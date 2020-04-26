Армия и оружие
Газета.RuВ сети высмеяли поход моряков ВМС Украины
Пользователи сети оставили ироничные и саркастические комментарии по поводу учебного боевого похода ВМС Украины на поисково-спасательном судне "Донбасс", который прошел в акватории Азовского моря. Ранее видео учений было обнародовано на YouTube.
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Политика
Песков анонсировал выступление Путина на следующей неделе
По словам Пескова, на предстоящей неделе ожидаются новые заявления президента с оценкой перспектив развития ситуации.
Газета.Ru 07:03
Общество
В России зафиксирован рекордный рост числа заболевших коронавирусом
В России зафиксирован рекордный рост числа заболевших с начала эпидемии — 6361 человек за сутки.
BFM.ru 05:41
Футбол
В Италии с 4 мая разрешат проводить индивидуальные тренировки
Ожидается, что с 4 мая возобновятся индивидуальные тренировки.
Чемпионат 06:19
Экономика
Росстат зафиксировал снижение реальных располагаемых доходов россиян
Снижение реальных располагаемых доходов населения РФ в I квартале 2020 года составило 0,2% в годовом сравнении, говорится в опубликованной на сайте Росстата статистике.
Интерфакс 01:08
Происшествия
Напавшая на таксиста девушка оказалась дочерью актера Андрея Стоянова
Напавшая на московского таксиста девушка оказалась дочерью российского актера театра и кино Андрея Стоянова, бывшего мужа телеведущей и актрисы фильмов для взрослых Елены Берковой.
Известия вчера в 15:58
Происшествия
В Севастополе новых случаев коронавируса не зафиксировано
Всего в городе зарегистрировано 25 случаев коронавируса, пятеро заболевших выздоровели.
Вести.Севастополь 24 апреля в 03:15
Происшествия
В Югре умер второй пациент с коронавирусом
Рабочий с Приобского нефтяного месторождения с подтвержденным коронавирусом скончался в Ханты-Мансийском автономном округе, это второй летальный случай, связанный с инфекцией, сообщил в воскресенье начальник управления организации медицинской помощи департамента здравоохранения Югры Максим Малхасьян.
РИА Новости 07:12
Общество
В Роспотребнадзоре предложили продлить режим самоизоляции
На совещании с вице-премьером Татьяной Голиковой глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что режим самоизоляции в России нужно продлить еще на один инкубационный период, то есть на две недели.
Калужские новости вчера в 01:59
Общество
Скончался итальянский журналист Джульетто Кьеза
Интерфакс 06:26
Наука
Ученые узнали вкусовые предпочтения древних людей благодаря посуде
МИР 24 вчера в 22:19
Происшествия
В Омской области коронавирус нашли уже в шести районах
В управлении Роспотребнадзора по Омской области уточнили, что два случая впервые зарегистрированы в Москаленском районе.
НГС55 05:30
Общество
Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына
О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына.
Lenta.ru вчера в 16:36
Общество
В Татарстане рассказали о новых случаях коронавируса в республике
"В Республике Татарстан сегодня подтвержден 71 новый случай коронавирусной инфекции: 11 человек госпитализированы, 60 проходят лечение на дому, у них лёгкая или бессимптомная форма", - сказала Галимова журналистам.
РИА Новости 06:38
Общество
МЧС: россияне могут покинуть место карантина в случае угрозы жизни
Покидать место изоляции находящимся на карантине из-за коронавируса COVID-19 можно только, если жизни или здоровью угрожает опасность.
Коммерсантъ 00:43
Общество
Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 13:07
Общество
Судно для завершения «Северного потока-2» снова поменяло курс
Российский трубоукладчик «Академик Черский», единственный из российских судов, способных достроить газопровод «Северный поток-2», снова поменял курс.
Lenta.ru 05:57
Армия и оружие
Российские десантники впервые прыгнули в Арктике с высоты в 10 км
«Российские десантники в составе сводного подразделения впервые в мировой истории совершили высотное десантирование с самолетов Ил-76 с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа»,— говорится в сообщении на сайте Минобороны России.
Коммерсантъ 04:52
Общество
В российском регионе запретили продажу алкоголя на майские праздники
В Курганской области на время майских праздников запретят продажу алкоголя.
Lenta.ru 06:29
Общество
Онищенко назвал условие ослабления режима самоизоляции для пожилых
Ситуация с коронавирусом может улучшиться с наступлением летней погоды, в связи с этим ослабить режим самоизоляции для пожилых людей могут уже после майских праздников.
Известия 00:51
Здоровье
В Свердловской области выявили еще 58 случаев коронавируса
За минувшие сутки в восьми муниципалитетах Свердловской области выявили 58 новых случаев заражения коронавирусом.
Известия 06:57
Общество
Заразившийся коронавирусом депутат Калашников рассказал о самочувствии
Депутат Госдумы от КПРФ Леонид Калашников, у которого выявили коронавирус, сообщил РИА Новости, что в его состоянии пока улучшений нет.
РИА Новости 05:45
Общество
Российские банки переводят сотрудников на работу с проживанием
Крупные российские банки приготовились к переводу части сотрудников на работу с проживанием в офисе.
РИА Новости 03:32
Религия
Сегодня православные отмечают Красную горку
Северпост 03:22
Авто
«АвтоВАЗ» представит три новинки в 2020 году
Отмена Московского автосалона не помешает АвтоВАЗу представлять свои новинки в обычном режиме – правда, теперь только на своих мероприятиях.
Автоновости дня 24 апреля в 05:45
Единоборства
Попавший в больницу отец Нурмагомедова рассказал о своём самочувствии
Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал о своём самочувствии после попадания в больницу с подозрением на пневмонию.
RT на русском 05:41
Общество
Лукашенко о карантине: «Нас кое-кто подталкивает в спину»
Гомель, Белоруссия, 26 апреля 2020, 12:51 — REGNUM Президент Белоруссии Александра Лукашенко заявил о принятии им решения действовать в условиях пандемии согласно обстановке сложившейся в стране.
REGNUM 05:51
Энергетика
НПЗ Белоруссии восстановили загрузку практически до 100%
Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой в эфире телеканала ОНТ заявил, что оба нефтеперерабатывающих завода Белоруссии восстановили загрузку практически до 100%-ной.
RT на русском вчера в 15:32
Общество
Въезд в Нижегородскую область ограничат
Правила въезда в Нижегородскую область ограничат со следующей недели, заявил губернатор региона Глеб Никитин.
РИА Новости вчера в 15:47