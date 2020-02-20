Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомВ сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии. Ранее в сети появилось видео попытки американского броневика столкнуть российскую бронемашину с дороги.
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 Mohammad опубликовано видео, на котором армейский автомобиль США закрывает корпусом бронемашину с российским флагом и сталкивает ее с проезжей части.
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