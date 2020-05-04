Игры

REGNUMREGNUMВ сети появились первые скриншоты игры про Голлума из «Властелина колец»

Гамбург, Германия, 4 мая 2020, 14:22 — REGNUM В сети появились первые скриншоты предстоящей игры The Lord of the Rings: Gollum. Их 4 мая на своём сайте опубликовало немецкое издание Gamestar.
Читать в источнике
Комментировать10

Подробнее о событии

Первые скриншоты The Lord of the Rings: Gollum

Cyber.sports.ru07:31

В Сети обнародованы первые скриншоты из игры The Lord of the Rings: Gollum

Актуальные Новости08:27

Первые скриншоты игры про Голлума из «Властелина колец» появились в сети

Цензуры.Нет08:04

Первые скриншоты игры про Голлума из «Властелина колец» попали в сеть

RuNews24.ru08:55

В сети появились первые скриншоты игры про Голлума из «Властелина колец»

REGNUM07:22

Смрад Мордора, орки и раздвоение личности на первых скриншотах The Lord of the Rings — Gollum

3DNews06:44

В сети появились первые скриншоты The Lord of the Rings: Gollum

Игромания.ру05:41
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 09:21, Ашберн

Комментарии

Футбол

Шалимов заявил, что его слова о «россиянах-дармоедах» были шуткой

Ранее бывший футболист сборной России, главный тренер грозненского клуба "Ахмат" Игорь Шалимов раскритиковал людей, которые требуют от государства денег в условиях ограничений и режима самоизоляции, назвав их "дармоедами" и заявив, что те, кто "ноет", "живут лучше бомжей".
РИА Новости 05:14
1,2K
Политика

Рейтинг Зеленского упал вдвое за год президентства

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского упал почти вдвое за год президентства.
Lenta.ru 05:53
12
Политика

В ФРГ отказались отвечать на санкции США против «Северного потока — 2»

Берлин, 4 мая 2020, 14:25 — REGNUM Ответных мер на санкции Соединённых Штатов, направленные против строительства газопровода «Северный поток — 2» со стороны правительства Германии не последуют.
REGNUM 07:25
255
Политика

Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом

В среду, 6 мая, президент России Владимир Путин проведет совещание по реализации ранее принятых решений по борьбе с коронавирусом.
Российская газета 07:15
996
Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 06:45
335
Здоровье

Жители Акбулака болеют коронавирусом в тяжелой форме

По данным на 4 мая, в Акбулаке нет ни одного пациента, который болел бы коронавирусом бессимптомно.
Вестирама.ру 08:12
Общество

Коронавирусный стационар разместят в парке «Сокольники»

Коммерсантъ 05:58
26
Здоровье

В Минздраве раскрыли пути распространения коронавируса в России

Сегодня коронавирус распространяется уже внутри России и городов, заявил академик РАН, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.
Газета.Ru 06:38
1,1K
Армия и оружие

В ДНР заявили о 17 нарушениях перемирия в Донбассе за сутки

РИА Новости 02 мая в 02:43
1
Шоу-бизнес

13-летняя дочь Александра Абдулова покорила своей красотой

Пользователи Instagram восхитились дочерью знаменитого российского актера Александра Абдулова, уже покойного.
Shraibikus News вчера в 16:51
23
Политика

Тимошенко стала долларовым миллионером

Украинский политик и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером, после того как задекларировала доход на сумму, эквивалентную $5,5 млн.
РБК 08:43
79
Общество

Умер заразившийся коронавирусом митрополит Иона

РИА Новости 06:08
254
Армия и оружие

Северный флот следит за кораблями НАТО в Баренцевом море

Силы Северного флота начали сопровождать зашедшие утром 4 мая в Баренцево море четыре фрегата с управляемым ракетным оружием (УРО) объединенных военно-морских сил (ОВМС) стран НАТО, сообщили в Национальном центре управления обороной России (НЦУО, входит в Минобороны).
Газета.Ru 07:55
210
Шоу-бизнес

Надежда Ангарская выиграла в проекте «Последний герой»

Многим зрителям не понравился такой результат. Зрители шоу в Интернете отмечали, что Ангарская не была сильнейшим участником.
RuNews24.ru вчера в 07:34
56
Экономика

Аркадий Дворкович — РБК: «Основные проблемы начнутся в июне—июле»

В центре началось и тестирование на антитела на основе зарубежных тестов, которые допустимы к применению именно в «Сколково», поскольку у нас действует отдельное законодательство.
РБК 07:47
10
Транспорт

В Москве сегодня истекает срок продления цифровых рабочих пропусков

Столичные власти предупреждают, что тем, кто не успеет продлить пропуск, придется получать новый.
Эхо Москвы 06:01
42
Происшествия

В Тюмени нашли сбежавшего из армии 15 лет назад дезертира

В Тюмени обнаружили дезертира, который сбежал со срочной службы 15 лет назад и не сообщил родным о себе.
Газета.Ru 04:33
64
Политика

Песков допустил участие Путина в мероприятиях 9 мая

Президент России Владимир Путин примет участие в мероприятиях в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне, но они не будут массовыми.
Известия 08:11
39
Гаджеты

В сети появилась информация о мощном GPU NVIDIA следующего поколения

ИА Красная Весна вчера в 15:41
13
Общество

Попова заявила о невозможности закончить циркуляцию коронавируса

"Полностью закончить циркуляцию вируса на сегодняшний день не представляется возможным, как бы ни закрыта была страна", - подчеркнула главный санитарный врач РФ.
Газета.Ru 05:15
2K
Происшествия

В Волгоградской области выявлена вспышка COVID-19 в больнице

Российская газета 05:00
25
Здоровье

В Минздраве РФ призвали ужесточить карантин

«С моей точки зрения, карантинные меры должны быть гораздо жестче, а степень ответственности за нарушение требований — выше», — цитирует Бойцова RNS.
URA.Ru вчера в 07:14
3,4K
Общество

В Москве работающие в стационарах студенты получат до 175 тысяч рублей

На ежемесячные выплаты в 70 тысяч рублей могу рассчитывать студенты, проходящие практику в таких стационарах, 115 тысяч рублей — на должности младшей медсестры, 175 тысяч рублей — медсестры.
РИА Новости 04:26
285
Общество

Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира

Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
3,9K
Общество

С 11 мая Украина начнет ослаблять карантинные ограничения

Украина продлила карантин до 22 мая, однако с 11 мая начнется поэтапное ослабление карантинных ограничений.
Известия 07:51
10
Общество

Московским школьникам выставят годовые оценки 15 мая

Годовые оценки московским школьникам выставят 15 мая. Об этом сообщили 4 мая в столичном департаменте образования.
Известия 06:08
29
Технологии

Half-Life: Alyx значительно повысила интерес к VR-устройствам в Steam

Valve выпустила Half-Life: Alyx только на своей платформе, и игра официально работает только с устройствами виртуальной реальности.
Городской портал Новый Нижний 09:00
2
Происшествия

В Хакасии умер молодой врач, заражённый коронавирусом

REGNUM 06:32
32
Армия и оружие

Флагман ВМС Украины «Гетман Сагайдачный» провел учения в Черном море

Флагман украинских Военно-морских сил «Гетман Сагайдачный» провел учения со стрельбой в Черном море.
Военное дело 02:11
44
Политика

Посол Украины в Германии предложил Шрёдеру пари на «возвращение» Крыма

Посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью агентству «Укринформ» назвал бесстыдным высказывание бывшего канцлера Германии и председателя совета директоров «Роснефти» Герхарда Шрёдера о том, что ни один российский президент никогда не отдаст Украине Крым.
РБК вчера в 23:11
1,5K
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Голлум
Вымышленное существо
Вымышленное существо, один из ключевых персонажей произведений Джона Р. Р. Толкина «Хоббит, или Туда и обратно» и «Властелин Колец».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Властелин колец
Книга, Джон Рональд Руэл Толкин (16+)
Роман-эпопея английского писателя Дж. Р. Р. Толкина, одно из самых известных произведений жанра фэнтези. «Властелин колец» был написан как единая книга, но из-за объёма при первом издании его разделили на три части - «Братство Кольца», «Две крепости» и «Возвращение короля». В виде трилогии он публикуется и по сей день, хотя часто в едином томе.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное