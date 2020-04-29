В Сеть попали данные граждан, обращавшихся за оформлением займов в микрофинансовых организациях. Данные клиентов были выставлены на продажу в конце марта на специализированном сайте.

с чего всё началось

В сети информация появилась в конце марта, сообщает в среду, 29 апреля, РБК. По словам продавца, в базе содержатся данные о 12 млн физлиц, в том числе паспортные данные, номера телефонов, адреса электронной почты и сведения об электронных кошельках.

В сети выставили на продажу данные оформлявших микрокредиты россиян

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