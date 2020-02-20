Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиОпубликовано видео инцидента с бронемашинами из России и США в Сирии

В Сети появилось снятое в Сирии видео с дорожным конфликтом между российскими и американскими военными. В описании указывается, что инцидент произошел в районе города Камышлы, при этом дата не уточняется.
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Опубликовано видео инцидента с бронемашинами из России и США в Сирии

РИА Новости08:12

В Сирии американский и российский броневики не поделили дорогу: видео

Московский Комсомолец06:45

Кремль отреагировал на инцидент с американским и российским броневиками в Сирии

Lenta.ru06:28

Американский броневик в Сирии выдавил на обочину российский «Тигр»

Комсомольская правда06:00

Появилось видео инцидента с бронемашинами России и США

Газета.Ru02:17

Пентагон не стал комментировать возможный инцидент с военными РФ в Сирии

Коммерсантъвчера в 21:18

Появилось видео инцидента с участием бронемашин России и США в Сирии

РБКвчера в 21:00
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Экономика

Кудрин: неисполнение бюджета составило более триллиона рублей

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что в 2019 году неисполнение федерального бюджета составило 1,122 триллиона рублей.
Вести.Ru вчера в 18:36
Экономика

Силуанов раскрыл детали крупнейшей продажи ОФЗ единственному покупателю

Выкупивший бумаги инвестор подал заявку на 58 млрд руб. на ОФЗ-26229 с погашением в ноябре 2025 года (при проданном номинальном объеме 58,4 млрд руб.).
РБК 09:01
Общество

Кремль отреагировал на прибавку к пенсии в 1 рубль 10 копеек

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Дмитрий Песков ответил на вопрос о пенсионерке из Челябинска, которая якобы после индексации пенсии получила прибавку в 1 рубль 10 копеек.
Lenta.ru 08:03
Армия и оружие

Украинские ВМС получат на вооружение отремонтированный десантный катер

Как сообщается, в ходе ремонта на катере полностью восстановлен корпус и внешняя обшивка, отремонтирован двигатель, винто-рулежная и якорно-швартовная системы, механизмы десантной аппарели, электромеханическую часть и т.д.
Военное обозрение 07:56
Технологии

Xiaomi предустановит на устройства российские программы

Xiaomi, известная китайская компания, исполнит законодательные требования и предустановит российские программы.
ToDay News Ufa 18 февраля в 10:00
Спорт

Большунов победил в масс-старте на 34 км в рамках «Скитура»

РИА Новости 08:51
Единоборства

Александр Емельяненко рассказал о спарринге с Рамзаном Кадыровым

По информации издания, на сей раз Емельяненко заявил, что идет на спарринг с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Лезги газет 04:11
Общество

Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля

Социальные пенсии в России будут проиндексированы с 1 апреля на 6,1%. Предположительно, индексация коснется 4 млн пенсионеров, на нее будет потрачено 21,7 млрд рублей до конца года.
Известия вчера в 07:05
Политика

В МИД Китая ответили на обвинения в «утечке вируса»

Ранее Уханьский институт вирусологии при Китайской академии наук выступил с открытым письмом в связи с обвинениями в распространении нового коронавируса, назвав их ложными, и подчеркнув, что совесть сотрудников института чиста.
РИА Новости 06:47
Биатлон

Биатлонист Дале рассказал, что думают о Логинове в Норвегии

Норвежский биатлонист Йоханнес Дале рассказал, что в его стране думают о победе Александра Логинова в спринте на Чемпионате мира.
Ruposters.ru 08:36
Армия и оружие

Россия нанесла удар по прорвавшимся боевикам в Идлибе

Российские ВКС и сирийские войска нанесли удар по прорвавшимся боевикам в сирийском Идлибе. Об этом сообщает Центр по примирению 20 февраля.
Известия 09:15
Общество

Дочь Спилберга решила стать порнозвездой

Микаэла Спилберг, приемная дочь знаменитого режиссера Стивена Спилберга намерена сделать карьеру в порноиндустрии.
ToDay News Ufa 02:26
Общество

На Украине задержали протестующих против эвакуации украинцев из Китая

Мой Брянск 08:25
Шоу-бизнес

Шепелев не знает о назначении Еремеева ведущим «На самом деле»

Экс-ведущий "На самом деле" Дмитрий Шепелев в разговоре с "Газетой.Ru" рассказал, что не знает о назначении на его бывшую должность актера Тимура Еремеева.
Газета.Ru вчера в 11:52
Происшествия

В Японии два пассажира лайнера Diamond Princess умерли от коронавируса

Российская газета вчера в 22:03
Происшествия

Пассажир снял на видео жесткую посадку Ан-2 в Магадане

Во время жесткой посадки у самолета оказались разрушены фюзеляж и плоскости крыльев.
Вести.Ru 06:07
Политика

Президент Болгарии приедет в Москву на 75-летние Победы

Ранее об участии в праздновании 75-летия Победы в Москве заявили генсек ООН Антониу Гутерреш, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, французский лидер Эммануэль Макрон, президент Сербии Александр Вучич, чешский лидер Милош Земан и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Говорит Москва 18 февраля в 10:57
Политика

Грузия обвинила Россию в кибератаке

Грузия обвинила Россию в масштабной кибератаке, которую, по информации грузинской стороны, та совершила 28 октября 2019 года.
REGNUM 09:04
Армия и оружие

Эрдоган ответил на слова Пескова о «худшем сценарии» в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о "худшем сценарии" в сирийском Идлибе, передает РИА Новости.
Радио Sputnik вчера в 09:48
Происшествия

Источник раскрыл личность мужчины, сбившего журналиста в Красноярске

Ранее стало известно, что журналист телеканала "Россия" Павел Брыкин попал под колеса машины после того, как попытался взять интервью у водителя автомобиля.
Интерфакс 04:49
Экономика

Силуанов назвал Сбербанк под руководством Грефа «конфеткой»

Сбербанк под управлением Германа Грефа работает эффективно, он сделал из него «конфетку».
RT на русском 09:03
Футбол

Андрей Аршавин оценил молодых футболистов «Зенита»

Бывший футболист, а ныне тренер «Зенита» U-16 Андрей Аршавин после посещения сборов «Зенита-2» оценил молодых футболистов и заявил, что им нужно много работать.
АБН 06:41
Общество

Снявшихся в порноклипе солиста Rammstein россиянок рассекретили

Россиянок, снявшихся в порноклипе нового музыкального проекта солиста Rammstein и Lindemann Тилля Линдеманна, рассекретили.
Lenta.ru 18 февраля в 19:18
Политика

В Госдуму внесен проект закона об отмене комиссий при оплате услуг ЖКХ

В Госдуму поступил на утверждение законопроект о запрете взимания комиссий с граждан при оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства, сообщил журналистам руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.
Вести.Ru 09:01
Финансы

Силуанов допустил обсуждение прогрессивной шкалы налогообложения после 2024 года

Предложение о введении прогрессивного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) может быть рассмотрено к 2024 году, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу РБК.
ТАСС 08:54
Происшествия

Сотрудники строительной компании избили протестующих москвичей и депутатов

В московском районе Раменки представители ЧОПа строительной компании «Ташир» избили местных жителей, протестующих против строительства многоэтажки на месте бывшего парка, где изначально предполагалось возвести детский сад, школу и поликлинику.
Lenta.ru 09:32
Музыка

Игорь Крутой для участия в Евровидении назвал достойного кандидата

ToDay News Ufa вчера в 06:49
Армия и оружие

В Сирии нашли подземный город террористов

Дни.ру 01:46
Общество

Основательница Wildberries Бакальчук стала богатейшей женщиной России

Коммерсантъ 00:49
Технологии

Умер создатель функций «вырезать» и «копировать» Ларри Теслер

Теслер родился в Нью-Йорке в 1945 году. В 1960-х годах он изучал информатику в Стэнфордском университете.
ТАСС Наука 06:35
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