Сама знаменитость заявила, что находится дома с детьми, а уголовного дела на ней нет. В то же время в сети появилось видео самого задержания. Исполнительницу роли Даши Букиной в сериале "Счастливы вместе" Наталью Бочкареву задержали сотрудники ДПС в Москве, передает РЕН ТВ.

В сети появилось видео задержания Бочкаревой с наркотиками

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