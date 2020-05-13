Общество

КоммерсантъКоммерсантъВ сети выставили на продажу базу клиентов курьерской службы

В сети выставили на продажу базу клиентов курьерской службы Данные, якобы принадлежащие 9 млн клиентов службы экспресс-перевозки СДЭК, выставили на продажу в интернете за 70 тыс. руб.
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с чего всё началось

В сети выставили на продажу базу клиентов курьерской службы

В сети выставили на продажу базу клиентов курьерской службы Данные, якобы принадлежащие 9 млн клиентов службы экспресс-перевозки СДЭК, выставили на продажу в интернете за 70 тыс. руб. Это самая крупная утечка персональных данных в российских службах доставки, интерес мошенников к которым связан с ростом спроса на их услуги на фоне самоизоляции из-за коронавируса, отмечают эксперты.
Коммерсантъвчера в 17:49

Подробнее о событии

Логистическая компания СДЭК не фиксировала утечку данных клиентов

РИА Новости05:57

Данные миллионов клиентов курьерской службы выставили на продажу

Lenta.ru04:03

СМИ: Данные 9 млн клиентов курьерской службы СДЭК утекли в Сеть

Телеканал 360°вчера в 20:32

СМИ сообщили об утечке в Сеть данных клиентов курьерской службы

РБК02:17

Хакеры утверждают, что похитили сведения о клиентах одной из российских курьерских компаний

Эхо Москвы04:08

В продаже появилась база данных 9 млн клиентов курьерской службы СДЭК

Интерфакс02:54

В сети выставили на продажу базу клиентов курьерской службы

Коммерсантъвчера в 17:49
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Автоматически обработан 7181 источник, обновлено в 06:08, Ашберн
Происшествия

В России приостанавливается обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М»

Москва, 13 мая 2020, 11:02 — REGNUM На территории России приостанавливается обращение аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», об этом 13 мая сообщили в Росздравнадзоре.
REGNUM 04:02
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Общество

Правительство назвало условия открытия российских курортов в 2020 году

Условия открытия российских курортов в 2020 году озвучил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в эфире телеканала «Россия 24».
RuNews24.ru 11 мая в 08:24
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Общество

Володин сообщил о пяти депутатах с коронавирусом

У пяти депутатов Госдумы выявлен коронавирус. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.
Российская газета 05:35
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Происшествия

Под Петербургом на остановке нашли грудного ребенка

Как сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, обвиняемой по нему будет проходить женщина, которая бросила на автобусной остановке грудного ребенка.
Российская газета 03:49
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Общество

Школьные экзамены в России могут приравнять к ЕГЭ и ОГЭ

ЕГЭ и ОГЭ не отменят, но Правительство России может приравнять к ним итоги школьных экзаменов.
Регион online 04:30
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Шоу-бизнес

Екатерина Климова описала момент, когда узнала об обмане Петренко

Климова вспомнила, что переломным моментом для неё стал обман супруга, который якобы уехал в Санкт-Петербург, где потерял сознание, а на самом деле тайно встречался со своими друзьями.
Bimru.ru 04:28
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Происшествия

В доме на шоссе Энтузиастов в Москве обрушилось перекрытие

Экстренные службы эвакуировали жильцов пятиэтажного дома на шоссе Энтузиастов в Москве из-за обрушения перекрытия, сообщает ТАСС со ссылкой МЧС.
Коммерсантъ вчера в 23:05
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Шоу-бизнес

Собчак рассказала о раздельном бюджете с Богомоловым

News.ru 04:18
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Политика

Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России.
RT на русском 01:52
2,7K
Общество

Голикова: 11 регионов России могут снять ограничения по карантину

Коэффициент распространения коронавируса в России в среднем равен единице, говорила вице-премьер, но в каждом регионе по отдельности он может быть разным.
RuNews24.ru 11 мая в 12:24
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Общество

Мурашко назвал число находящихся в стационарах пациентов с COVID-19

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что более 100 тыс. инфицированных коронавирусом пациентов находятся в стационарах.
Известия 05:44
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Общество

Саратовскую чиновницу уволили за комментарий в соцсети

Лидию Бузовчук, исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельского района Саратовской области, уволили с поста после комментария о материальной помощи для семей с детьми, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 04:53
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Фигурное катание

ISU изменил стоимость многооборотных прыжков в фигурном катании

МК-Спорт 11 мая в 11:50
Спорт

Оформление нейтрального статуса для легкоатлетов стало платным

Москва, 13 мая 2020, 10:22 — REGNUM Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) сделала платным процесс оформления нейтрального статуса для взрослых спортсменов.
REGNUM 03:22
Происшествия

В Омской области скончались ещё два пациента с коронавирусом

Омск, 13 мая 2020, 09:42 — REGNUM За последние сутки в Омской области подтверждено 23 новых случая заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 13 мая в минздраве региона.
REGNUM 02:42
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Общество

Власти Москвы ответили на данные о продаже масок с наценкой 1800%

Би-би-си в своей публикации обратила внимание на то, что объявления о закупке масок и перчаток Московский метрополитен разместил на госзакупках еще в начале февраля.
РБК вчера в 14:13
2,1K
Экономика

Ростуризм подготовит план поэтапного выхода отрасли из карантина

Ростуризм подготовит план по поэтапному выходу туристической отрасли из карантинных мер.
Газета.Ru 05:08
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Финансы

Рубль снижается к доллару и евро на открытии торгов

Официальный курс рубля снижается к доллару и евро. Об этом следует из данных Мосбиржи.
Газета.Ru вчера в 03:16
80
Общество

«Победа» заявила о поэтапном возобновлении программы полётов по России

Лоукостер «Победа» поэтапно возобновляет программу полётов по России с 1 июня, сообщили в пресс-службе компании.
RT на русском 04:10
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Экономика

Малому бизнесу спишут налоги за второй квартал года

Малому и среднему бизнесу, пострадавшему из-за коронавируса, спишут налоговые и страховые взносы за второй квартал года, сообщила пресс-служба Кремля по итогам совещания Президента РФ Владимира Путина.
Агробук вчера в 05:00
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Общество

Россиянам предрекли разрушительные природные катаклизмы летом

Киселев пояснил, что природные катаклизмы могут затронуть все регионы, однако предсказать, где они окажутся наиболее разрушительными, в настоящее время невозможно.
Lenta.ru вчера в 19:40
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Космос

Орбитальный беспилотник X-37B готовится к новому полёту

Отдельно министр отметила, что на борту орбитального беспилотника в его шестом полёте будет проведено больше экспериментов, чем во время предыдущих полетов X-37.
ANNA-News 10 мая в 11:09
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Экономика

Глава ТПП предложил снизить НДФЛ до 6,5%

Катырин, основываясь на анализе обращений малого и среднего бизнеса, назвал еще несколько мер, которые, по мнению предпринимателей, могут дополнить предложения главы государства и помогут несколько стабилизировать рынок труда.
РИА Новости вчера в 20:26
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Происшествия

Следствие отказалось переквалифицировать дело сестёр Хачатурян

Интерфакс 05:33
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Политика

В Facebook объяснили блокировку Instagram-аккаунта Кадырова

Газета.Ru 05:02
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Общество

Павел Дуров закрыл блокчейн-проект TON

Плюс один +1 вчера в 14:05
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Футбол

Директор PFA: «Игроки не хотят быть подопытными кроликами»

Игроки не хотят быть подопытными кроликами. Эти слова можно применить ко всем в профессиональном спорте.
Евро-футбол.ру 04:22
Общество

В Госдуму внесли законопроект о расширении прав полицейских

В Государственную думу внесен правительственный законопроект, расширяющий права полицейских.
Коммерсантъ 04:16
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Общество

Стало известно, как оформить пособие на детей от 3 до 16 лет

В своем обращении к россиянам 11 мая Владимир Путин сообщил, что россияне смогут получить пособия на детей от трех до 16 лет в размере 10 тысяч рублей.
Открытый Нижний вчера в 11:00
Авто

Продажи автомобилей в России в апреле упали на 72%

Продажи новых легковых машин и LCV в РФ в апреле упали на 72% и составили 38 922 проданных экземпляра.
Tvoe-avto.com вчера в 06:49
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Как работают Яндекс.Новости?
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