
Экономика
Шахтер нашел огромный алмаз и разбогател
Житель индийской деревни Саркоха, район Панна, штат Мадхья-Прадеш, нашел в шахте крупный алмаз в 10,69 карата.
Lenta.ru 19:01
Происшествия
Мужчина с ножом ворвался в отделение Сбербанка в Подмосковье
Мужчина, вооруженный ножом, ворвался в одно из отделений Сбербанка в подмосковной Балашихе, сообщает телеканал РЕН-ТВ со ссылкой на пресс-службу управления МВД по Московской области.
РБК 19:49
Авто
Tesla планирует обновить Model S и Model X
Компания Tesla вознамерилась обновить Model S и Model X и даже строит новую производственную линию для их выпуска.
Picsnews.net вчера в 13:16
Политика
Записи переводчика на встрече Путина и Трампа отказались публиковать
Суд США отказался публиковать записи американского переводчика на встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Lenta.ru 14:29
Игры
Microsoft анонсировала новую Fable для ПК и Xbox Series X
Корпорация Microsoft и студия Playground Games анонсировали долгожданную перезагрузку Fable — демонстрация случилась почти через десять лет после релиза последней части основной серии, Fable III.
3DNews 13:36
Хоккей
Умер олимпийский чемпион и участник Суперсерии Александр Гусев
В составе сборной СССР хоккеист становился чемпионом мира и Европы в 1973 и 1974 года, участвовал в Суперсерии СССР — Канада в 1972 году и в Кубке Канады 1976 года.
Матч ТВ вчера в 06:08
Авто
«АвтоВАЗ» начал продавать внедорожники Niva под маркой Lada
Сегодня полноценный владелец модели Niva – АвтоВАЗ официально объявил о старте продаж LADA Niva, практически не отличающейся от версии, которая продавалась под американским брендом.
Tvoe-avto.com 21 июля в 12:03
Кино
Вышел трейлер российского фантастического фильма «Вратарь Галактики»
В прокат картина выйдет 27 августа.
ToDay News Ufa 09:24
Авто
Ford удвоил производство Bronco из-за ажиотажного спроса
ToDay News Ufa 11:52
Политика
Жители Гонконга смогут получить британское подданство с 2021 года
Все жители Гонконга, желающие эмигрировать из КНР, смогут участвовать в программе получения разрешения на работу в Великобритании, а позже и подданства королевства с января 2021 года, сообщает Associated Press со ссылкой на заявление британского МИД.
Газета.Ru вчера в 13:06
Шоу-бизнес
Екатерина Климова призналась, что у нее есть любимый человек
Поклонники думали, что женщина одинока, однако накануне актриса призналась, что у нее есть любимый человек.
Evo-rus.com 10:01
Армия и оружие
В Сирии захватили микроскопический разведывательный дрон США
Shraibikus News 21 июля в 04:11
Политика
Лукашенко пригрозил выдворить иностранных журналистов из Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил выдворять иностранных журналистов за деструктив в СМИ.
РИА Новости 08:39
Политика
Новые договоренности по перемирию в Донбассе вступят в силу 27 июля
Москва удовлетворена тем, что трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины 22 июля достигла договоренности по принятию дополнительных мер по контролю за соблюдением режима тишины в Донбассе, заявил полпред России в группе.
Газета.Ru 03:03
Экономика
В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет
В России предложили ввести налоговый вычет для стимуляции граждан самостоятельно копить на дополнительную пенсию, сообщает газета "Известия" со ссылкой на совместное письмо в Центробанк двух саморегулируемых пенсионных организаций (СРО) — АНПФ и НАПФ.
РИА Новости 18:18
Культура
«Ведьмак» стал лидером рейтинга самых популярных сериалов Netflix
Родной город вчера в 11:43
Музыка
Группа BTS установила мировой рекорд по числу зрителей онлайн-концерта
Южнокорейская группа BTS установила мировой рекорд по числу зрителей онлайн-концерта.
Культуромания 06:31
Космос
Астронавты NASA завершили второй за неделю выход в открытый космос
Американские астронавты Крис Кэссиди и Роберт Бенкен завершили во вторник второй за последние пять дней выход в космос с борта Международной космической станции (МКС).
ТАСС 21 июля в 13:44
Происшествия
В читинском зоопарке соболь укусил тринадцатилетнего подростка
В четверг, 23 июля, в читинском зоопарке произошло ЧП. Соболь укусил тринадцатилетнего подростка в присутствии его отца.
Байкал24 17:13