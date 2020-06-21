Российская 18-летняя блогер-миллионник Анастасия Тропицель погибла на индонезийском острове Бали. Об этом сообщается на странице девушки в Instagram.

В сети сообщили о смерти блогера Анастасии Тропицель

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