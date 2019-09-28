Происшествия

Газета.RuГазета.RuВ сети появилось видео задержания Бочкаревой с наркотиками

Сама знаменитость заявила, что находится дома с детьми, а уголовного дела на ней нет. В то же время в сети появилось видео самого задержания. Исполнительницу роли Даши Букиной в сериале "Счастливы вместе" Наталью Бочкареву задержали сотрудники ДПС в Москве, передает РЕН ТВ.
Читать в источнике
Комментировать343

Подробнее о событии

Бочкарева прокомментировала видео со своим задержанием

РИА Новости17:46

Актриса Бочкарева анонсировала продолжение кокаиновой истории

Телеканал 360°14:43

Актриса Бочкарева после видео с кокаином заявила, что продолжение следует

Пятый канал16:38

Интересно: Бочкарева посмотрит видео ее задержания с наркотиками

РЕН ТВ11:06

СМИ показали видео задержания похожей на Бочкареву женщины

РБК11:14

Наталья Бочкарёва отказалась комментировать видео своего задержания

Говорит Москва10:45

Источник: актриса Наталья Бочкарева задержана с наркотиками в центре Москвы

ТАСС11:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 22:59, Вашингтон

Актриса гуляла по Москве с кокаином в трусах. Видео

Вести.UZ10:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 22:59, Вашингтон
Театры

Скончался режиссер Марк Захаров

URA.Ru 05:25
Наука

Ученые выяснили, что возраст препятствует развитию рака

Мой Брянск 04:02
Здоровье

Врач рассказал об отличиях симптомов гриппа и ОРВИ

По словам Андрея Тяжельникова, грипп уже через несколько часов после заражения заявляет о себе сильной слабостью, ознобом и высокой температурой.
Российская газета 11:03
Гаджеты

В Сети появились изображения прототипа нового iPhone

Латвийский дизайнер Вениамин Гескин опубликовал в твиттере изображение прототипа iPhone, который Apple может представить в 2020 году.
РИА Новости 10:51
Происшествия

Режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой

Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи".
Газета.Ru 10:41
Здоровье

Главный онколог России рассказал о методах лечения рака в стране

Директор НМИЦ радиологии, главный онколог Минздрава Андрей Каприн в эксклюзивном интервью News.ru рассказал о методах лечения рака в России.
News.ru вчера в 03:59
Шоу-бизнес

Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники

Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
Культуромания 05:12
Технологии

Boston Dynamics начала продажи робопсов

Компания Boston Dynamics объявила о старте продаж робопсов SpotMini, пишет News.ru.
Профиль 26 сентября в 13:18
Шоу-бизнес

Оксана Акиньшина показала поклонникам эротический спектакль

Оксаной Акиньшиной, актрисой из РФ, было опубликовано видео на страничке в «Инстаграме», на котором демонстрируется спектакль с элементами эротики.
Discover24 вчера в 04:19
Политика

Трамп опубликовал видеообращение на фоне скандала вокруг импичмента

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter видеообращение в связи с попыткой Демократической партии анонсировать его импичмент.
РБК 21:58
Политика

Порошенко высказался об отставке Волкера

Бывший украинский президент Пётр Порошенко счел новость об отставке спецпредставителя США по Украине Курта Волкера тревожной.
Аргументы недели 05:46
Политика

В бундестаге призвали сделать шаг к снятию санкций с России

Представители четырех немецких политических партий в бундестаге призвали смягчить антироссийские санкции.
Известия 02:14
Хоккей

«Тампа» Кучерова обыграла «Флориду» Бобровского

Газета.Ru 26 сентября в 23:25
Общество

Названы последствия извинений по требованию Кадырова

Lenta.ru 13:16
Авто

Бюджетный аналог Toyota Land Cruiser 200 добрался в дилерские салоны

Новинка является удешевленным бюджетным аналогом легендарного Toyota Land Cruiser 200.
Новые автомобили вчера в 23:09
Политика

Паром с 55 людьми на борту пропал с радаров у берегов Йемена

Отмечается, что на борту находилось 55 человек. Паром исчез с радаров после того, как покинул порт Эль-Махры и направился к острову Сокотра.
РЕН ТВ 17:52
Футбол

Головин помог «Монако» разгромить «Брест» в чемпионате Франции

Футболисты «Монако» разгромили «Брест» в матче восьмого тура чемпионата Франции.
Известия 19:59
Происшествия

В Черновцах родился ребенок с двумя головами

Девочки имеют одно тело, но две головы.
РИА Новости 08:57
Происшествия

В Стамбуле произошло сильное землетрясение

В четверг на западе Турции произошло землетрясение магнитудой 5,9 балла.
РИА Новости Крым 26 сентября в 13:52
Технологии

На Урале начали вводить систему «суверенного Интернета»

Планируется, что уже до конца этого года по всему Уралу будет внедрена система DPI.
Екатеринбург в интернете вчера в 04:45
Политика

Эрдоган предложил США купить ЗРК Patriot

Мойка78 вчера в 23:57
Происшествия

В Китае 36 человек погибли в ДТП с автобусом

Как минимум 36 человек погибли и ещё 36 пострадали в результате аварии с участием автобуса на скоростной трассе на востоке Китая.
Life.ru 20:28
Общество

Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях

«Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 мм осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — отметил синоптик.
Известия 09:08
Политика

Разведка США изменила порядок подачи жалоб перед скандалом с Трампом

Разведка США тайно изменила порядок подачи жалоб перед публикацией скандального телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, 29 сентября сообщает ресурс The Federalist.
Красная весна 22:21
Гаджеты

Новый iPhone 11 подешевел в России

Напомним, что в продажу смартфон поступил за 60 тыс. рублей.
Astera 26 сентября в 15:25
Общество

На Урале педагога уволили из-за откровенных фото 20-летней давности

В Магнитогорске Челябинской области разгорелся очередной скандал из-за откровенных фото педагога дополнительного образования муниципального детско-юношеского центра.
Российская газета вчера в 07:37
Политика

В Госдепе активизировали расследование о служебной переписке Клинтон

Администрация США активизировала расследование дела об использовании бывшим госсекретарем США и экс-кандидатом в президенты Хиллари Клинтон личной электронной почты для ведения служебной переписки в 2009–2013 годах, когда она возглавляла Госдеп.
Известия 21:37
Гаджеты

Обновленная раскладушка Motorola RAZR выйдет до конца 2019 года

Motorola, которой заведует китайская компания Lenovo, планирует выпустить обновленную версию раскладного смартфона RAZR.
The GEEK 14:34
Политика

Мадуро сообщил о прибытии в Венесуэлу российских военных специалистов

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о прибытии в страну двух российских самолётов с военно-техническим персоналом.
RT на русском вчера в 21:39
Энергетика

«Нафтогаз» предупредил об угрозе срыва отопительного сезона на Украине

В сентябре президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству, Раде и силовикам обеспечить подготовку к отопительному сезону.
РИА Новости 02:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Наталья Бочкарёва
Российская актриса
Российская актриса театра и кино, певица, телеведущая.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное