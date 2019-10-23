В интернете появилась фотография с изображением формы сборной России по футболу, в которой команда сыграет в финальной стадии чемпионата Европы. Об этом сообщает Footy Headlines. На новой форме красного цвета появится высокий воротник и манжеты с широким рукавом.

В сети появилось фото футболки сборной России на Евро-2020

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