Армия и оружие
Газета.RuВ сети высмеяли поход моряков ВМС Украины
Пользователи сети оставили ироничные и саркастические комментарии по поводу учебного боевого похода ВМС Украины на поисково-спасательном судне "Донбасс", который прошел в акватории Азовского моря. Ранее видео учений было обнародовано на YouTube.
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Общество
Власти Петербурга уточнили причины смерти медсестер с коронавирусом
Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга рассказал о причинах смерти четырех медсестер из неофициального списка, где указаны медработники, умершие от коронавируса.
Коммерсантъ 01:54
Общество
ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами
Госавтоинспекция сообщила, что россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, в большинстве из них нет никаких ограничений.
Коммерсантъ 24 апреля в 11:51
Общество
Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына
Lenta.ru вчера в 16:36
Экономика
Росстат зафиксировал снижение реальных располагаемых доходов россиян
Снижение реальных располагаемых доходов населения РФ в I квартале 2020 года составило 0,2% в годовом сравнении, говорится в опубликованной на сайте Росстата статистике.
Интерфакс 01:08
Происшествия
Участница конфликта с таксистом оказалась дочерью актера Стоянова
Участницей конфликта с водителем столичного такси была дочь актера театра и кино Андрея Стоянова, об этом он сам сообщил "Вечерней Москве".
РИА Новости вчера в 18:26
Общество
В Воронежской области коронавирус за сутки выявили у 22 человек
Воронеж, 25 апреля 2020, 12:02 — REGNUM 22 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Воронежской области за последние сутки, сообщил региональный оперштаб 25 апреля.
REGNUM вчера в 05:02
Общество
В больницах Ухани не осталось ни одного пациента с коронавирусом
Официальный представитель Государственного комитета по вопросам здравоохранения Ми Фэн сообщил, что в больницах китайской Ухани в провинции Хубэй не осталось ни одного пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 03:56
Экономика
В Кремле оценили прогнозы Deutsche Bank об исчерпании ФНБ России
Ранее Эксперты Deutsche Bank предположили, что при цене нефти марки Urals в $15 за баррель средств ФНБ для покрытия дефицита бюджета будет достаточно на срок до двух лет, при цене $30 — на шесть лет.
Газета.Ru 24 апреля в 06:16
Общество
Собчак объяснила желание приобрести долю в крабовом бизнесе
Собчак подтвердила РБК, что желает приобрести долю в этом бизнесе на Дальнем Востоке.
RuNews24.ru вчера в 22:14
Общество
Российские банки переводят сотрудников на работу с проживанием
Крупные российские банки приготовились к переводу части сотрудников на работу с проживанием в офисе.
РИА Новости 03:32
Религия
Православные христиане встречают Фомину неделю, или Антипасху
Православные верующие на восьмой день после Пасхи отмечают Фомино воскресенье, или Антипасху - согласно церковному учению, в этот день апостол Фома встретился с воскресшим Христом.
РИА Новости 02:34
Авто
В России прекращены продажи самого дешевого автомобиля в мире
ToDay News Ufa 24 апреля в 06:34
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru 02:53
Шоу-бизнес
Семенович не устраивают мужчины с доходом в 100 тысяч рублей
Российская певица и телеведущая Анна Семенович рассказала, что не готова заводить отношения с мужчиной, который зарабатывает около 100 тысяч рублей в месяц.
Народные новости 23 апреля в 13:12
Происшествия
В Коммунарке обновили данные по числу пациентов с коронавирусом
Накануне число пациентов на лечении в Коммунарке составляло 604 человека, коронавирус был выявлен у 408 из них.
Известия вчера в 03:20
Армия и оружие
Российские истребители Су-27 сопроводили бельгийский F-16
RT на русском вчера в 12:14
Общество
В Чечне весь состав МЧС побрился налысо вслед за Кадыровым
В Чечне вся мужская часть личного состава МЧС побрилась налысо по примеру главы республики Рамазана Кадырова.
Lenta.ru 02:51
Здоровье
В Златоусте число заразившихся коронавирусом выросло до 137
Златоуст, Челябинская область, 26 апреля 2020, 10:44 — REGNUM В Златоусте за сутки число заразившихся коронавирусом увеличилось на 37 человек.
REGNUM 03:44
Общество
В Италии предупредили о закрытии границ для туристов до конца года
Италия до конца года не станет открывать границы для иностранных туристов.
Известия 02:08
Игры
Вышла Sci-Fi стратегия XCOM: Chimera Squad, а XCOM 2 стала бесплатной
ЭндлессГеймОвер 24 апреля в 05:58
Происшествия
Сбежавшего амурчанина с COVID-19 вернули в больницу
В субботу утром пациент с подтвержденным диагнозом "коронавирус" сбежал из инфекционной больницы в Амурской области.
Российская газета 00:49
Здоровье
Число зараженных коронавирусом на Украине перевалило за 8 тысяч
На Украине зафиксировали уже 8 тысяч 125 случаев заражения коронавирусом Covid-19.
Украина.ру вчера в 03:12
Политика
Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 24 апреля, прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в стране.
Известия 24 апреля в 18:17
Общество
Еще 128 пациентов вылечились от коронавируса в Москве
Число вылечившихся от коронавируса в Москве за прошедшие сутки увеличилось на 128 и составило 3 175.
ТАСС 03:32
Армия и оружие
ВДВ впервые в истории десантировались с высоты 10 км в Арктике
RT на русском 01:44
Экономика
Кудрин спрогнозировал спад экономики России до 8%
Спад российской экономики в текущем году может достичь 7-8%, однако после кризиса она восстановится и будет работать нормально.
BFM.ru 02:45
Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
В РПЦ объяснили появление изображения президента России Владимира Путина на стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России.
Газета.Ru 24 апреля в 11:52
Общество
Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 13:07
Здоровье
Врач тульской больницы скончался от коронавируса
«Врач-терапевт клинической больницы «РЖД-Медицина» в Туле скончался от двусторонней пневмонии в инфекционном госпитале областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», - сказано в сообщении.
MedikForum.ru вчера в 17:01