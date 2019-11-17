На матче Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) между командами «Волгарь» (Астрахань) и «Легион Динамо» (Махачкала) произошла массовая драка.

В сети появилось видео массовой драки футболистов после матча ПФЛ

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