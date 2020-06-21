Общество

ИзвестияИзвестияВ Сети сообщили о смерти блогера Насти Тропицель

По данным РЕН ТВ, девушка погибла, разбившись на мотоцикле на Бали. Тропицель позиционировала себя как блогера, который «вдохновляет делать то, что нельзя».
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В посольстве прокомментировали гибель на Бали блогерши Тропицель

РИА Новости02:57

Кадры с места гибели блогера Насти Тропицель

StarHit.ruвчера в 11:06

Пользователи Instagram прокомментировали сообщения о гибели блогерши Тропицель

Московский Комсомолец00:33

Посольство России в Индонезии связалось с родителями погибшей Насти Тропи

Пятый канал00:10

Погибшая на Бали 18-летняя российская блогерша перед смертью поругалась с отцом

Lenta.ruвчера в 14:30

Блогер Настя Тропицель погибла на Бали. Главное

Комсомольская правда01:37

Погибшая блогер Настя Тропицель заработала первый миллион в 15 лет

РЕН ТВвчера в 09:09
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Энергетика

В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ

Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
Коммерсантъ вчера в 05:31
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Музыка

Фанаты «отняли» у Билана победу на Евровидении

Газета.Ru 01:30
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Экономика

IT-отрасль получит бессрочный налоговый стимул

Маневр предполагает, что все изменения будут бессрочными, а претендовать на них смогут все российские IT-компании, у которых не менее 90% доходов приходится на продажу софта и услуги по его разработке, внедрению и поддержке, рассказывают два федеральных чиновника.
Ведомости вчера в 18:03
Происшествия

В Астрахани мать призналась в убийстве 12-летнего сына

Znak.com вчера в 07:38
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Общество

ВОЗ зарегистрировала рекордный прирост зараженных коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала 183 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки — это рекордный показатель.
Коммерсантъ вчера в 17:58
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Политика

Путин посетил главный храм Минобороны России в Кубинке

Президент России Владимир Путин посетил главный храм Минобороны России в Кубинке.
Известия 02:56
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Культура

Названа причина ухода Добронравова из Театра Сатиры

Ранее стало известно, что народный артист РФ Федор Добронравов написал заявление об уходе из Театра Сатиры.
РЕН ТВ вчера в 10:58
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Здоровье

Доктор Мясников назвал продукты, снижающие холестерин

Для людей, пытающихся похудеть, важно знать, какие продукты могут снизить уровень холестерина в крови.
Что происходит 02:13
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Единоборства

Волков прокомментировал поражение от Блейдса

Российский боец Ulimate Fighting Championship Александр Волков прокомментировал поражение от американца Кёртиса Блейдса на турнире в Лас-Вегасе.
News.ru вчера в 01:38
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Общество

Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом

РИА Новости вчера в 06:50
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Политика

Путин негативно оценил заявления Зеленского о Второй Мировой

Ухудшение может ждать российско-украинские отношения из-за позиции Владимира Зеленского по роли СССР во Второй Мировой войне, заявил президент РФ Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 08:30
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Политика

Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»

У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК 20 июня в 02:38
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Политика

Болтон считает, что Путин лучше Трампа готовится к переговорам

Бывший помощник президента США Джон Болтон считает, что президент России Владимир Путин готовится к переговорам куда более тщательно, чем президент США Дональд Трамп.
Коммерсантъ 01:22
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Происшествия

Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова

Известия 00:18
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Политика

Путин посоветовал чиновникам не «выпячивать» свое благосостояние

Президент Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1» сказал, что чиновникам неприлично выпячивать напоказ свое благосостояние, когда сотни тысяч людей в стране живут очень скромно.
Коммерсантъ вчера в 08:14
4,4K
Политика

Клишас объяснил поправку о президентских сроках

Поправка к Конституции, которая позволяет действующему президенту снова баллотироваться, необходима для стабилизации политической системы, заявил сопредседатель рабочей группы, глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас.
RT на русском 02:57
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Политика

ПНС Ливии раскритиковало выступление президента Египта

Правительство национального согласия Ливии (ПНС), заседающее в столице Триполи, отвергло озвученные президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси идеи по поводу оказания помощи ливийцам, и заявило, что субботнее выступление ас-Сиси равноценно объявлению войны.
РИА Новости вчера в 12:34
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Наука

Подтверждена связь группы крови с тяжестью коронавируса

Независимые исследования, проведенные в медучреждениях Китая, в Колумбийском университете США и в университетах Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью протекания COVID-19.
BFM.ru вчера в 12:20
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Общество

Более 1,3 млн заявок подано на электронное голосование по Конституции

Почти 1,2 млн жителей Москвы и 130 тыс. жителей Нижегородской области подали заявление на электронное голосование по поправкам к Конституции, сообщил руководитель общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух в эфире «Эха Москвы».
Коммерсантъ вчера в 15:54
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Общество

Во Владимирской области число случаев COVID-19 превысило 3,9 тысячи

Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки возросло на 53 и составило 3903, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
РИА Новости вчера в 03:06
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Общество

Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя

Гражданам России предстоит четырехдневная рабочая неделя. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:40
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Происшествия

В Норильске возбудили уголовное дело после массовой драки

Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве по факту массовой драки в Норильске, сообщает краевой главк МВД.
РИА Новости 00:26
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Экономика

Четверть богатства россиян оказалась за рубежом

Частное богатство россиян равняется 90 процентам ВВП за минувший год.
Lenta.ru 01:51
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Футбол

Болельщики «Локомотива» покинули трибуны стадиона

В середине первого тайма многие болельщики стали покидать трибуны с знак протеста против политики клуба.
Вести.Ru вчера в 11:03
Финансы

Курсы валют на сегодня, 22 июня 2020 года

Курсы валют сегодня 22 июня 2020 Центробанк РФ таковы: Евро Курс доллара на сегодня, 22 июня 2020 установленный ЦБ РФ составляет 69.57 руб за 1 Доллар.
СаратовБизнесКонсалтинг вчера в 17:27
Политика

В Нью-Йорке решили демонтировать памятник Теодору Рузвельту

В Нью-Йорке решили демонтировать памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту у входа в Американский музей естественной истории, пишет New York Times.
РИА Новости вчера в 21:18
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Спорт

Чемпионка Европы по стрельбе Величкович умерла от осложнений при родах

RT на русском вчера в 17:04
Происшествия

Утечка топлива произошла на электростанции в Якутии

Известия вчера в 16:20
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Происшествия

В Гааге полиция применила водометы против протестующих

Полицейские Нидерландов применили водометы против протестующих в Гааге.
Вести.Ru вчера в 18:37
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Происшествия

Украинец избил оппонента колбасой в магазине

Lenta.ru вчера в 21:45
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Главное