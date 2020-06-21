Общество
ИзвестияВ Сети сообщили о смерти блогера Насти Тропицель
По данным РЕН ТВ, девушка погибла, разбившись на мотоцикле на Бали. Тропицель позиционировала себя как блогера, который «вдохновляет делать то, что нельзя».
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Пользователи Instagram прокомментировали сообщения о гибели блогерши Тропицель
Московский Комсомолец00:33
Погибшая на Бали 18-летняя российская блогерша перед смертью поругалась с отцом
Lenta.ruвчера в 14:30
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В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ
Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
Коммерсантъ вчера в 05:31
Музыка
Фанаты «отняли» у Билана победу на Евровидении
Газета.Ru 01:30
Экономика
IT-отрасль получит бессрочный налоговый стимул
Маневр предполагает, что все изменения будут бессрочными, а претендовать на них смогут все российские IT-компании, у которых не менее 90% доходов приходится на продажу софта и услуги по его разработке, внедрению и поддержке, рассказывают два федеральных чиновника.
Ведомости вчера в 18:03
Происшествия
В Астрахани мать призналась в убийстве 12-летнего сына
Znak.com вчера в 07:38
Общество
ВОЗ зарегистрировала рекордный прирост зараженных коронавирусом
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала 183 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки — это рекордный показатель.
Коммерсантъ вчера в 17:58
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Путин посетил главный храм Минобороны России в Кубинке
Президент России Владимир Путин посетил главный храм Минобороны России в Кубинке.
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Названа причина ухода Добронравова из Театра Сатиры
Ранее стало известно, что народный артист РФ Федор Добронравов написал заявление об уходе из Театра Сатиры.
РЕН ТВ вчера в 10:58
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Доктор Мясников назвал продукты, снижающие холестерин
Для людей, пытающихся похудеть, важно знать, какие продукты могут снизить уровень холестерина в крови.
Что происходит 02:13
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Волков прокомментировал поражение от Блейдса
Российский боец Ulimate Fighting Championship Александр Волков прокомментировал поражение от американца Кёртиса Блейдса на турнире в Лас-Вегасе.
News.ru вчера в 01:38
Общество
Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом
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Политика
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Ухудшение может ждать российско-украинские отношения из-за позиции Владимира Зеленского по роли СССР во Второй Мировой войне, заявил президент РФ Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 08:30
Политика
Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»
У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК 20 июня в 02:38
Политика
Болтон считает, что Путин лучше Трампа готовится к переговорам
Бывший помощник президента США Джон Болтон считает, что президент России Владимир Путин готовится к переговорам куда более тщательно, чем президент США Дональд Трамп.
Коммерсантъ 01:22
Происшествия
Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова
Известия 00:18
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Президент Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1» сказал, что чиновникам неприлично выпячивать напоказ свое благосостояние, когда сотни тысяч людей в стране живут очень скромно.
Коммерсантъ вчера в 08:14
Политика
Клишас объяснил поправку о президентских сроках
Поправка к Конституции, которая позволяет действующему президенту снова баллотироваться, необходима для стабилизации политической системы, заявил сопредседатель рабочей группы, глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас.
RT на русском 02:57
Политика
ПНС Ливии раскритиковало выступление президента Египта
Правительство национального согласия Ливии (ПНС), заседающее в столице Триполи, отвергло озвученные президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси идеи по поводу оказания помощи ливийцам, и заявило, что субботнее выступление ас-Сиси равноценно объявлению войны.
РИА Новости вчера в 12:34
Наука
Подтверждена связь группы крови с тяжестью коронавируса
Независимые исследования, проведенные в медучреждениях Китая, в Колумбийском университете США и в университетах Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью протекания COVID-19.
BFM.ru вчера в 12:20
Общество
Более 1,3 млн заявок подано на электронное голосование по Конституции
Почти 1,2 млн жителей Москвы и 130 тыс. жителей Нижегородской области подали заявление на электронное голосование по поправкам к Конституции, сообщил руководитель общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух в эфире «Эха Москвы».
Коммерсантъ вчера в 15:54
Общество
Во Владимирской области число случаев COVID-19 превысило 3,9 тысячи
Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки возросло на 53 и составило 3903, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
РИА Новости вчера в 03:06
Общество
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
Гражданам России предстоит четырехдневная рабочая неделя. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Происшествия
В Норильске возбудили уголовное дело после массовой драки
Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве по факту массовой драки в Норильске, сообщает краевой главк МВД.
РИА Новости 00:26
Экономика
Четверть богатства россиян оказалась за рубежом
Частное богатство россиян равняется 90 процентам ВВП за минувший год.
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Футбол
Болельщики «Локомотива» покинули трибуны стадиона
В середине первого тайма многие болельщики стали покидать трибуны с знак протеста против политики клуба.
Вести.Ru вчера в 11:03
Финансы
Курсы валют на сегодня, 22 июня 2020 года
Курсы валют сегодня 22 июня 2020 Центробанк РФ таковы: Евро Курс доллара на сегодня, 22 июня 2020 установленный ЦБ РФ составляет 69.57 руб за 1 Доллар.
СаратовБизнесКонсалтинг вчера в 17:27
Политика
В Нью-Йорке решили демонтировать памятник Теодору Рузвельту
В Нью-Йорке решили демонтировать памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту у входа в Американский музей естественной истории, пишет New York Times.
РИА Новости вчера в 21:18
Спорт
Чемпионка Европы по стрельбе Величкович умерла от осложнений при родах
RT на русском вчера в 17:04
Происшествия
Утечка топлива произошла на электростанции в Якутии
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Происшествия
В Гааге полиция применила водометы против протестующих
Полицейские Нидерландов применили водометы против протестующих в Гааге.
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Происшествия
Украинец избил оппонента колбасой в магазине
Lenta.ru вчера в 21:45