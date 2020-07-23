Базы размещены в свободном доступе, их может скачать любой пользователь. Каталог представляет собой шесть файлов формата .csv (три из них — базы Avito, три — «Юлы»).

с чего всё началось

Представители сервисов не считают это взломом. В базе данных 600 тысяч пользователей Avito и "Юлы" находятся только те сведения, которые публиковали сами пользователи. Представители компаний назвали это сбором информации, а не взломом.

В сети появилась база с данными 600 тысяч пользователей Avito и «Юлы»

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