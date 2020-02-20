с чего всё началось

Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии. Ранее в сети появилось видео попытки американского броневика столкнуть российскую бронемашину с дороги.

В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

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