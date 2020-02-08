Происшествия
Rambler News ServiceВоеннослужащий убил не менее 20 человек в Таиланде
В результате стрельбы, устроенной 32-летним сержант-майором в городе Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда, погибли не менее 20 человек, сообщила газета The Bangkok Post. По информации издания, ранения получили 31 человек.
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