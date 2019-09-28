Происшествия
BFM.ruАктриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином
Актриса Наталья Бочкарева заявила о намерении привлечь к ответственности тех, кто распространяет информацию о ее задержании.
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 12:14, Вашингтон
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 12:14, Вашингтон
Автоспорт
Даниил Квят не примет участие в квалификации Гран-при России
Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят пропустит квалификацию 16-го этапа чемпионата "Формулы-1" ВТБ Гран-при России, который проходит в Сочи, из-за замены силовой установки на его болиде, сообщается в официальном микроблоге команды в Twitter.
Российская газета 07:55
Театры
В Москве в возрасте 85 лет умер Марк Захаров
Газета.Ru 06:38
Футбол
Хабиб посмеялся над вызовом Ибрагимовича
В число своих соперников, помимо Нурмагомедова, футболист включил теннисиста Новака Джоковича, полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба и собственного агента Мино Райоле, передает RT.
ТВ Центр вчера в 10:31
Происшествия
Глава ФСБ по Москве написал о возможных связях судей с рейдерством
О связях Карамзина с судьями Мосгорсуда, по мнению Дорофеева, свидетельствует и освобождение юриста Мосгорсудом из-под стражи в 2011 году, и оправдательный приговор Тушинского районного суда по другому делу о мошенничестве.
РБК 07:33
Футбол
«Тоттенхэм» в меньшинстве одолел «Саутгемптон» в АПЛ
RT на русском 11:57
Происшествия
Воры в законе вывезут криминальную кассу из России
Главная касса преступного мира России в ближайшее время может переместиться в Турцию.
URA.Ru 07:27
Происшествия
В Атлантике пропало судно с украинцами
Судно пропало во время шторма на расстоянии около 1200 морских мил от Мартиники, пишет "Интерфакс".
Вести.Ru 11:30
Армия и оружие
Пуля в лицо: на Донбассе уничтожен офицер нацгвардии Украины
В сообщении бригады быстрого реагирования Нацгвардии Украины уточняется, что боевик участвовал в госперевороте в 2014 году, воевал на Донбассе в рядах ВСУ (и во время «АТО», и после переименования карательной операции в «ООС»), а позже — в рядах Нацгвардии, «пройдя сложный отбор в Бригаду быстрого реагирования».
Rusvesna.su 07:07
Футбол
«Ростов» разгромил московское «Динамо»
ФК Ростов 11:23
Гаджеты
Пользователи раскупили миллион Huawei Mate 30 всего за три часа
По словам топ-менеджера, за первые три часа китайские пользователи купили миллион смартфонов старшей модели Mate 30 и Pro.
Ferra 06:08
Политика
Власти Лондона заподозрили премьера Джонсона в конфликте интересов
Поводом для вызова Джонсона стали публикации в газете Sunday Times, где указывалось, что Аркури входила в состав британских торговых делегаций, которые возглавлял Джонсон, и получила гранты на £ 126 тыс. При этом известно, что сам Джонсон не раз был гостем в ее лондонском доме, а Аркури называла мэра "одним из лучших своих друзей".
РБК 03:47
Политика
Лавров обратил внимание Помпео на невыдачу виз российской делегации
Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с руководителем Госдепартамента США Майком Помпео обратил его внимание на неприемлемость действий американских властей в ситуации с отказом выдать визы членам российской делегации на мероприятия 74-й сессии Генассамблеи ООН.
РЕН ТВ вчера в 13:31
Политика
Глава польской PGNIG поведал о предотвращении газовой трагедии
По мнению Вожняка, если бы доступ не был ограничен, Польше просто не хватило бы газа, а такие "трагические перебои в поставках" недопустимы для поляков.
Вести.Ru вчера в 07:23
Происшествия
В Запорожской области у железной дороги обнаружены тела трех человек
"27 сентября в ГСЧС поступила информация, что вблизи села Павловское Вольнянского района вблизи железнодорожного пути обнаружены тела трех человек, которые предположительно были смертельно травмированы электропоездом", - сказано в сообщении.
ИА Новороссия 08:05
Наука
Ученые неожиданно выяснили, что препятствует появлению рака
Исследователи из Университета Ливерпуля пришли к выводу, что в некоторых случаях старение человека может препятствовать развитию онкологии.
Российская газета 01:43
Общество
В России официально запретили курить на балконах
Согласно одной из поправок, теперь использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, комнат в общежитиях и гостиничных номеров попало под полный запрет.
Newslab.ru 26 сентября в 22:58
Энергетика
«Нафтогаз»: отопительный сезон на Украине находится на грани срыва
Еще 20 августа представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус заявил, что отопительный сезон 2019-2020 на Украине на фоне споров с "Газпромом" по вопросам транзита российского газа в Европу может оказаться непростым.
Газета.Ru 09:07
Общество
На Урале педагога уволили из-за откровенных фото 20-летней давности
В Магнитогорске Челябинской области разгорелся очередной скандал из-за откровенных фото педагога дополнительного образования муниципального детско-юношеского центра.
Российская газета вчера в 07:37
Политика
Путин поедет в Париж на церемонию прощания с Шираком
Президент России Владимир Путин поедет в Париж на церемонию прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком.
RT на русском 08:25
Политика
В МИД РФ прокомментировали новые антироссийские санкции США
Как констатировали в МИД РФ, санкции, которые американская администрация ввела в четверг, стали 75-ми с тех пор, как США начали разрушать отношения Москвы и Вашингтона в 2011 году.
ТАСС 26 сентября в 18:04
Футбол
Пьяный судья в чемпионате Чехии не вышел на второй тайм
Арбитр из Чехии Милан Шефар стал виновником скандала.
Metaratings вчера в 14:45
Политика
Мадуро сообщил о прибытии в Венесуэлу российских военных специалистов
Лидер Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о прибытии в страну двух российских самолётов с военно-техническим персоналом.
RT на русском вчера в 21:39
Экономика
«Фридом финанс» может купить еще одного брокера
Инвестиционная компания «Фридом финанс» подала в ФАС ходатайство на покупку 100% акций брокера «Церих» 20 сентября, сообщается на сайте службы.
Ведомости вчера в 13:05
Общество
Фельдшер выложила в Instagram снимки раненых россиян и извинилась
Фельдшер из Воронежа, которая выкладывала в Instagram снимки пациентов и писала, что ненавидит свою работу, удалила страницу в социальной сети и извинилась.
Lenta.ru 08:54
Армия и оружие
Видео экстремального теста автомата Калашникова появилось в Сети
Концерн "Калашников" опубликовал на YouTube-канале видео с экстремальным тестом автомата АК-74М на прочность.
Газета.Ru 09:26