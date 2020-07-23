Технологии

Neva.TodayNeva.TodayВ сети появилась база с данными 600 тысяч пользователей Avito и «Юлы»

Представители сервисов не считают это взломом. В базе данных 600 тысяч пользователей Avito и "Юлы" находятся только те сведения, которые публиковали сами пользователи. Представители компаний назвали это сбором информации, а не взломом.
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с чего всё началось

Данные 600 тыс. пользователей Avito и «Юлы» оказались в сети

Базы размещены в свободном доступе, их может скачать любой пользователь. Каталог представляет собой шесть файлов формата .csv (три из них — базы Avito, три — «Юлы»).
Коммерсантъ12:30

Подробнее о событии

Данные 600 тысяч пользователей Avito и «Юлы» слили в интернет

URA.Ru13:01

В «Юле» отрицают утечку данных пользователей

Коммерсантъ13:48

Персональные данные около 600 тысяч пользователей Avito и «Юлы» попали в сеть

Дождь14:30

Данные 600 тыс. пользователей Avito и «Юлы» опубликованы в Сети

3DNews15:11

«Юла» и Avito опровергли утечку данных сотен тысяч пользователей

Lenta.ru14:37

В сети появились базы данных пользователей Avito и «Юлы»

РБК15:58

В Avito и «Юле» прокомментировали сообщения об утечке данных пользователей

Газета.Ru15:19
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