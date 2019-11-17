Футбол
REGNUMВ сети появилось видео массовой драки футболистов после матча ПФЛ
На матче Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) между командами «Волгарь» (Астрахань) и «Легион Динамо» (Махачкала) произошла массовая драка.
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Шоу-бизнес
Любовь Успенская поделилась впечатлениями от гастролей по Украине
Происшествия
На Кубани прощаются с Анастасией Ещенко
В Троицкой церкви станицы Старовеличковской в 11:00 начнется отпевание Анастасии Ещенко, растерзанной 8 ноября историком Олегом Соколовым.
Общество
Кардиологи прокомментировали смерть политика Никиты Исаева
Общественный деятель и политик скончался 16 ноября от остановки сердца в поезде Тамбов–Москва. Исаеву стало плохо неподалеку от Тулы.
Кино
Вышел трейлер мультфильма «Губка Боб в бегах» с Киану Ривзом
В Сети появился трейлер полнометражного анимационного фильма «Губка Боб в бегах».
Финансы
Снижение максимальных ставок вкладов в топ-10 банках ускорилось
Средняя максимальная ставка вкладов в 10 крупнейших банках по размеру портфеля средств населения в первой декаде ноября опустилась еще на 0,195 процентного пункта (п. п.) до 6,169% годовых.
Политика
В ЛНР сообщили о поднятых украинскими военными флагах США
Украинские командиры разместили флаги США над своими позициями в Луганской области, рассказал офицер ЛНР Иван Филипоненко.
Политика
В Керчи начали буксировку украинских кораблей
Задержанные за нарушение российской границы в ноябре 2018 года украинские катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" покинули место стоянки в керченском порту.
Общество
Хакер взломал сеть Wi-fi в Сапсане за 20 минут по пути из Петербурга
Пользователь «Хабра» keklick1337 написал, как взломал wi-fi поезда «Сапсан» по пути из Петербурга в Москву и получил доступ к данным всех пользователей.
Политика
В Тбилиси протестующие заблокировали парламент
Политика
Япония отказалась платить $8 млрд за пребывание американских солдат
В соответствии с договором, который истекает в 2021 году, Япония платит США примерно $2 млрд. за то, что 54 тысячи военнослужащих защищают эту страну.
Культура
В Санкт-Петербурге завершился VIII Международный культурный форум
В Петербурге завершился Международный культурный форум, который в этот раз собрал 35 тысяч участников из 96 стран мира.
Авто
Названы самые популярные в России кросс-версии автомобилей
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных кросс-версий автомобилей в России.
Происшествия
Посадившая за руль ребенка жительница Челнов объяснила свой поступок
Жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева, которая посадила за руль автомобиля своего шестилетнего сына, объяснила свой поступок.
Здоровье
Врачи-урологи рассказали о способах лечения рака простаты
Ведущие врачи-урологи России в ходе телеконференции «Современные тенденции хирургического лечения новообразований предстательной железы» на площадках группы клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА» обсудили методы диагностики и лечения рака простаты.
Футбол
«Ростов» проиграл «Краснодару» в дебютном матче Мамаева
"Краснодар" обыграл дома "Ростов" 1:0 в контрольном матче во время паузы в РПЛ. За ростовчан дебютную игру провел Павел Мамаев.
Шоу-бизнес
Рудковская ответила на слухи о молоденькой любовнице Плющенко
По мнению некоторых подписчиков Плющенко и Рудковской, «скандал» с любовницей может быть частью пиар-раскрутки нового шоу «ЯнаСупер».
Происшествия
Момент падения автомобиля с детьми в реку в Петербурге попал на видео
Камера видеонаблюдения зафиксировала момент падения автомобиля с мужчиной и детьми в реку Фонтанку в Петербурге.
Политика
Лукашенко обругал союз Белоруссии и России из-за новых условий Москвы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сомневается в целесообразности союза между Россией и Белоруссией, сообщает "Интерфакс".
Шоу-бизнес
Историк моды Александр Васильев обзавелся любимой женщиной
Происшествия
В Москве задержали более 50 участников антифашистского турнира по единоборствам
Силовики ворвались на антифашистский турнир по единоборствам памяти Ивана Хуторского в Москве, сообщается в Telegram-канале Antifa jokes.
Здоровье
С 22 ноября изменится порядок медосвидетельствования водителей
Изменения предусматривают направление водителя на дополнительное медицинское обследование, которое включает в себя, помимо обследования психиатром-наркологом, обязательное инструментальные лабораторные исследования для диагностики употребления психоактивных веществ и заболеваний, препятствующих управлению транспортными средствами.
Армия и оружие
Израиль впервые применил F-35I Adir против российских С-400 в Сирии
Происшествия
В Москве эвакуируют посетителей аквапарка «Мореон» из-за угрозы взрыва
В Москве проводится эвакуация около 2 тыс. посетителей аквапарка «Мореон» из-за угрозы взрыва.
Энергетика
Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом»
«Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива.
Общество
Климатическая зима придет в Москву 21 ноября
Климатическая зима придет в Москву 21 ноября, в столице установятся минусовые температуры, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Общество
В Венеции ожидают новый пик наводнения
Общество
«Нафтогаз» заявил о критической ситуации в Львовской области
В городе Новый Роздол Львовской области сложилась критическая ситуация в связи со срывом отопительного сезона, некоторые районы города остались без электроснабжения, заявили в НАК «Нафтогаз Украины».
Авто
«АвтоВАЗ» начал проверять качество автомобилей по-новому
Автомобили Lada, которые только что сошли с конвейера, больше не будут тестировать на полигоне – в «АвтоВАЗе» считают этот метод «пустой тратой топлива».