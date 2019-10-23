Футбол
RT на русскомВ сети появилось фото формы сборной России по футболу на Евро-2020
В сети опубликовали фото формы сборной России по футболу, в которой национальная команда должна сыграть на чемпионате Европы 2020 года. Фотографию опубликовало издание Footy Headlines. Подопечные Станислава Черчесова досрочно вышли на Евро-2020.
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Автоматически обработаны 7044 источника, обновлено в 08:17, Вашингтон
Армия и оружие
Госдеп связал взрыв под Северодвинском с подъемом ядерной ракеты
Взрыв на полигоне под Северодвинском в Архангельской области, при котором произошла утечка радиации, произошел во время подъема со дна моря ракеты Skyfall («Буревестник»).
РБК 21 октября в 14:35
Происшествия
Переходивших дорогу пешеходов в Петербурге сбили две машины
В Санкт-Петербурге столкнулись два автомобиля, которые затем врезались в группу пешеходов, переходивших дорогу.
RT на русском 07:36
Происшествия
В Британии обнаружен грузовик с 39 трупами
Газета.Ru 06:55
Шоу-бизнес
Наталья Шевель после развода с Краско чувствует себя использованной
Наталья Шевель утверждает, что любила своего супруга, но сейчас чувствует себя использованной. Иван Иванович вернулся к Наталье Вяль.
Вечерний курьер 08:07
Общество
В Москве госпитализировали Елену Малышеву
Известную телеведущую Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом она сама сообщила в инстаграме.
РИА Новости 01:39
Происшествия
Двух женщин-полицейских сбили на дороге в центре Москвы
Водитель автомобиля-погрузчика сбил двух сотрудниц полиции на обочине дороги в центре Москвы.
Lenta.ru 06:01
Политика
Зеленский потребовал проверить депутатов на полиграфе
Члены комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, подозреваемые во взяточничестве, должны пройти проверку на детекторе лжи, сообщил президент Украины Владимир Зеленский 23 октября на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM 06:15
Экономика
Госдума приняла в I чтении проект федерального бюджета на 2020 год
Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.
ТАСС 06:16
Политика
Путин объявил о списании $20 млрд долгов странам Африки
«В рамках инициативы по оказанию помощи беднейшим странам с большой задолженностью списали африканским странам долг на сумму более $20 млрд», — сказал тогда Путин.
РБК 05:29
Кино
Минкультуры опубликовало «доску позора» российских кинематографистов
На сайте Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) появился список проектов, получивших финансовую поддержку от государства, но не вернувших полученные средства.
КиноПоиск вчера в 11:11
Происшествия
Два человека погибли в центре Киева при взрыве гранаты
Известия вчера в 18:04
Армия и оружие
Ирак дал США четыре недели на вывод переброшенных из Сирии военных
Американские войска, выведенные из Сирии, покинут Ирак через четыре недели - заявил министр обороны Ирака.
Военное обозрение 07:19
Армия и оружие
Истребитель Су-27 сопроводил бомбардировщик США над Чёрным морем
Российский истребитель в Чёрном море встретил американский бомбардировщик B-52H при приближении к границе России и взял его на сопровождение, сообщили в российском Минобороны.
RT на русском 04:48
Шоу-бизнес
Заворотнюк вышла на связь после многодневного молчания
Родные и близкие Анастасии Заворотнюк, которая, по слухам, борется с раком мозга в медицинском центре на Рублевке, не выходили на связь в течение пяти дней.
ТВ Центр 02:38
Авто
Кроссовер Skoda Karoq появится в России в первом квартале 2020 года
Ссылаясь на главу российского офиса Ян Прохазка, журналисты 110km.ru пишут, что кроссовер Skoda Karoq представят в России в декабре, а его продажи стартуют в первом квартале следующего года.
Tvoe-avto.com вчера в 13:01
Общество
Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США
Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.
Lenta.ru вчера в 19:17
Футбол
Тарханов опроверг информацию об увольнении из «Пюника»
Российский тренер Александр Тарханов прокомментировал информацию об увольнении с поста главного тренера армянского «Пюника».
Bookmaker-ratings.ru 05:54
Музыка
Селена Гомес представила клип, полностью снятый на смартфон
27-летняя американская певица и актриса Селена Гомес представила в своем Instagram фрагмент нового клипа на песню, в которой поется о любви и потерях.
Московский Комсомолец 07:12
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова показала фигуру спустя шесть дней после родов
Сразу после выписки из роддома возлюбленная Тимати Анастасия Решетова уже была на рабочем месте в своём салоне, а вчера вечером модель заявила, что готова начать восстанавливать прежнюю фигуру.
Газета Metro 07:07
Армия и оружие
Минобороны опубликовало карту выполнения соглашений с Турцией по Сирии
Российское Министерство обороны опубликовало на своем сайте карту выполнения соглашения с Турцией по Сирии.
РИА Новости 07:40
Здоровье
На работу в московские поликлиники приняли более 100 врачей
В городские поликлиники приняли на работу новых высококвалифицированных врачей, о чем сообщается на официальном сайте столичного мэра.
Вести Подмосковья 00:39
Общество
Испытание Крымского моста гружеными вагонами показали на видео
Железнодорожную часть Крымского моста через Керченский пролив начали испытывать при помощи тяжелых железнодорожных составов, испытания попали на видео.
Lenta.ru 06:56
Общество
Работы на строительстве свалки в Шиесе возобновились под охраной ОМОНа
Агентство Телеграф 06:05
Происшествия
В Москве обстреляли рэпера Pabl.A из Black Star
Автомобиль рэпера Pabl.A (настоящее имя Александр Павлов) обстреляли в Москве. Об этом в среду, 23 октября, сообщает телеканал «Звезда».
Lenta.ru 07:46
Происшествия
Суд оставил под домашним арестом фигуранта дела о беспорядках в Москве
Мосгорсуд оставил под домашним арестом фигуранта дела о массовых беспорядках в столице Сергея Фомина, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 06:07
Происшествия
Под Курском на двух школьниц напал маньяк с ножом
По информации "ДДД", вечером 21 октября в местечке Свобода Золотухинского района на двух 15-летних девочек напал неизвестный мужчина .
Друг для друга (Курск) 00:30
Происшествия
Появилось видео с места кровавой перестрелки в Ростовской области
Журналистская правда 04:04
Путешествия
Для российских туристов разработали альтернативу отдыху в Турции
РИА Новости вчера в 21:51
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава снялась обнаженной
34-летнюю Екатерину Варнаву по праву называют главным секс-символом Comedy Woman.
StarHit.ru 07:00
Общество
Российским пиратам отключили плеер
В Нидерландах отключили серверы стримингового плеера Moonwalk, который использовали 80% пиратских сайтов в России, включая самые крупные из них, сообщает TorrentFreak.
MOS.news вчера в 09:46