Армия и оружие
RT на русскомВ сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии. Ранее в сети появилось видео попытки американского броневика столкнуть российскую бронемашину с дороги.
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с чего всё началось
В Twitter-аккаунте Mohammad опубликовано видео, на котором армейский автомобиль США закрывает корпусом бронемашину с российским флагом и сталкивает ее с проезжей части.Российский Диалогвчера в 23:05
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