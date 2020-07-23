Студия-разработчик компьютерных игр GSC показала первый трейлер своей будущей игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Ролик опубликован в четверг на канале Xbox.

В сети появился первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

Происшествия Мосгорсуд заявил о недопустимости давления по делу Ефремова Мосгорсуд напомнил о независимости правосудия после того, как глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил о контроле Генеральной прокуратуры над уголовным делом актера. 32

Политика Путин обсудил с Трампом контроль над вооружениями «Президент Трамп вновь выразил надежду на то, что трехсторонней гонки вооружений между Китаем, Россией и США удастся избежать, а также заявил о том, что ожидает прогресса от предстоящей встречи по контролю над вооружениями в Вене»,— сообщил в Twitter официальный представитель Белого дома Джадд Дир. 240

Общество В Подмосковье разрешили проведение досуговых мероприятий с 31 июля Проведение развлекательных, культурных и спортивных мероприятий разрешается с 31 июля в Московской области в помещениях вместимостью не более 3 тыс. человек при условии загрузки не более 50%. 24

Общество В Воронежской области продлили режим самоизоляции Власти Воронежской области продлили до особого распоряжения введенный в регионе из-за распространения коронавируса режим самоизоляции, при этом отменили обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет, сообщает областное правительство. 8

Политика Помпео заявил о 50 годах советской оккупации Прибалтики Госсекретарь США Майк Помпео выложил в своем Twitter-аккаунте видеообращение, в котором заявил о 50 годах оккупации стран Прибалтики — Эстонии, Латвии и Литвы — Советским Союзом. 26

Футбол В новом сезоне в ФНЛ сыграют 22 клуба Ранее стало известно, что новый сезон первенства ФНЛ возьмет старт 1 августа.

Происшествия В Полтаве мужчина отпустил взятого в заложники полицейского В Полтаве мужчина, удерживавший в заложниках на протяжении нескольких часов начальника уголовного розыска, отпустил его, сообщила Национальная полиция Украины. 65

Общество Бастрыкин заявил, что у следствия нет сомнений в виновности Фургала Председатель СК Александр Бастрыкин заявил, что у следствия нет сомнений в причастности бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к инкриминируемым ему преступлениям. 575

Общество Осажденный Сергием Среднеуральский монастырь покинули 38 человек Из Среднеуральского женского монастыря, где после церковного суда продолжает находиться лишенный сана схиигумена Сергий (Романов), уходят люди. 22

Кино Вышел трейлер российского фантастического фильма «Вратарь Галактики» В сети появился трейлер нового российского фантастического фильма «Вратарь Галактики». В прокат картина должна выйти уже 27 августа. 27

Политика Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что президент России Владимир Путин присвоил ему звание генерал-майора. 3,4K

Экономика Все сбережения потратили в кризис 8% россиян В июле почти треть россиян (32%) признались, что им приходилось тратить сбережения с момента наступления кризиса: доля таких граждан достигла максимума с апреля, говорится в аналитическом отчете Банка России (*.pdf).