Общество
ПрофильВ сети выставили на продажу данные оформлявших микрокредиты россиян
В сети информация появилась в конце марта, сообщает в среду, 29 апреля, РБК. По словам продавца, в базе содержатся данные о 12 млн физлиц, в том числе паспортные данные, номера телефонов, адреса электронной почты и сведения об электронных кошельках.
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с чего всё началось
В Сеть попали данные граждан, обращавшихся за оформлением займов в микрофинансовых организациях. Данные клиентов были выставлены на продажу в конце марта на специализированном сайте.РБКвчера в 23:00
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Общество
Великобритания вышла на 3-е место по числу смертей от коронавируса
В Британии число зафиксированных смертей от коронавируса достигло более 26 тысяч, заявил глава МИД Соединенного Королевства Доминик Рааб.
Московский Комсомолец 13:36
Общество
Попова отметила снижение темпов прироста заразившихся коронавирусом
За два инкубационных периода во время самоизоляции в России значительно снизился темп прироста заболеваемости COVID-19, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 12:45
Общество
Власти Москвы заявили о вынужденном простое 2 миллионов человек
Порядка 1,5-2 млн человек в Москве ушли на вынужденный простой из-за ограничительных мер, заявил в эфире «Коммерсантъ ФМ» заместитель мэра Москвы в столичном правительстве по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Московский Комсомолец 12:28
Происшествия
Вертолёт НАТО упал в море у греческого острова Кефалония
Канадский вертолёт упал в море у греческого острова Кефалония.
RT на русском 15:02
Политика
Продлены ограничения на въезд иностранцев в Россию
Премьер-министр Михаил Мишустин продлил действовавший до конца апреля запрет на въезд в Россию иностранцев.
Российская газета 05:49
Общество
Рабочие устроили бунт на базе «Газпрома» в Якутии
Деловое.ТВ вчера в 09:53
Армия и оружие
МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
Необходимость разработки и развертывания ядерного оружия малой мощности подается как реакция США на "усиление глобальных угроз", в первую очередь "наращивание ядерного потенциала России и Китая".
РИА Новости 10:18
Происшествия
В Туле умер подросток с подозрением на коронавирус
Семнадцатилетний юноша, госпитализированный в тяжелом состоянии с двусторонней пневмонией и подозрением на коронавирусную инфекцию, умер в больнице Тулы, сообщает правительство региона.
РИА Новости 05:40
Происшествия
В Курской области пропал четырехлетний мальчик
РИА Новости 14:38
Общество
Режим самоизоляции в Крыму продлен до 11 мая
Глава Крыма Сергей Аксёнов продлил режим самоизоляции в республике для всех граждан до 11 мая включительно.
ИА Крыминформ 12:33
Здоровье
Россиян предупредили о «коварстве» коронавируса
Течение коронавирусной инфекции может внезапно изменить свой курс, заявил глава российского Минздрава Михаил Мурашко, передает РИА Новости.
Lenta.ru 14:13
Экономика
ФРС сохранила базовую процентную ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центробанка страны, сохранила диапазон базовой процентной ставки на уровне 0-0,25% годовых.
Российская газета 14:24
Общество
Россиянам с иностранным паспортом разрешили покинуть страну
Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, в соответствии с которым гражданам, у которых есть второе гражданство, вид на жительство за рубежом или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание за границей, позволят покинуть страну.
РБК 14:47
Политика
Путин продлил режим нерабочих дней
Президент России Владимир Путин принял решение продлить режим нерабочих дней до 11 мая.
Известия вчера в 10:48
Общество
В Тульской области введут пропускной режим
В Тульской области с 30 апреля будет действовать пропускной режим, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на правительство региона.
Газета.Ru вчера в 11:42
Космос
В среду близко к Земле пролетит опасный астероид
Речь идет о небесном теле под обозначением 1998 OR2. Астероид пройдет на расстоянии 6.3 млн. км. от Земли.
Терра вчера в 07:41
Общество
В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая
"Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)", - говорится в документе.
РИА Новости вчера в 13:05
Общество
Бизнесмен Малофеев сообщил о заражении коронавирусом
Бизнесмен Константин Малофеев в эфире телеканала «Царьград» сообщил, что он инфицирован COVID-19. По его словам, он заболел неделю назад.
РБК 13:42
Общество
Власти Москвы уточнили вопрос переоформления рабочих пропусков
Позднее стало известно, что режим самоизоляции продлили в Москве до 11 мая.
Вечерняя Москва 12:00
Общество
В Петербурге продлили ограничительные меры из-за коронавируса
Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 12 мая, жителям рекомендовали носить защитные маски, говорится в постановлении городского правительства.
РИА Новости 15:06
Энергетика
Белоруссия закупила первую партию саудовской нефти
Белоруссия закупила первую партию нефти у Саудовской Аравии объемом 80 тысяч тонн, транспортировка будет осуществляться танкером через порт в литовской Клайпеде, заявил РИА Новости в среду пресс-секретарь белорусского госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.
РИА Новости 08:54
Общество
В Самарской области ввели масочный режим
Масочный режим вводится в Самарской области с 1 мая, сообщает в среду региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 09:28
Общество
Евгений Куйвашев ввел масочный режим на Урале на майские праздники
В период с 1 по 11 мая Указом губернатора Свердловской области от 29 апреля установлены дополнительные правила в рамках режима повышенной готовности для борьбы с пандемией COVID-19.
Уральский меридиан 08:19
Кино
Продолжение сериала «Диверсант» покажет Первый канал
Диверсанты отправляются на задание вдвоем.
ИА InterMedia вчера в 06:29
Политика
Дневник (Болгария): Россия хочет создать правовую базу статуса мемориалов и воинских захоронений в Болгарии (Дневник)
Во вторник между министрами иностранных дел Болгарии и России Екатериной Захариевой и Сергеем Лавровым состоялся телефонный разговор, в котором они договорились продолжить работу над договорно-правовой базой статуса воинских захоронений и мемориалов, сообщило российское государственное агентство ТАСС.
ИноСМИ 09:31