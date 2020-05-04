Гамбург, Германия, 4 мая 2020, 14:22 — REGNUM В сети появились первые скриншоты предстоящей игры The Lord of the Rings: Gollum. Их 4 мая на своём сайте опубликовало немецкое издание Gamestar.

В сети появились первые скриншоты игры про Голлума из «Властелина колец»

Здоровье Объяснена низкая смертность от коронавируса в России В России вовремя выявляют заражение коронавирусом, поэтому врачи успевают оперативно начать лечение, заявила главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова в эфире программы "Спасибо, доктор" на ютьюб-канале "Соловьев LIVE". 501

Происшествия В омской больнице у врача и медсестры подозревают коронавирус Пациентов пульмонологического отделения горбольницы №1 в Омске экстренно распределяют по другим лечебным учреждениям из-за подозрений, что в отделении выявлен коронавирус, сообщает Минздрав Омской области. 29

Наука Названа новая причина высокой смертности от коронавируса Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме. 1,6K

Общество Украина приняла решение ослабить карантин Правительство Украины приняло решение о поэтапном ослаблении карантинных мер. Соответствующее решение опубликовано на сайте кабмина. 16

Общество В Челябинской области планируют ввести масочный режим Власти с 12 мая планируют ввести обязательный масочный режим в Челябинской области, а с 6 мая масочный режим станет рекомендательным, сообщил губернатор региона Алексей Текслер. 115

Гаджеты Разъём Intel LGA 1700 будет поддерживать три поколения процессоров Всё чаще появляются новости о процессорах Intel семейства Alder Lake-S, которые станут первыми обладателями конструктивного исполнения LGA 1700.

Общество Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова. 531

Общество Попова заявила о невозможности остановить распространение коронавируса Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24» рассказала, что может ожидать россиян до появления вакцины. 2K

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Хоккей Форвард «Динамо» Петерссон подписал с «Локомотивом» контракт на 2 года Швед подписал с ярославским клубом контракт на два года. В минувшем сезоне 29-летний форвард выступал за московское «Динамо».

Политика Трамп анонсировал показ фильма об украинском Майдане Президент США Дональд Трамп в своем Twitter анонсировал повторный показ 50-минутного фильма экс-советника американского лидера и политического эксперта Майкла Капуто "Украинский обман: импичмент, деньги Байдена, массовые убийства". 78

Футбол Червиченко назвал Шалимова недалёким человеком Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал высказывание главного тренера «Ахмата» Игоря Шалимова, раскритиковавшего россиян.

Общество В Минздраве раскрыли основные пути заражений коронавирусом Наиболее активно распространение инфекции происходит при тесных контактах в семье, в местах большого скопления людей и организованных коллективах с длительным пребыванием людей (воинские коллективы, образовательные учреждения, дома для престарелых, психоневрологические диспансеры, учреждения ФСИН). 1,2K

Политика В Кремле объяснили личное участие Путина в решении проблем Журналист напомнил Пескову, что во время совещания на прошлой неделе по пожароопасной ситуации в регионах между федеральным центром и региональными властями наблюдалась разобщенность, в итоге последней инстанцией в том вопросе снова стал Путин. 3

Общество Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии Телеведущая и блогер Регина Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии в России после скандала, разразившемся из-за ее высказывания о женщинах, которые столкнулись с данной проблемой. 64

Происшествия В Сургуте полиция обнаружила подпольную вечеринку в ресторане Кадры с вечеринки опубликовала в понедельник телекомпания "СургутИнформТВ", по ее данным, участниками встречи были местные бизнесмены, обсуждавшие за едой и спиртным свое положение в условиях, вызванных коронавирусом, телеканал также озвучил альтернативную версию: гости собрались в ресторане для дегустации нового меню заведения. 1

Шоу-бизнес Заболевшая Татьяна Васильева рассказала о своем состоянии Накануне стало известно, что народная артистка РФ Татьяна Васильева заболела коронавирусом. Сама актриса эту информацию не комментировала. 287