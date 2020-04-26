Пользователи сети оставили ироничные и саркастические комментарии по поводу учебного боевого похода ВМС Украины на поисково-спасательном судне "Донбасс", который прошел в акватории Азовского моря. Ранее видео учений было обнародовано на YouTube.

Политика Песков анонсировал выступление Путина на следующей неделе По словам Пескова, на предстоящей неделе ожидаются новые заявления президента с оценкой перспектив развития ситуации. 302

Экономика Росстат зафиксировал снижение реальных располагаемых доходов россиян Снижение реальных располагаемых доходов населения РФ в I квартале 2020 года составило 0,2% в годовом сравнении, говорится в опубликованной на сайте Росстата статистике. 2,6K

Происшествия Напавшая на таксиста девушка оказалась дочерью актера Андрея Стоянова Напавшая на московского таксиста девушка оказалась дочерью российского актера театра и кино Андрея Стоянова, бывшего мужа телеведущей и актрисы фильмов для взрослых Елены Берковой. 453

Происшествия В Югре умер второй пациент с коронавирусом Рабочий с Приобского нефтяного месторождения с подтвержденным коронавирусом скончался в Ханты-Мансийском автономном округе, это второй летальный случай, связанный с инфекцией, сообщил в воскресенье начальник управления организации медицинской помощи департамента здравоохранения Югры Максим Малхасьян.

Общество В Роспотребнадзоре предложили продлить режим самоизоляции На совещании с вице-премьером Татьяной Голиковой глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что режим самоизоляции в России нужно продлить еще на один инкубационный период, то есть на две недели. 4,3K

Общество Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына. 1,4K

Общество В Татарстане рассказали о новых случаях коронавируса в республике "В Республике Татарстан сегодня подтвержден 71 новый случай коронавирусной инфекции: 11 человек госпитализированы, 60 проходят лечение на дому, у них лёгкая или бессимптомная форма", - сказала Галимова журналистам. 22

Общество Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина. 1,6K

Армия и оружие Российские десантники впервые прыгнули в Арктике с высоты в 10 км «Российские десантники в составе сводного подразделения впервые в мировой истории совершили высотное десантирование с самолетов Ил-76 с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа»,— говорится в сообщении на сайте Минобороны России. 1,4K

Общество Онищенко назвал условие ослабления режима самоизоляции для пожилых Ситуация с коронавирусом может улучшиться с наступлением летней погоды, в связи с этим ослабить режим самоизоляции для пожилых людей могут уже после майских праздников. 106

Общество Заразившийся коронавирусом депутат Калашников рассказал о самочувствии Депутат Госдумы от КПРФ Леонид Калашников, у которого выявили коронавирус, сообщил РИА Новости, что в его состоянии пока улучшений нет. 3

Авто «АвтоВАЗ» представит три новинки в 2020 году Отмена Московского автосалона не помешает АвтоВАЗу представлять свои новинки в обычном режиме – правда, теперь только на своих мероприятиях. 101

Единоборства Попавший в больницу отец Нурмагомедова рассказал о своём самочувствии Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал о своём самочувствии после попадания в больницу с подозрением на пневмонию. 18

Общество Лукашенко о карантине: «Нас кое-кто подталкивает в спину» Гомель, Белоруссия, 26 апреля 2020, 12:51 — REGNUM Президент Белоруссии Александра Лукашенко заявил о принятии им решения действовать в условиях пандемии согласно обстановке сложившейся в стране.

Энергетика НПЗ Белоруссии восстановили загрузку практически до 100% Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой в эфире телеканала ОНТ заявил, что оба нефтеперерабатывающих завода Белоруссии восстановили загрузку практически до 100%-ной.