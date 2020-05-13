Общество
КоммерсантъВ сети выставили на продажу базу клиентов курьерской службы
В сети выставили на продажу базу клиентов курьерской службы Данные, якобы принадлежащие 9 млн клиентов службы экспресс-перевозки СДЭК, выставили на продажу в интернете за 70 тыс. руб.
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с чего всё началось
В сети выставили на продажу базу клиентов курьерской службы Данные, якобы принадлежащие 9 млн клиентов службы экспресс-перевозки СДЭК, выставили на продажу в интернете за 70 тыс. руб. Это самая крупная утечка персональных данных в российских службах доставки, интерес мошенников к которым связан с ростом спроса на их услуги на фоне самоизоляции из-за коронавируса, отмечают эксперты.Коммерсантъвчера в 17:49
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Происшествия
В России приостанавливается обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М»
Москва, 13 мая 2020, 11:02 — REGNUM На территории России приостанавливается обращение аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», об этом 13 мая сообщили в Росздравнадзоре.
REGNUM 04:02
Общество
Правительство назвало условия открытия российских курортов в 2020 году
Условия открытия российских курортов в 2020 году озвучил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в эфире телеканала «Россия 24».
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Общество
Володин сообщил о пяти депутатах с коронавирусом
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Как сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, обвиняемой по нему будет проходить женщина, которая бросила на автобусной остановке грудного ребенка.
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Школьные экзамены в России могут приравнять к ЕГЭ и ОГЭ
ЕГЭ и ОГЭ не отменят, но Правительство России может приравнять к ним итоги школьных экзаменов.
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Bimru.ru 04:28
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В доме на шоссе Энтузиастов в Москве обрушилось перекрытие
Экстренные службы эвакуировали жильцов пятиэтажного дома на шоссе Энтузиастов в Москве из-за обрушения перекрытия, сообщает ТАСС со ссылкой МЧС.
Коммерсантъ вчера в 23:05
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RT на русском 01:52
Общество
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Коэффициент распространения коронавируса в России в среднем равен единице, говорила вице-премьер, но в каждом регионе по отдельности он может быть разным.
RuNews24.ru 11 мая в 12:24
Общество
Мурашко назвал число находящихся в стационарах пациентов с COVID-19
Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что более 100 тыс. инфицированных коронавирусом пациентов находятся в стационарах.
Известия 05:44
Общество
Саратовскую чиновницу уволили за комментарий в соцсети
Лидию Бузовчук, исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельского района Саратовской области, уволили с поста после комментария о материальной помощи для семей с детьми, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 04:53
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ISU изменил стоимость многооборотных прыжков в фигурном катании
МК-Спорт 11 мая в 11:50
Спорт
Оформление нейтрального статуса для легкоатлетов стало платным
Москва, 13 мая 2020, 10:22 — REGNUM Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) сделала платным процесс оформления нейтрального статуса для взрослых спортсменов.
REGNUM 03:22
Происшествия
В Омской области скончались ещё два пациента с коронавирусом
Омск, 13 мая 2020, 09:42 — REGNUM За последние сутки в Омской области подтверждено 23 новых случая заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 13 мая в минздраве региона.
REGNUM 02:42
Общество
Власти Москвы ответили на данные о продаже масок с наценкой 1800%
Би-би-си в своей публикации обратила внимание на то, что объявления о закупке масок и перчаток Московский метрополитен разместил на госзакупках еще в начале февраля.
РБК вчера в 14:13
Экономика
Ростуризм подготовит план поэтапного выхода отрасли из карантина
Ростуризм подготовит план по поэтапному выходу туристической отрасли из карантинных мер.
Газета.Ru 05:08
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро на открытии торгов
Официальный курс рубля снижается к доллару и евро. Об этом следует из данных Мосбиржи.
Газета.Ru вчера в 03:16
Общество
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Экономика
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Малому и среднему бизнесу, пострадавшему из-за коронавируса, спишут налоговые и страховые взносы за второй квартал года, сообщила пресс-служба Кремля по итогам совещания Президента РФ Владимира Путина.
Агробук вчера в 05:00
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Россиянам предрекли разрушительные природные катаклизмы летом
Киселев пояснил, что природные катаклизмы могут затронуть все регионы, однако предсказать, где они окажутся наиболее разрушительными, в настоящее время невозможно.
Lenta.ru вчера в 19:40
Космос
Орбитальный беспилотник X-37B готовится к новому полёту
Отдельно министр отметила, что на борту орбитального беспилотника в его шестом полёте будет проведено больше экспериментов, чем во время предыдущих полетов X-37.
ANNA-News 10 мая в 11:09
Экономика
Глава ТПП предложил снизить НДФЛ до 6,5%
Катырин, основываясь на анализе обращений малого и среднего бизнеса, назвал еще несколько мер, которые, по мнению предпринимателей, могут дополнить предложения главы государства и помогут несколько стабилизировать рынок труда.
РИА Новости вчера в 20:26
Общество
Павел Дуров закрыл блокчейн-проект TON
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Футбол
Директор PFA: «Игроки не хотят быть подопытными кроликами»
Игроки не хотят быть подопытными кроликами. Эти слова можно применить ко всем в профессиональном спорте.
Евро-футбол.ру 04:22
Общество
В Госдуму внесли законопроект о расширении прав полицейских
В Государственную думу внесен правительственный законопроект, расширяющий права полицейских.
Коммерсантъ 04:16
Общество
Стало известно, как оформить пособие на детей от 3 до 16 лет
В своем обращении к россиянам 11 мая Владимир Путин сообщил, что россияне смогут получить пособия на детей от трех до 16 лет в размере 10 тысяч рублей.
Открытый Нижний вчера в 11:00
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Продажи автомобилей в России в апреле упали на 72%
Продажи новых легковых машин и LCV в РФ в апреле упали на 72% и составили 38 922 проданных экземпляра.
Tvoe-avto.com вчера в 06:49