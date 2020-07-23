Игры
ТАССВ сети появился первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
Студия-разработчик компьютерных игр GSC показала первый трейлер своей будущей игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Ролик опубликован в четверг на канале Xbox.
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Происшествия
Мосгорсуд заявил о недопустимости давления по делу Ефремова
Мосгорсуд напомнил о независимости правосудия после того, как глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил о контроле Генеральной прокуратуры над уголовным делом актера.
Lenta.ru 11:03
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва в мини станцевала на вечеринке
Фанаты смогли увидеть, как Алла Пугачева и Максим Галкин танцуют и подпевают под популярные песни.
Bimru.ru 06:58
Космос
С Байконура к МКС запустили ракету «Союз» с кораблем «Прогресс»
С космодрома Байконур на ракете "Союз-2.1а" запущен корабль "Прогресс МС-15" с грузами для экипажа МКС.
Московский Комсомолец 10:38
Политика
Путин обсудил с Трампом контроль над вооружениями
«Президент Трамп вновь выразил надежду на то, что трехсторонней гонки вооружений между Китаем, Россией и США удастся избежать, а также заявил о том, что ожидает прогресса от предстоящей встречи по контролю над вооружениями в Вене»,— сообщил в Twitter официальный представитель Белого дома Джадд Дир.
Коммерсантъ 13:08
Общество
В Подмосковье разрешили проведение досуговых мероприятий с 31 июля
Проведение развлекательных, культурных и спортивных мероприятий разрешается с 31 июля в Московской области в помещениях вместимостью не более 3 тыс. человек при условии загрузки не более 50%.
RT на русском 13:12
Экономика
Глава Пенсионного фонда доложил Путину о снижении доходов россиян
Зарплаты россиян во время распространения коронавируса упали, из-за чего в Пенсионный фонд (ПФР) стало поступать меньше средств.
РБК вчера в 10:06
Общество
В Воронежской области продлили режим самоизоляции
Власти Воронежской области продлили до особого распоряжения введенный в регионе из-за распространения коронавируса режим самоизоляции, при этом отменили обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет, сообщает областное правительство.
РИА Новости 12:01
Общество
Выплаты на детей в 10 тысяч рублей хотят сделать ежемесячными в России
Дети от трёх до шестнадцати лет получили 10 000 р. в качестве единовременной выплаты.
Лезги газет 07:53
Политика
В МИД России прокомментировали постановление Рады о местных выборах
RT на русском 12:58
Политика
Помпео заявил о 50 годах советской оккупации Прибалтики
Госсекретарь США Майк Помпео выложил в своем Twitter-аккаунте видеообращение, в котором заявил о 50 годах оккупации стран Прибалтики — Эстонии, Латвии и Литвы — Советским Союзом.
Lenta.ru 12:39
Технологии
Сверхлегкая ракета будет создана в России к 2024 году
"2024 год - летный образец ракеты-носителя сверхлегкого класса", - говорится в презентации, представленной на конференции "SATELLITE RUSSIA & CIS 2020".
ТАСС 13:01
Футбол
В новом сезоне в ФНЛ сыграют 22 клуба
Ранее стало известно, что новый сезон первенства ФНЛ возьмет старт 1 августа.
Советский спорт 12:17
Путешествия
Мишустин: правительство вернет туристам до 15 тыс. рублей на отдых
REGNUM вчера в 04:00
Происшествия
В Полтаве мужчина отпустил взятого в заложники полицейского
В Полтаве мужчина, удерживавший в заложниках на протяжении нескольких часов начальника уголовного розыска, отпустил его, сообщила Национальная полиция Украины.
Коммерсантъ 09:32
Происшествия
Суд признал диспетчеров Внуково виновными по делу о гибели главы Total
Солнцевский суд Москвы признал виновными трех фигурантов дела о крушении самолета главы французской нефтяной компании Total Кристофа де Маржери.
Газета.Ru 10:47
Общество
Суд в Москве признал сына Децла наследником первой очереди
«По решению суда Киселев признан наследником первой очереди», — добавили в пресс-службе.
РБК 10:20
Здоровье
Мурашко назвал сроки вакцинации от коронавируса людей из группы риска
Глава Минздрава не уточнил, когда планируют начать массовую вакцинацию населения от COVID-19.
RT на русском 11:05
Общество
Бастрыкин заявил, что у следствия нет сомнений в виновности Фургала
Председатель СК Александр Бастрыкин заявил, что у следствия нет сомнений в причастности бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к инкриминируемым ему преступлениям.
РИА Новости 06:57
Общество
Осажденный Сергием Среднеуральский монастырь покинули 38 человек
Из Среднеуральского женского монастыря, где после церковного суда продолжает находиться лишенный сана схиигумена Сергий (Романов), уходят люди.
Уралинформбюро 01:01
Политика
Лавров обсудил конфликт Армении и Азербайджана с их общинами в РФ
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров обсудил вооружённый конфликт на границе Армении и Азербайджана с турецкой стороной.
REGNUM 13:03
Кино
Вышел трейлер российского фантастического фильма «Вратарь Галактики»
В сети появился трейлер нового российского фантастического фильма «Вратарь Галактики». В прокат картина должна выйти уже 27 августа.
Профиль 08:54
Общество
Мишустин: решение о формате начала учебного года примут 20 августа
Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил 22 июля, что решение о формате начала учебного года примут 20 августа.
Моя Москва.онлайн вчера в 06:18
Авто
Ford удвоил производство Ford Bronco из-за ажиотажного спроса
Tvoe-avto.com 07:17
Политика
Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что президент России Владимир Путин присвоил ему звание генерал-майора.
Ведомости 11:41
Авто
«АвтоВАЗ» начал продавать внедорожники Niva под брендом Lada
Отечественный автопроизводитель начал продажи внедорожника Niva с логотипом марки Lada.
Моя Москва.онлайн 13:15
Экономика
Все сбережения потратили в кризис 8% россиян
В июле почти треть россиян (32%) признались, что им приходилось тратить сбережения с момента наступления кризиса: доля таких граждан достигла максимума с апреля, говорится в аналитическом отчете Банка России (*.pdf).
РБК 12:33
Политика
Жириновский пообещал добиться помилования Фургала
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пообещал, что бывший губернатор Хабаровского края осенью вернется домой.
РИА Новости 10:07