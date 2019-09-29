Происшествия

Газета.RuГазета.RuВ сети появилось видео задержания Бочкаревой с наркотиками

Сама знаменитость заявила, что находится дома с детьми, а уголовного дела на ней нет. В то же время в сети появилось видео самого задержания. Исполнительницу роли Даши Букиной в сериале "Счастливы вместе" Наталью Бочкареву задержали сотрудники ДПС в Москве, передает РЕН ТВ.
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