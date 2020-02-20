Армия и оружие
РИА НовостиОпубликовано видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
В Сети появилось снятое в Сирии видео с дорожным конфликтом между российскими и американскими военными. В описании указывается, что инцидент произошел в районе города Камышлы, при этом дата не уточняется.
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с чего всё началось
В Twitter-аккаунте Mohammad опубликовано видео, на котором армейский автомобиль США закрывает корпусом бронемашину с российским флагом и сталкивает ее с проезжей части.Российский Диалогвчера в 23:05
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