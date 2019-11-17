На матче Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) между командами «Волгарь» (Астрахань) и «Легион Динамо» (Махачкала) произошла массовая драка.

В сети появилось видео массовой драки футболистов после матча ПФЛ

Политика В Керчи начали буксировку украинских кораблей Задержанные за нарушение российской границы в ноябре 2018 года украинские катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" покинули место стоянки в керченском порту.

Футбол Португалия вышла в финальную часть Евро-2020 Сборная Португалии благодаря гостевой победе над Люксембургом со счетом 2:0 стала 17-й командой, вышедшей в финальную часть Евро-2020.

Автоспорт Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Бразилии «Формулы-1» Голландский пилот Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Бразилии на трассе «Интерлагос». Эта победа стала для Макса третьей в сезоне.

Общество Кардиологи прокомментировали смерть политика Никиты Исаева Общественный деятель и политик скончался 16 ноября от остановки сердца в поезде Тамбов–Москва. Исаеву стало плохо неподалеку от Тулы.

Политика В Польше дали Украине совет по возвращению Донбасса и Крыма Бывший министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил в интервью «Европейской правде», что Украине нужно придерживаться европейского курса для возвращения Донбасса и Крыма.

Политика Прошел пятый по счету митинг против назначения Дмитрия Трапезникова врио главы города Прошел пятый по счету митинг против назначения Дмитрия Трапезникова врио главы города В Элисте прошел пятый митинг за отставку главы администрации столицы Калмыкии Дмитрия Трапезникова, бывшего высокопоставленного сотрудника администрации самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева жестко поставила на место Дмитрия Шепелева Как известно, буквально на днях Дмитрий Шепелев впервые за все время, что встречается со своей новой возлюбленной, Екатериной Тулуповой, выложил на своей персональной странице в социальной сети Instagram совместную фотографию, где он нежно целует свою избранницу, как тут же посыпались комментарии от удивленных подписчиков и посетителей его микроблога.

Происшествия Убитую в Крыму пятилетнюю девочку похоронили В Крыму на кладбище в селе Кропоткино Раздольненского района похоронили пятилетнюю девочку, в убийстве которой обвиняется ее отчим.

Единоборства Конор МакГрегор отреагировал на поражение Артема Лобова Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, Конор МакГрегор, прокомментировал кулачный бой Артема Лобова и Джейсона Найта, завершившийся досрочным поражением «Русского Молота».