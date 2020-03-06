Музыка
ПрофильВ сети появился отрывок песни Little Big для Евровидения
В сети был опубликован 15-секундный фрагмент клипа на песню группы Little Big, с которой коллектив может поехать на Евровидение-2020. Отрывок трека под названием Uno появился в Youtube 3 марта. По правилам музыкального конкурса композиция должна быть представлена до 9 марта.
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с чего всё началось
Пользователь под ником Sema опубликовал на своем YouTube-канале 15-секундный отрывок ранее неизвестного трека композиции Little Big, с которой группа может выступить на международном конкурсе «Евровидение-2020» в Роттердаме.Lenta.ru04:39
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