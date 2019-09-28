Происшествия

BFM.ruBFM.ruАктриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином

Актриса Наталья Бочкарева заявила о намерении привлечь к ответственности тех, кто распространяет информацию о ее задержании.
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Интересно: Бочкарева посмотрит видео ее задержания с наркотиками

РЕН ТВ11:06

Появилось видео задержания актрисы из «Счастливы вместе» с кокаином

РИА Новости11:27

Глава ФПБК призвал по всей строгости наказать актрису Бочкареву за наркотики

Пятый канал12:00

Появилось видео задержания звезды сериала «Счастливы вместе»

URA.Ru11:20

Наталья Бочкарёва отказалась комментировать видео своего задержания

Говорит Москва10:45

Появилось видео задержания звезды «Счастливы вместе» с кокаином

Lenta.ru11:42

СМИ показали видео задержания похожей на Бочкареву женщины

РБК11:14
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 12:14, Вашингтон

Актриса гуляла по Москве с кокаином в трусах. Видео

Вести.UZ10:11
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 12:14, Вашингтон
Армия и оружие

В Китае «раскрыли» упомянутый Шойгу «кошмар авианосца» США

Lenta.ru 07:58
Автоспорт

Даниил Квят не примет участие в квалификации Гран-при России

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят пропустит квалификацию 16-го этапа чемпионата "Формулы-1" ВТБ Гран-при России, который проходит в Сочи, из-за замены силовой установки на его болиде, сообщается в официальном микроблоге команды в Twitter.
Российская газета 07:55
Театры

В Москве в возрасте 85 лет умер Марк Захаров

Газета.Ru 06:38
Футбол

Хабиб посмеялся над вызовом Ибрагимовича

В число своих соперников, помимо Нурмагомедова, футболист включил теннисиста Новака Джоковича, полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба и собственного агента Мино Райоле, передает RT.
ТВ Центр вчера в 10:31
Происшествия

Глава ФСБ по Москве написал о возможных связях судей с рейдерством

О связях Карамзина с судьями Мосгорсуда, по мнению Дорофеева, свидетельствует и освобождение юриста Мосгорсудом из-под стражи в 2011 году, и оправдательный приговор Тушинского районного суда по другому делу о мошенничестве.
РБК 07:33
Футбол

«Тоттенхэм» в меньшинстве одолел «Саутгемптон» в АПЛ

RT на русском 11:57
Происшествия

Воры в законе вывезут криминальную кассу из России

Главная касса преступного мира России в ближайшее время может переместиться в Турцию.
URA.Ru 07:27
Происшествия

В Атлантике пропало судно с украинцами

Судно пропало во время шторма на расстоянии около 1200 морских мил от Мартиники, пишет "Интерфакс".
Вести.Ru 11:30
Армия и оружие

Пуля в лицо: на Донбассе уничтожен офицер нацгвардии Украины

В сообщении бригады быстрого реагирования Нацгвардии Украины уточняется, что боевик участвовал в госперевороте в 2014 году, воевал на Донбассе в рядах ВСУ (и во время «АТО», и после переименования карательной операции в «ООС»), а позже — в рядах Нацгвардии, «пройдя сложный отбор в Бригаду быстрого реагирования».
Rusvesna.su 07:07
Футбол

«Ростов» разгромил московское «Динамо»

ФК Ростов 11:23
Гаджеты

Пользователи раскупили миллион Huawei Mate 30 всего за три часа

По словам топ-менеджера, за первые три часа китайские пользователи купили миллион смартфонов старшей модели Mate 30 и Pro.
Ferra 06:08
Политика

Власти Лондона заподозрили премьера Джонсона в конфликте интересов

Поводом для вызова Джонсона стали публикации в газете Sunday Times, где указывалось, что Аркури входила в состав британских торговых делегаций, которые возглавлял Джонсон, и получила гранты на £ 126 тыс. При этом известно, что сам Джонсон не раз был гостем в ее лондонском доме, а Аркури называла мэра "одним из лучших своих друзей".
РБК 03:47
Политика

Лавров обратил внимание Помпео на невыдачу виз российской делегации

Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с руководителем Госдепартамента США Майком Помпео обратил его внимание на неприемлемость действий американских властей в ситуации с отказом выдать визы членам российской делегации на мероприятия 74-й сессии Генассамблеи ООН.
РЕН ТВ вчера в 13:31
Политика

Глава польской PGNIG поведал о предотвращении газовой трагедии

По мнению Вожняка, если бы доступ не был ограничен, Польше просто не хватило бы газа, а такие "трагические перебои в поставках" недопустимы для поляков.
Вести.Ru вчера в 07:23
Происшествия

В Москве произошёл пожар в общежитии педагогического университета

RT на русском 10:19
Происшествия

В Запорожской области у железной дороги обнаружены тела трех человек

"27 сентября в ГСЧС поступила информация, что вблизи села Павловское Вольнянского района вблизи железнодорожного пути обнаружены тела трех человек, которые предположительно были смертельно травмированы электропоездом", - сказано в сообщении.
ИА Новороссия 08:05
Политика

Полиция в Гонконге применила перцовый газ при разгоне демонстрантов

Ридус 08:08
Наука

Ученые неожиданно выяснили, что препятствует появлению рака

Исследователи из Университета Ливерпуля пришли к выводу, что в некоторых случаях старение человека может препятствовать развитию онкологии.
Российская газета 01:43
Общество

В России официально запретили курить на балконах

Согласно одной из поправок, теперь использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, комнат в общежитиях и гостиничных номеров попало под полный запрет.
Newslab.ru 26 сентября в 22:58
Энергетика

«Нафтогаз»: отопительный сезон на Украине находится на грани срыва

Еще 20 августа представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус заявил, что отопительный сезон 2019-2020 на Украине на фоне споров с "Газпромом" по вопросам транзита российского газа в Европу может оказаться непростым.
Газета.Ru 09:07
Общество

На Урале педагога уволили из-за откровенных фото 20-летней давности

В Магнитогорске Челябинской области разгорелся очередной скандал из-за откровенных фото педагога дополнительного образования муниципального детско-юношеского центра.
Российская газета вчера в 07:37
Политика

Путин поедет в Париж на церемонию прощания с Шираком

Президент России Владимир Путин поедет в Париж на церемонию прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком.
RT на русском 08:25
Происшествия

В Башкирии школьники зверски убили 11 щенков и засняли все на видео

ProUfu.ru 02:54
Шоу-бизнес

Геннадий Малахов высказался о возможной причине болезни Заворотнюк

Ugpressa.ru 01:42
Политика

В МИД РФ прокомментировали новые антироссийские санкции США

Как констатировали в МИД РФ, санкции, которые американская администрация ввела в четверг, стали 75-ми с тех пор, как США начали разрушать отношения Москвы и Вашингтона в 2011 году.
ТАСС 26 сентября в 18:04
Футбол

Пьяный судья в чемпионате Чехии не вышел на второй тайм

Арбитр из Чехии Милан Шефар стал виновником скандала.
Metaratings вчера в 14:45
Политика

Мадуро сообщил о прибытии в Венесуэлу российских военных специалистов

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о прибытии в страну двух российских самолётов с военно-техническим персоналом.
RT на русском вчера в 21:39
Экономика

«Фридом финанс» может купить еще одного брокера

Инвестиционная компания «Фридом финанс» подала в ФАС ходатайство на покупку 100% акций брокера «Церих» 20 сентября, сообщается на сайте службы.
Ведомости вчера в 13:05
Общество

Фельдшер выложила в Instagram снимки раненых россиян и извинилась

Фельдшер из Воронежа, которая выкладывала в Instagram снимки пациентов и писала, что ненавидит свою работу, удалила страницу в социальной сети и извинилась.
Lenta.ru 08:54
Армия и оружие

Видео экстремального теста автомата Калашникова появилось в Сети

Концерн "Калашников" опубликовал на YouTube-канале видео с экстремальным тестом автомата АК-74М на прочность.
Газета.Ru 09:26
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Наталья Бочкарёва
Российская актриса
Российская актриса театра и кино, певица, телеведущая.
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