Кино
ИзвестияВ сети появился первый трейлер «Чудо-женщины: 1984»
Первый трейлер фильма «Чудо-женщина: 1984» с Галь Гадот в главной роли появился в сети. Ролик опубликован на YouTube-канале WBRussia. В новом фильме зрители смогут увидеть новые подвиги супергероини, на этот раз не в период Первой мировой войны, а во второй половине XX века.
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Технологии
Ученые придумали, как спасти осетра от браконьеров
Ученые уверены, что новый метод поможет сократить количество незаконно вылавливаемой рыбы ценных пород и сохранить численность природных популяций, сообщили в пресс-службе СФУ.
Общество
Названа реальная стоимость продаваемой за миллиард рублей монеты
Член "Общества Коллекционеров Санкт-Петербурга" Алексей Шукуров рассказал "Пятому каналу" о реальной стоимости монеты, которую петербуржец продает на портале "Авито" за один миллиард рублей.
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП под Оренбургом
В результате ДТП на трассе Оренбург–Акбулак в Оренбургской области погибли четыре человека.
Общество
С пенсий россиян могут запретить взыскивать долги
Сегодня пенсия считается доходом, с которого могут быть удержаны различные долги, в том числе банковские задолженности, коммунальные платежи, штрафы.
Технологии
В WhatsApp появилась новая функция
Мессенджер WhatsApp получил новую функцию, которая позволяет создавать задачи и получать соответствующие напоминания.
Общество
Новый сопроводительный документ на автомобиль появится в России
Хоккей
Нападающий «Трактора» Виталий Кравцов отправлен в ВХЛ
В 11 играх нынешнего сезона у Кравцова два гола и одна результативная передача при показателе полезности «-4». В результате не выдержал даже Владимир Юрзинов, который принял непростое для себя решение отправить игрока в ВХЛ в команду «Челмет».
Политика
Генсек НАТО: Россия не является врагом альянса
В НАТО не считают, что РФ является врагом или противником Североатлантического альянса.
Авто
Кроссовер Kia Seltos сертифицировали для России
В представительстве марки планируют раскрыть официальную информацию о комплектациях Kia Seltos и его производстве для российского рынка ближе к старту продаж, который намечен на 2020 год.
Космос
Украина представила панораму своей «лунной базы»
Происшествия
Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии
Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.
Экономика
СМИ узнали о предложении приватизировать 5-10% акций РЖД
Для разрешения противоречий в Минфине предлагают выпустить 5-10% акций РЖД в свободное обращение и привязать вознаграждение менеджмента к динамике капитализации.
Хоккей
Дацюк продает замок в США за 4,5 миллиона евро
Прославленный российский хоккеист Павел Дацюк, ныне выступающий в КХЛ за «Автомобилист», продает в Соединенных штатах недвижимость за 4,5 миллиона евро.
Общество
Составлен рейтинг регионов по отсутствию у жителей вредных привычек
Республики Северного Кавказа стали лидерами среди российских регионов по отсутствию вредных привычек у населения.
Политика
В Париже забросали яйцами украинцев
Активисты "Движения ветеранов Украины" совместно с представителями диаспоры провели в Париже митинг в поддержку "проукраинской позиции" на переговорах "нормандской четверки".
Политика
«Коммерсантъ» узнал о жесткой позиции России перед встречей в Париже
Россия не намерена пересматривать Минские договоренности и занимает жесткую позицию перед встречей «нормандской четверки», которая должна пройти в Париже.
Гаджеты
75-дюймовый 4K-телевизор Xiaomi Mi TV 4S стал более чем вдвое дешевле
Xiaomi Mi TV 4S с 4 К экраном был представлен год назад, и сейчас китайский производитель распродает данную модель с 75-дюймовым экраном.
Музыка
Семечками Полину Гагарину закидали и оскорбили на шоу «Голос»
Мужчна высыпал на стол Полины Гагариной горсть семечек. Такого жеста артистка не ожидала, об этом сообщает РИА «Новости».
Политика
Зеленский перед переговорами с Путиным наслушался вредных советов
Помимо ожидаемых рекомендаций – например, не обсуждать в Париже газовый вопрос – Порошенко дал «самый важный совет: не доверять Путину».
Кино
Умер актер из «Кинг-Конга» и сериала «Звездный путь» Рене Обержонуа
Американский режиссер и актер Рене Обержонуа, который известен по съемкам в фильме «Кинг-Конг» и телесериале «Звездный путь», скончался в воскресенье, 8 декабря, в возрасте 79 лет.
Политика
Соловьев напомнил Киеву о словах Путина про Донбасс
Эскалация конфликта в Донбассе может привести к тяжелым последствиям для украинской государственности, заявил телеведущий Владимир Соловьев.
Общество
Подозреваемый в убийстве Хангошвили попросил убежища в Германии
Задержанный по подозрению в убийстве грузинского боевика Зелимхана Хангошвили в Берлине подал ходатайство о предоставлении политического убежища в Германии, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Общество
Владельцы АЗС заявили о нехватке дизеля на Дальнем Востоке
В Приморском крае владельцы независимых АЗС и промышленные предприятия не могут получить необходимые объемы зимнего дизельного топлива, рассказал РБК глава Приморского топливного союза и гендиректор сети заправок «Комплект-Сервис» Владимир Чирсков.
Политика
Пушков объяснил отказ Ельцина от Крыма
Первый президент России Борис Ельцин отказался от Крыма, хотя у него была возможность присоединить территорию к РФ, чтобы «выгнать» последнего генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева из Кремля.
Политика
Медведев обозначил российскую позицию по газовому контракту с Киевом
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что российская сторона не может прекратить поставки газа через Украину, поскольку заботится об интересах украинских и европейских потребителей.
Хоккей