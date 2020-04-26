Армия и оружие
Газета.RuВ сети высмеяли поход моряков ВМС Украины
Пользователи сети оставили ироничные и саркастические комментарии по поводу учебного боевого похода ВМС Украины на поисково-спасательном судне "Донбасс", который прошел в акватории Азовского моря. Ранее видео учений было обнародовано на YouTube.
Читать в источнике
Оценить107
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 05:45, Ашберн
Политика
Северокорейские власти отреагировали на сообщения о смерти Ким Чен Ына
Взгляд.ру вчера в 19:26
Шоу-бизнес
Умер звезда «Запретной зоны» актер Дмитрий Дьяченко
Газета.Ru вчера в 01:34
Общество
В Берлине прошла акция протеста против карантина
MedikForum.ru вчера в 17:53
Общество
Плюс шесть тысяч: заболеваемость в России вышла на новый рекорд
Россия вошла в десятку стран по заболеваемости и сейчас занимает 10 строчку.
Deita.ru 05:33
Здоровье
В Крыму больницу закрыли на карантин из-за лифтера с коронавирусом
Больницу в Крыму закрыли на карантин после выявления у лифтера коронавируса нового типа, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на руководителя регионального управления Роспотребнадзора Наталью Пеньковскую.
Газета.Ru 04:14
Здоровье
Токсиколог рассказал об эффективных напитках при похмелье
«Даже у 19-летних и 20-летних людей описаны инфаркты на фоне похмелья и злоупотребления кофеином», — предостерег Водовозов.
Известия 03:25
Общество
Глава Роспотребнадзора предложила продлить изоляцию на две недели
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что для борьбы c распространением коронавируса необходимы еще две недели самоизоляции.
Известия 24 апреля в 23:40
Авто
Составлен рейтинг автомобилей, которые почти не ломаются
Стали известны марки автомобилей, которые ломаются реже все. Рейтинг составила немецкая организация TUV.
Piter.tv 24 апреля в 13:56
Здоровье
В Ухане не осталось пациентов с коронавирусом
В китайском Ухане, с которого в конце 2019 года началось распространение коронавируса по миру, не осталось пациентов с COVID-19.
Коммерсантъ 05:40
Наука
Немецкие вирусологи рассказали о людях с иммунитетом к COVID-19
Полученный результат позволил ученым предположить, что у людей, которые раньше уже заражались какими-либо коронавирусами, может вырабатываться иммунитет к COVID-19, а в случае инфицирования болезнь будет протекать мягко или вовсе бессимптомно.
Российская газета 24 апреля в 23:26
Общество
Умер итальянский журналист и общественный деятель Джульетто Кьеза
На 80-м году жизни скончался известный итальянский журналист и общественный деятель Джульетто Кьеза.
Газета.Ru 05:37
Здоровье
В Челябинской области 368 человек заразились коронавирусом
По данным регионального минздрава на утро 26 апреля, подтверждены 368 случаев заболевания коронавирусом.
Эхо Москвы в Челябинске 03:50
Шоу-бизнес
Регину Тодоренко лишили звания «Женщина года»
Культуромания вчера в 11:01
Происшествия
Участница конфликта с таксистом оказалась дочерью актера Стоянова
Участницей конфликта с водителем столичного такси была дочь актера театра и кино Андрея Стоянова, об этом он сам сообщил "Вечерней Москве".
РИА Новости вчера в 18:26
Происшествия
Бытовой газ взорвался в многоэтажке в Новой Москве
По данным журналистов, газ взорвался в одной из квартир на 10-м этаже 12-этажного дома, взрывной волной выбило стекла трех окон.
Известия 03:03
Общество
В Москве 128 пациентов вылечились от коронавируса
В Москве выздоровели еще 128 пациентов после прохождения лечения от коронавируса.
Lenta.ru 03:44
Экономика
Кудрин предложил ввести продовольственные выплаты на период эпидемии
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил ввести на время пандемии коронавируса продовольственные выплаты или выдавать россиянам продовольственные наборы.
РИА Новости вчера в 06:07
Политика
Путин подписал закон о переносе окончания Второй мировой
Президент России Владимир Путин подписал закон о переносе даты окончания Второй мировой войны на 3 сентября.
Вести Подмосковья 24 апреля в 05:55
Технологии
Началось глобальное обновление Wi-Fi за 20 лет
Именно поэтому роутеры, которые установлены в домах граждан, будут поддерживать этот диапазон на том же уровне, что и 2,4 и 5 ГГц.
The GEEK вчера в 09:40
Здоровье
В России число смертей пациентов с COVID-19 превысило 700 человек
Общее число жертв заболевания выросло до 747 человек.
РБК 05:16
Общество
В Самарской области выявили еще 20 случаев заражения коронавирусом
Самара, 26 апреля 2020, 12:35 — REGNUM 20 новых случаев заражения коронавирусом подтвердили в Самарской области.
REGNUM 05:35
Общество
Патриарх Кирилл отправил в Италию 8 тонн медицинских материалов
Патриарх Кирилл отправил в область Апулия (Италия) 8 тонн медицинских материалов, включая маски, в качестве помощи в борьбе с пандемией коронавируса.
URA.Ru 24 апреля в 21:26
Общество
В Испании уже с 2 мая могут разрешить занятия спортом и прогулки
Председатель правительства Испании Педро Санчес заявил, что в случае сохранения положительной динамики в ситуации с коронавирусом, уже с начала мая людям разрешат гулять на улице и заниматься спортом.
Чемпионат вчера в 15:15
Здоровье
В Свердловской области еще 58 человек заразились коронавирусом
Новые случаи заражения коронавирусом выявлены за последние сутки сразу в восьми муниципалитетах Свердловской области, сообщает в воскресенье региональный штаб по профилактике COVID-19.
РИА Новости 05:26
Общество
Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 13:07
Футбол
Бывший тренер сборной России Капелло поделился мнением о Кассано
Бывший тренер сборной России по футболу Фабио Капелло поделился мнением о нападающем Антонио Кассано, знакомым ему по работе в мадридском "Реале".
Газета.Ru 04:41
Общество
В Чечне спасатели побрились налысо по примеру Кадырова
Российская газета 05:23
Общество
Власти Петербурга уточнили причины смерти медсестер с коронавирусом
Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга рассказал о причинах смерти четырех медсестер из неофициального списка, где указаны медработники, умершие от коронавируса.
Коммерсантъ 01:54
Кино
Аль Пачино отмечает 80-летний юбилей
RT на русском вчера в 03:48