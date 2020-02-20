с чего всё началось

В Сети появилось снятое в Сирии видео с дорожным конфликтом между российскими и американскими военными. В описании указывается, что инцидент произошел в районе города Камышлы, при этом дата не уточняется.

Опубликовано видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

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Происшествия Украинская полиция расчистила проезд для эвакуированных из Китая Украинская полиция расчистила проезд к санаторию в поселке Новые Санжары в Полтавской области, куда должны доставить эвакуированных из Китая граждан, передает корреспондент РИА Новости.

Общество Эксперт назвал опасные для здоровья виды рыб Выведенная в садках и вскормленная на гормонах роста, антибиотиках и красителях рыба несет опасность для человека, предупредил глава Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.

Политика МИД России ответил на обвинения Грузии в кибератаках Ранее в четверг официальный представитель МИД Грузии Владимир Константиниди на брифинге сообщил, что ГУ Генштаба ВС РФ якобы стояло за широкомасштабной кибератакой на правительственные и коммерческие сайты в Грузии, совершенной в октябре 2019 года.

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Экономика Силуанов считает налоговую нагрузку на труд запредельной Правительство заинтересовано в снижении налоговой нагрузки на труд, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.

Политика Поклонская посвятила стихотворение Шнурову Заместитель главы комитета Государственной думы по международным делам депутат от Крыма Наталья Поклонская, комментируя информацию о вступлении лидера музыкального коллектива «Ленинград» Сергея Шнурова в политическую силу «Партия Роста», опубликовала шуточное стихотворение, посвященное политической карьере музыканта.