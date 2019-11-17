Футбол
REGNUMВ сети появилось видео массовой драки футболистов после матча ПФЛ
На матче Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) между командами «Волгарь» (Астрахань) и «Легион Динамо» (Махачкала) произошла массовая драка.
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Политика
В Керчи начали буксировку украинских кораблей
Задержанные за нарушение российской границы в ноябре 2018 года украинские катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" покинули место стоянки в керченском порту.
Футбол
«Ростов» проиграл «Краснодару» в дебютном матче Мамаева
"Краснодар" обыграл дома "Ростов" 1:0 в контрольном матче во время паузы в РПЛ. За ростовчан дебютную игру провел Павел Мамаев.
Политика
В Тбилиси протестующие заблокировали парламент
Футбол
Португалия вышла в финальную часть Евро-2020
Сборная Португалии благодаря гостевой победе над Люксембургом со счетом 2:0 стала 17-й командой, вышедшей в финальную часть Евро-2020.
Происшествия
В Москве эвакуируют посетителей аквапарка «Мореон» из-за угрозы взрыва
В Москве проводится эвакуация около 2 тыс. посетителей аквапарка «Мореон» из-за угрозы взрыва.
Политика
В ЛНР сообщили о поднятых украинскими военными флагах США
Украинские командиры разместили флаги США над своими позициями в Луганской области, рассказал офицер ЛНР Иван Филипоненко.
Автоспорт
Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Бразилии «Формулы-1»
Голландский пилот Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Бразилии на трассе «Интерлагос». Эта победа стала для Макса третьей в сезоне.
Происшествия
В Мытищах водитель зарезал пешехода
Общество
Кардиологи прокомментировали смерть политика Никиты Исаева
Общественный деятель и политик скончался 16 ноября от остановки сердца в поезде Тамбов–Москва. Исаеву стало плохо неподалеку от Тулы.
Происшествия
Посадившая за руль ребенка жительница Челнов объяснила свой поступок
Жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева, которая посадила за руль автомобиля своего шестилетнего сына, объяснила свой поступок.
Политика
В Польше дали Украине совет по возвращению Донбасса и Крыма
Бывший министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил в интервью «Европейской правде», что Украине нужно придерживаться европейского курса для возвращения Донбасса и Крыма.
Футбол
Сборные Украины и Сербии сыграли вничью в матче отбора на Евро-2020
Сборные Сербии и Украины сыграли вничью в матче отборочного этапа чемпионата Европы - 2020. Встреча завершилась со счетом 2:2.
Политика
Прошел пятый по счету митинг против назначения Дмитрия Трапезникова врио главы города
Прошел пятый по счету митинг против назначения Дмитрия Трапезникова врио главы города В Элисте прошел пятый митинг за отставку главы администрации столицы Калмыкии Дмитрия Трапезникова, бывшего высокопоставленного сотрудника администрации самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Футбол
Канчельскис раскритиковал комментаторов матча сборных России и Бельгии
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис раскритиковал комментаторов матча сборных России и Бельгии.
Хоккей
«Витязь» проиграл «Торпедо», пропустив пять шайб за шесть минут
«Витязь» по ходу игры выигрывал со счетом 2:0, но затем пропустил шесть шайб подряд, при этом пять из них в течение шести минут.
Шоу-бизнес
Рудковская показала архивное фото с историком Соколовым
Телеведущая и продюсер Яна Рудковская показала архивную фотографию.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева жестко поставила на место Дмитрия Шепелева
Как известно, буквально на днях Дмитрий Шепелев впервые за все время, что встречается со своей новой возлюбленной, Екатериной Тулуповой, выложил на своей персональной странице в социальной сети Instagram совместную фотографию, где он нежно целует свою избранницу, как тут же посыпались комментарии от удивленных подписчиков и посетителей его микроблога.
Общество
Названы наименее вредные сладости
Единоборства
Дацик победил нокаутом во втором бою после выхода на свободу
39-летний Дацик вышел на свободу в феврале, а в апреле провел бой с блогером Артемом Тарасовым, проиграв из-за дисквалификации.
Происшествия
Убитую в Крыму пятилетнюю девочку похоронили
В Крыму на кладбище в селе Кропоткино Раздольненского района похоронили пятилетнюю девочку, в убийстве которой обвиняется ее отчим.
Происшествия
Момент падения автомобиля с детьми в реку в Петербурге попал на видео
Камера видеонаблюдения зафиксировала момент падения автомобиля с мужчиной и детьми в реку Фонтанку в Петербурге.
Единоборства
Конор МакГрегор отреагировал на поражение Артема Лобова
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, Конор МакГрегор, прокомментировал кулачный бой Артема Лобова и Джейсона Найта, завершившийся досрочным поражением «Русского Молота».
Музыка
За два дня клип Галустяна набрал более миллиона просмотров на YouTube
Клип Михаила Галустяна «Хочу тибя любицца» за 2 дня набрал более миллиона просмотров на YouTube.
Политика
Россия захотела провести нормандский саммит до конца 2019 года
"До конца года будет проведена, да", - подчеркнул помощник Путина До этого в канцелярии президента Франции Эммануэля Макрона назвали дату проведения саммита в "нормандском формате".
Общество
СК расследует 12 уголовных дел о хищениях на космодроме Восточный
Следственный комитет России расследует 12 уголовных дел о хищениях на космодроме Восточный, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко в воскресенье, 17 ноября.