В сети выставили на продажу базу клиентов курьерской службы Данные, якобы принадлежащие 9 млн клиентов службы экспресс-перевозки СДЭК, выставили на продажу в интернете за 70 тыс. руб. Это самая крупная утечка персональных данных в российских службах доставки, интерес мошенников к которым связан с ростом спроса на их услуги на фоне самоизоляции из-за коронавируса, отмечают эксперты.

с чего всё началось

В сети выставили на продажу базу клиентов курьерской службы Данные, якобы принадлежащие 9 млн клиентов службы экспресс-перевозки СДЭК, выставили на продажу в интернете за 70 тыс. руб.

В сети выставили на продажу базу клиентов курьерской службы

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