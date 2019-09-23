Шоу-бизнес

Газета.RuГазета.RuВ сети сообщили, что опухоль Заворотнюк оказалась неоперабельной

Опухоль российской актрисы Анастасии Заворотнюк является неоперабельной, выяснили врачи после трехнедельного наблюдения за 48-летней артисткой. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
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