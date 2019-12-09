Кино

ИзвестияИзвестияВ сети появился первый трейлер «Чудо-женщины: 1984»

Первый трейлер фильма «Чудо-женщина: 1984» с Галь Гадот в главной роли появился в сети. Ролик опубликован на YouTube-канале WBRussia. В новом фильме зрители смогут увидеть новые подвиги супергероини, на этот раз не в период Первой мировой войны, а во второй половине XX века.
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Премьерный трейлер «Чудо-женщины: 1984» вышел в Сети

VSE42.RU21:16

В Сети появился трейлер новой «Чудо-женщины» с Галь Гадот

Life.ru20:57

Первый трейлер «Чудо-Женщины 1984» появился в Сети

Народные новости17:41

В сети появился первый трейлер «Чудо-женщины: 1984»

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Студия Warner Brothers представила первый трейлер «Чудо-женщины: 1984»

RuNews24.ru19:07

Опубликован первый трейлер фильма «Чудо-Женщина: 1984»

ТК Звезда20:11

«Ты спасешь этот мир»: Первый трейлер фильма «Чудо-женщина: 1984»

КиноПоиск17:11
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В представительстве марки планируют раскрыть официальную информацию о комплектациях Kia Seltos и его производстве для российского рынка ближе к старту продаж, который намечен на 2020 год.
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Для разрешения противоречий в Минфине предлагают выпустить 5-10% акций РЖД в свободное обращение и привязать вознаграждение менеджмента к динамике капитализации.
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Находившийся под следствием вице-губернатор Тамбовской области погиб

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«Коммерсантъ» узнал о жесткой позиции России перед встречей в Париже

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Галь Гадот
Израильская актриса
Израильская актриса и модель, наиболее известна по ролям в фильмах «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», «Лига Справедливости», «Чудо-Женщина», «Шпионы по соседству», а также серии фильмов «Форсаж».
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