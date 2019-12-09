Первый трейлер фильма «Чудо-женщина: 1984» с Галь Гадот в главной роли появился в сети. Ролик опубликован на YouTube-канале WBRussia. В новом фильме зрители смогут увидеть новые подвиги супергероини, на этот раз не в период Первой мировой войны, а во второй половине XX века.

В сети появился первый трейлер «Чудо-женщины: 1984»

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