Технологии
Neva.TodayВ сети появилась база с данными 600 тысяч пользователей Avito и «Юлы»
Представители сервисов не считают это взломом. В базе данных 600 тысяч пользователей Avito и "Юлы" находятся только те сведения, которые публиковали сами пользователи. Представители компаний назвали это сбором информации, а не взломом.
Читать в источнике
Оценить55
с чего всё началось
Базы размещены в свободном доступе, их может скачать любой пользователь. Каталог представляет собой шесть файлов формата .csv (три из них — базы Avito, три — «Юлы»).Коммерсантъ12:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 18:42, Ашберн
Армия и оружие
США и Британия обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия
Россия провела в космическом пространстве испытаний противоспутникового оружия – с таким заявлением выступили руководитель космической программы Великобритании Харви Смит и космическое командование США.
Газета.Ru 17:22
Футбол
Тренеры «Ливерпуля» и «Челси» сцепились во время матча
Во время спорного эпизода у Лэмпарда сдали нервы. Сначала он сцепился с помощником Клоппа Пепом Линдерсом.
Вести.Ru 14:56
Экономика
В России могут приостановить индексацию зарплат чиновников
Москва, 21 июля 2020, 10:26 — REGNUM Министерство финансов России в 2021 году может отказаться от индексации окладов государственных служащих.
REGNUM 21 июля в 03:26
Общество
За сутки в Москве скончались 11 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки скончались еще 11 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус.
Комсомольская правда 16:03
Происшествия
На перехваченном истребителями США иранском самолете не было военных
Российская газета 17:46
Политика
Путин перестал встречаться с лидером КПРФ Зюгановым
Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов выступил 22 июля в Госдуме с жалобой на отсутствие общения с президентом России Владимиром Путиным.
Общественная служба новостей 08:11
Общество
Суд в Москве признал сына Децла наследником первой очереди
«По решению суда Киселев признан наследником первой очереди», — добавили в пресс-службе.
РБК 10:20
Общество
В магазине Epic Games Store стартовала летняя распродажа
Кэри, США, 23 июля 2020, 20:37 — REGNUM Сегодня, 23 июля, в онлайн-магазине видеоигр Epic Games Store стартовала летняя распродажа.
REGNUM 13:37
Шоу-бизнес
Дочь Розы Сябитовой отпраздновала свадьбу во второй раз
Дочь востребованной российской телевизионной ведущей Розы Сябитовой Ксения во второй раз вышла замуж.
ГлобалМСК.ру 03:47
Политика
МИД РФ предложил Зеленскому помощь в расшифровке Минских соглашений
Требование президента Украины Владимира Зеленского расшифровать каждый пункт Минских соглашений говорит непонимании Киевом данного текста, Россия готова помочь украинской стороне в его расшифровке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».
Известия 17:01
Игры
Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
Компания GSC на презентации Xbox представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Ролик опубликовали на YouTube-канале консоли.
РИА Новости 14:02
Футбол
«Зенит» заинтересован в услугах полузащитника «Краснодара» Вандерсона
Согласно информации портала «Чемпионат», петербургский «Зенит» заинтересован в услугах 25-летнего полузащитника «Краснодара» Вандерсона.
REGNUM 16:49
Общество
Беглов подписал закон об ограничении торговли алкоголем в жилых домах
Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал указ о запрете на торговлю алкогольной продукцией в придомовых заведениях площадью менее 50 кв. м. Указ вступает в силу с 1 января 2021 года.
Экономика сегодня 13:16
Общество
Мясников назвал простой способ избавиться от бессонницы
Врач и телеведущий Александр Мясников назвал способ избавиться от бессонницы.
РИА Новости 18:00
Политика
МИД ответил на претензии Японии по оборонной деятельности на Курилах
Россия категорически не приемлет претензий Японии в отношении оборонных мероприятий на Курильских островах.
RT на русском 11:21
Авто
Kia опубликовала первое изображение кроссовера Kia Sonet
Компания KIA опубликовала первое официальное изображение серийного варианта нового субкомпактного кроссовера KIA Sonet.
Тарантас Ньюс 03:53
Гаджеты
Для The Medium на РС рекомендуют использовать SSD — системные требования игры
Польская студия Bloober Team начала сбор предварительных заказов The Medium, вместе с этим опубликовав системные требования грядущего хоррора.
Игромания.ру 17:39
Шоу-бизнес
Екатерина Климова призналась, что у нее есть любимый человек
Поклонники начали думать, что Екатерина коротает дни в одиночестве. Но недавно Климова рассказала о появлении в её жизни любимого человека.
CT news 14:15
Кино
HBO показал трейлер второго сезона «Тёмных начал»
На онлайн Comic-Con канал HBO продемонстрировал трейлер второго сезона сериала «Тёмные начала», основанного на серии книг Филипа Пулмана «Северное сияние».
Игромания.ру 16:19
Общество
Рогозин заявил, что Россия и Китай намерены вместе осваивать Луну
Россия и Китай намерены вместе осваивать Луну.
Вечерняя Москва 16:21
Наука
В Италии антитела к коронавирусу нашли у 4% кошек и собак
Наибольшее число питомцев с антителами было выявлено среди тех, чьи хозяева сами переболели COVID-19 - 12,8% собак и 4,5% кошек.
Новые Известия 12:14
Хоккей
Сушинский прокомментировал свой уход с поста президента «Авангарда»
RT на русском 17:17
Экономика
Делягин перечислил лучшие варианты хранения сбережений в 2020 году
Экономист Михаил Делягин считает возможным обвал курса доллара в текущем году.
Live24 15:04
Политика
Кадыров назвал Помпео заказчиком убийства Джорджа Флойда
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что госсекретарь США Майкл Помпео заказал убийство Джорджа Флойда.
Газета.Ru 16:32
Киберспорт
В сети появился первый трейлер тайтла State of Decay 3
Inc-news.ru 15:37
Культура
Особое мнение: Виктор Шендерович
Сегодня гостем программы "Особое мнение" был Виктор Шендерович, писатель и журналист.
Эхо Москвы 14:17
Общество
Бастрыкин заявил, что у следствия нет сомнений в виновности Фургала
Председатель СК Александр Бастрыкин заявил, что у следствия нет сомнений в причастности бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к инкриминируемым ему преступлениям.
РИА Новости 06:57
Происшествия
СБУ задержала бывшего сотрудника в рамках дела об убийстве Захарченко
РИА Новости вчера в 18:11
Происшествия
ФСБ объявила, что пресекла подготовку теракта в Кабардино-Балкарии
Представители спецслужбы говорят, что нападение готовили боевики одной из запрещенных ближневосточных террористических организаций.
Эхо Москвы вчера в 09:32
Футбол
Лерой Сане: «Если „Манчестер Сити“ выиграет ЛЧ, я не буду страдать»
Новичок «Баварии» Лерой Сане заявил, что не будет жалеть, если «Манчестер Сити» выиграет Лигу чемпионов без него.
Sports.ru 16:59