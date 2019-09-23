Шоу-бизнес
Газета.RuВ сети сообщили, что опухоль Заворотнюк оказалась неоперабельной
Опухоль российской актрисы Анастасии Заворотнюк является неоперабельной, выяснили врачи после трехнедельного наблюдения за 48-летней артисткой. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
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Политика
Законопроект об изоляции «воров в законе» в тюрьмах внесен в Госдуму
Лидеров организованных преступных сообществ (ОПС) предлагается содержать под стражей отдельно от других заключенных - законопроект на эту тему внесен в Госдуму.
Российская газета 05:38
Политика
Путин встретится с Мадуро и Дутерте в Сочи
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал плановых встречах российского лидера Владимира Путина на полях заседания Валдайского клуба в Сочи.
Газета.Ru 13:59
Происшествия
СК восстановил обстоятельства убийства Михаила Круга
РИА Новости 07:25
Происшествия
В Екатеринбурге пропал журналист Ura.ru
РИА Новости 12:08
Здоровье
Девочка с тремя руками и четырьмя ногами родилась в Индии
Необычный ребенок появился на свет в индийском штате Раджастан. Девочка обладает тремя руками и четырьмя ногами.
NewInform вчера в 01:29
Происшествия
Тягач столкнулся с самолетом в Шереметьево
В московском аэропорту Шереметьево столкнулся тягач с контейнерными телегами с самолетом казахстанской авиакомпании Air Astana.
Газета.Ru 13:31
Общество
На Первом канале прокомментировали возвращение оскандалившегося Друзя
В телекомпании «Игра-ТВ», которая занимается производством программы, сообщили, что Друзь принес извинения за произошедшее.
Lenta.ru 10:05
Экономика
Минэкономразвития выступило за защиту минимального дохода должника
Минэкономразвития РФ выступает за защиту минимального дохода должника при взыскании с него по долгам, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.
РИА Новости 12:52
Экономика
Белоруссия возьмет кредит у Китая и расплатится с Россией
Кредитная история Ежегодные платежи в пользу Российской Федерации с учетом обслуживания кредитов составляют сумму, близкую к миллиарду долларов США, признаются в минфине Белоруссии.
Газета.Ru 01:39
Футбол
Вратарь выполнил «невозможный» сэйв и прославился
Издание Indy100 назвало сэйв Гада «невозможным». Всего публикация MUNDIAL набрала более 26 тысяч лайков и 6,6 тысячи репостов.
Lenta.ru 10:35
Политика
Раскол в расколе: бывший митрополит ПЦУ обвинил Епифания во лжи
В публичной лжи обвинил предстоятеля Православной Церкви Украины (ПЦУ) митрополита Епифания бывший митрополит ПЦУ Иоасаф 22 сентября в своей публикации в сообществе «За Українську Церкву» в социальной сети Facebook.
Красная весна вчера в 10:24
Космос
Ученые обнаружили признаки существования «кварковых» планет
Некоторые ученые предполагают, что существуют не только кварковые звезды, но и кварковые планеты Китайские астрономы предположили вероятность существования сверхплотностых планет, вращающихся на минимальном расстоянии вокруг звезд.
Аргументы и Факты 12:46
Политика
На Украине призвали к переговорам по морской границе с Россией
Украинское государственное учреждение Госгидрография предложило инициировать переговоры с Россией по установлению морской границы между двумя странами.
RT на русском 13:33
Интернет
Названы самые небезопасные пароли
Специалисты немецкого разработчика антивирусов Avira выяснили, какие пароли являются самыми небезопасными при использовании "умных" гаджетов и сетевых устройств.
РИА Новости вчера в 20:49
Политика
В МИД Эстонии отрицают заявление об освобождении страны Красной армией
МИД Эстонии выразил возмущение в связи с публикацией российскими коллегами документов об освобождении республики советскими войсками.
РИА Новости 09:14
Путешествия
Ситуация с Thomas Cook не повлияет на работу «Интуриста»
Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина заявила, что ситуация с британским туроператором Thomas Cook не повлияет на деятельность входящих в него российских компаний «Интурист» и «Библио-Глобус», передаёт ТАСС.
RT на русском 07:17
Происшествия
Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ
В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений "Центр-2019".
Газета.Ru 05:16
Происшествия
Названы российские регионы, где чаще всего пропадают дети
Следственный комитет России назвал регионы страны, в которых чаще всего пропадают дети.
RT на русском 13:09
Армия и оружие
Эрдоган: Турция завершила подготовку к операции в Сирии
Страна Советов on-line вчера в 05:20
Здоровье
Американку с врожденной маской Бэтмена вылечат в России
Телеканал 360° 11:21
Происшествия
Жену главы Нацполиции Украины задержали за контрабанду валюты
Нарушители, среди которых оказалась супруга главы украинской Нацполиции Сергея Князева, пытались перевезти через границу незадекларированные денежные средства.
News.ru 13:02
Политика
ГБР открыло дело против экс-спикера Рады из-за беспорядков в Одессе
Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство против бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия по факту организации массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года.
RT на русском 05:28
Армия и оружие
National Interest оценил подлодки «Борей», способные уничтожить США
Корабли, от которых не могли уйти подлодки США "Это означает, что одна она способна обрушить на населенные пункты и военные базы, расположенные на расстоянии более девяти тысяч километров, 72 ядерные боеголовки", - говорится в материале National Interest.
Sputnik Таджикистан вчера в 00:34
Хоккей
Пойнт подписал контракт с «Тампой» с зарплатой $ 6,75 млн в год
Среднегодовая зарплата игрока, находившегося в статусе свободного агента, составит $ 6,75 млн.
Чемпионат 13:05
Авто
Новый Toyota Land Cruiser 200 доступен в России
Как сообщили «Автоновостям дня» в пресс-службе японской марки, из «экстерьерных» обновлений рестайлинговый Toyota Land Cruiser 200 получил новый цвет кузова – «черный перламутр» (доступен во всех комплектациях, кроме версии TRD) и колесные диски нового дизайна в топовом исполнении Executive Lounge.
Автоновости дня 12:24
Кино
Фильм «Тайна печати дракона» возглавил российский прокат в выходные
Российско-китайский фильм "Тайна печати дракона" стал лидером российского проката, собрав 179,3 млн рублей за минувший уикенд.
ТАСС вчера в 17:37
Политика
Глава Совета муфтиев РФ назвал целесообразным многоженство
Председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин выступил за введение в мусульманских республиках двоеженство или многоженство.
Inkazan 14:24