Музыка

RT на русскомRT на русскомВ сети призвали взять танцора из клипа Little Big на Евровидение

В сети появилась петиция с призывом отправить в качестве танцора на Евровидение-2020 от России Дмитрия Красилова, снявшегося в клипе Little Big на песню Uno. Петиция под названием «Возьмите Дмитрия Красилова (Пухляш) в сборную на Евровидение-2020» была создана 13 марта на платформе Change.org.
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