Шоу-бизнес

Газета.RuГазета.RuВ сети сообщили, что опухоль Заворотнюк оказалась неоперабельной

Опухоль российской актрисы Анастасии Заворотнюк является неоперабельной, выяснили врачи после трехнедельного наблюдения за 48-летней артисткой. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
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Советская и российская актриса театра, кино и дубляжа, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации.
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