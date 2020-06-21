Общество

Газета.RuГазета.RuВ сети сообщили о смерти блогера Анастасии Тропицель

Российская 18-летняя блогер-миллионник Анастасия Тропицель погибла на индонезийском острове Бали. Об этом сообщается на странице девушки в Instagram.
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Генерал раскритиковал увеличение американского контингента в Польше

Польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что президент США Дональд Трамп своим решением о переводе части войск Пентагона из ФРГ в Польшу лишь сеет раздор в Европе, а в итоге пострадает Варшава.
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В Гааге возобновляются слушания по делу о сбитом на Украине Boeing

22 июня в Нидерландах возобновятся слушания по делу о катастрофе Boeing Malaysia Airlines на Украине в июле 2014 года.
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В Киеве «повесили» флаг ЛГБТ на меч «Родины-матери»

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Общество

В России предложили ввести новое пособие для матерей-одиночек

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Путин допустил, что будет баллотироваться на новый президентский срок

Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если соответствующая поправка в Конституцию страны будет принята.
Известия 12:31
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Общество

В Иркутской области продлили режим самоизоляции до 28 июня

Режим самоизоляции в Иркутской области, где выявлено более 5,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, продолжит действовать до 28 июня, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.
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Согласно документу, пенсионеры смогут получить перерасчет пенсионных выплат за два года. Это будет период с 2016 по 2018 годы.
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Волков прокомментировал поражение от Блейдса

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Шесть человек стали жертвами страшной аварии в Липецкой области

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Общество

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Новые случаи заражения коронавирусом в Пекине выглядят странно.
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Выйти на пенсию раньше срока смогут россияне

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Умер мужчина, ранивший полицейских в Москве

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Финал Adria Tour отменен из-за коронавируса у одного из теннисистов

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В России планируется наладить производство медицинских масок уменьшенного размера для надежной защиты детей.
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Цена акций «Яндекса» достигла нового максимума

Цена акций российского интернет-гиганта "Яндекс" на торгах Московской биржи выросла на 1,7% до 3160 рублей, по данным биржи на 14:15 мск.
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