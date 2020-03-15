В сети появилась петиция с призывом отправить в качестве танцора на Евровидение-2020 от России Дмитрия Красилова, снявшегося в клипе Little Big на песню Uno. Петиция под названием «Возьмите Дмитрия Красилова (Пухляш) в сборную на Евровидение-2020» была создана 13 марта на платформе Change.org.

В сети призвали взять танцора из клипа Little Big на Евровидение

Космос Live: запуск ракеты Falcon 9 со спутниками Starlink Ранее запуск был отложен из-за необходимости дополнительно проверить системы ракеты Falcon 9. Пуск состоится со стартового комплекса LC-39A на территории космического центра Кеннеди (штат Флорида).

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Политика Украинские журналисты пожаловались на поведение Порошенко Журналисты украинского издания «Страна.ua» пожаловались на поведение экс-президента Украины Петра Порошенко, который накануне вернулся в страну после посещения Испании.

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Здоровье Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.