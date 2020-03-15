В сети появилась петиция с призывом отправить в качестве танцора на Евровидение-2020 от России Дмитрия Красилова, снявшегося в клипе Little Big на песню Uno. Петиция под названием «Возьмите Дмитрия Красилова (Пухляш) в сборную на Евровидение-2020» была создана 13 марта на платформе Change.org.

В сети призвали взять танцора из клипа Little Big на Евровидение

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