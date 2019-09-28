Происшествия
Газета.RuВ сети появилось видео задержания Бочкаревой с наркотиками
Сама знаменитость заявила, что находится дома с детьми, а уголовного дела на ней нет. В то же время в сети появилось видео самого задержания. Исполнительницу роли Даши Букиной в сериале "Счастливы вместе" Наталью Бочкареву задержали сотрудники ДПС в Москве, передает РЕН ТВ.
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 22:59, Вашингтон
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