В сети опубликовали фото формы сборной России по футболу, в которой национальная команда должна сыграть на чемпионате Европы 2020 года. Фотографию опубликовало издание Footy Headlines. Подопечные Станислава Черчесова досрочно вышли на Евро-2020.

В сети появилось фото формы сборной России по футболу на Евро-2020

Армия и оружие Госдеп связал взрыв под Северодвинском с подъемом ядерной ракеты Взрыв на полигоне под Северодвинском в Архангельской области, при котором произошла утечка радиации, произошел во время подъема со дна моря ракеты Skyfall («Буревестник»).

Происшествия Переходивших дорогу пешеходов в Петербурге сбили две машины В Санкт-Петербурге столкнулись два автомобиля, которые затем врезались в группу пешеходов, переходивших дорогу.

Шоу-бизнес Наталья Шевель после развода с Краско чувствует себя использованной Наталья Шевель утверждает, что любила своего супруга, но сейчас чувствует себя использованной. Иван Иванович вернулся к Наталье Вяль.

Общество В Москве госпитализировали Елену Малышеву Известную телеведущую Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом она сама сообщила в инстаграме.

Происшествия Двух женщин-полицейских сбили на дороге в центре Москвы Водитель автомобиля-погрузчика сбил двух сотрудниц полиции на обочине дороги в центре Москвы.

Политика Зеленский потребовал проверить депутатов на полиграфе Члены комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, подозреваемые во взяточничестве, должны пройти проверку на детекторе лжи, сообщил президент Украины Владимир Зеленский 23 октября на своей странице в социальной сети Facebook.

Экономика Госдума приняла в I чтении проект федерального бюджета на 2020 год Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

Политика Путин объявил о списании $20 млрд долгов странам Африки «В рамках инициативы по оказанию помощи беднейшим странам с большой задолженностью списали африканским странам долг на сумму более $20 млрд», — сказал тогда Путин.

Кино Минкультуры опубликовало «доску позора» российских кинематографистов На сайте Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) появился список проектов, получивших финансовую поддержку от государства, но не вернувших полученные средства.

Армия и оружие Истребитель Су-27 сопроводил бомбардировщик США над Чёрным морем Российский истребитель в Чёрном море встретил американский бомбардировщик B-52H при приближении к границе России и взял его на сопровождение, сообщили в российском Минобороны.

Шоу-бизнес Заворотнюк вышла на связь после многодневного молчания Родные и близкие Анастасии Заворотнюк, которая, по слухам, борется с раком мозга в медицинском центре на Рублевке, не выходили на связь в течение пяти дней.

Авто Кроссовер Skoda Karoq появится в России в первом квартале 2020 года Ссылаясь на главу российского офиса Ян Прохазка, журналисты 110km.ru пишут, что кроссовер Skoda Karoq представят в России в декабре, а его продажи стартуют в первом квартале следующего года.

Общество Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.

Футбол Тарханов опроверг информацию об увольнении из «Пюника» Российский тренер Александр Тарханов прокомментировал информацию об увольнении с поста главного тренера армянского «Пюника».

Музыка Селена Гомес представила клип, полностью снятый на смартфон 27-летняя американская певица и актриса Селена Гомес представила в своем Instagram фрагмент нового клипа на песню, в которой поется о любви и потерях.

Шоу-бизнес Анастасия Решетова показала фигуру спустя шесть дней после родов Сразу после выписки из роддома возлюбленная Тимати Анастасия Решетова уже была на рабочем месте в своём салоне, а вчера вечером модель заявила, что готова начать восстанавливать прежнюю фигуру.

Армия и оружие Минобороны опубликовало карту выполнения соглашений с Турцией по Сирии Российское Министерство обороны опубликовало на своем сайте карту выполнения соглашения с Турцией по Сирии.

Здоровье На работу в московские поликлиники приняли более 100 врачей В городские поликлиники приняли на работу новых высококвалифицированных врачей, о чем сообщается на официальном сайте столичного мэра.

Общество Испытание Крымского моста гружеными вагонами показали на видео Железнодорожную часть Крымского моста через Керченский пролив начали испытывать при помощи тяжелых железнодорожных составов, испытания попали на видео.

Происшествия В Москве обстреляли рэпера Pabl.A из Black Star Автомобиль рэпера Pabl.A (настоящее имя Александр Павлов) обстреляли в Москве. Об этом в среду, 23 октября, сообщает телеканал «Звезда».

Происшествия Суд оставил под домашним арестом фигуранта дела о беспорядках в Москве Мосгорсуд оставил под домашним арестом фигуранта дела о массовых беспорядках в столице Сергея Фомина, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Происшествия Под Курском на двух школьниц напал маньяк с ножом По информации "ДДД", вечером 21 октября в местечке Свобода Золотухинского района на двух 15-летних девочек напал неизвестный мужчина .

Шоу-бизнес Екатерина Варнава снялась обнаженной 34-летнюю Екатерину Варнаву по праву называют главным секс-символом Comedy Woman.