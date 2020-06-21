Общество
Газета.RuВ сети сообщили о смерти блогера Анастасии Тропицель
Российская 18-летняя блогер-миллионник Анастасия Тропицель погибла на индонезийском острове Бали. Об этом сообщается на странице девушки в Instagram.
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«Виктор, что ты наделал»: в гибели Насти Тропицель обвинли ее парня, посадившего девушку на байк
Комсомольская правда16:39
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Звезда «Дома-2» Венцеслав Венгржановский рассказал о жизни после славы
Экс-участник «ДОМа-2» Венцеслав Венгржановский рассказал журналистам, что жив и пребывает в добром здравии, но не может развестись с новой женой, от которой ушел к любовнице.
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Политика
Путин назвал неизбежным визит президента Украины в Россию
Руководство Украины когда-нибудь приедет с визитом в РФ, это неизбежно, но Россия подождет, заявил российский президент Владимир Путин в интервью в эфире телеканала «Россия 1», отвечая на вопрос, приедет ли когда-нибудь президент Украины, кем бы он ни был, в Кремль.
Rambler News Service 08:14
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной выложил ее фото в бикини
Трехлетняя дочь Мия появилась в совместном браке. Певица снята со спины на пляже на Мальдивских островах, она в бикини.
Телеканал 360° 17:29
Политика
Федеральный суд США разрешил Болтону публиковать книгу о Трампе
Окружной федеральный судья постановил, что бывший советник по национальной безопасности президента США Джон Болтон вправе опубликовать свои мемуары несмотря на попытки администрации Трампа заблокировать выпуск из-за риска раскрытия секретной информации потому, что правительство США не смогло доказать наличие такого риска.
ИА Красная Весна вчера в 14:23
Происшествия
В МЧС назвали объём разлившегося топлива на электростанции в Якутии
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Происшествия
В Киеве нашли тело третьего погибшего при взрыве в жилом доме
Спасатели обнаружили тело третьего погибшего при взрыве в многоэтажном жилом доме в Киеве.
РБК 16:24
Происшествия
Петра Верзилова допросили как свидетеля по московскому делу
Издателя «Медиазоны» и участника арт-группы «Война» допросили в качестве свидетеля по так называемому московскому делу.
Ведомости 17:41
Футбол
«Ливерпуль» и «Эвертон» сыграли вничью в матче АПЛ
Metaratings 16:18
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На покупку каких автомобилей россияне тратят больше всего денег
На пятки южнокорейскому автопроизводителю наступает Toyota – 76,71 млрд руб. На третьем месте оказалась BMW – 59,62 млрд рублей.
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Общество
Пушков увидел странности во вспышке коронавируса в Пекине
Москва, 22 июня 2020, 01:43 — REGNUM Вспышка коронавирусной инфекции на рынке в Пекине является очень странной, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
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Звезда «Сватов» Федор Добронравов объяснил свой уход из театра
Российская газета 08:36
Футбол
«Локомотив» победил в неполном составе
Без фанатов и Рифата Жемалетдинова В воскресенье в рамках 23-го тура чемпионата России по футболу «Локомотив» провел первый официальный матч под руководством Марко Николича, который недавно был назначен на пост главного тренера вместо Юрия Семина.
Коммерсантъ 15:03
Происшествия
Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына
Суд санкционировал арест жительницы Астраханской области, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына, тело которого нашли замурованным в бетон, сообщает СУСК России по региону.
РИА Новости 07:40
Политика
Зеленский призвал «не пускать» Россию в G7
Президент Украины Владимир Зеленский призвал международное сообщество оказать давление на Москву, чтобы она «вернула» якобы «захваченные» украинские территории.
ФАН 18:53
Футбол
«Реал» обыграл «Реал Сосьедад» и стал лидером чемпионата Испании
В одном из центральных матчей 30-го тура Примеры "Реал" одолел на выезде "Реал Сосьедад" - 2:1. Благодаря победе "королевский клуб" обогнал в турнирной таблице "Барселону".
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Человеческий ген увеличил объем мозга у обезьян-игрунок
МИР 24 19 июня в 04:04
Шоу-бизнес
Похудевшая Настя Каменских поделилась рецептом стройности
Похудевшая Настя Каменских поделилась рецептом стройности Настя Каменских рассказала об особой системе тренировок.
Экспресс газета 19 июня в 07:31
Космос
Опубликованы снимки мест высадок американцев на Луне
Детальные фото поверхности Луны удалось получить благодаря зонду «Чанъэ-2».
Evo-rus.com 04:33
Общество
Раскрыт минимальный срок действия российской вакцины от коронавируса
Директор Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург раскрыл минимальный срок действия российской вакцины от коронавируса в интервью газете «Красная звезда».
Lenta.ru 17:34
Армия и оружие
Президент Египта назвал вторжение в Ливию легитимным
«Любое прямое вмешательство Египта в Ливии теперь рассматривается в качестве шага, который наделен международной легитимностью», — передает его слова телеканал Sky News Arabia.
REGNUM 02:03
Общество
В Иркутской области продлили режим самоизоляции до 28 июня
Режим самоизоляции в Иркутской области, где выявлено более 5,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, продолжит действовать до 28 июня, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.
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Общество
Мишустин утвердил более 11 тыс. дополнительных бюджетных мест в вузах
Согласно документу, предусмотрено распределение 11,4 тысяч бюджетных мест в вузах на основании их рейтинга, составленного по итогам ранее проведённого Минобрнауки конкурса.
SM News 05:59
Политика
Путин оценил несправедливость при выходе республик из состава СССР
Владимир Путин отметил, что на сегодняшний день политическая обстановка в стране спокойная, но стоят вопросы закрепления суверенитета страны.
ИА Красная Весна 15:16
Общество
Прокурор попросит наказание для режиссера Серебренникова
Мещанский суд Москвы в понедельник проведет прения сторон по делу режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в хищении денег, выделенных на реализацию проекта "Платформа", сообщили РИА Новости в суде.
РИА Новости 17:38