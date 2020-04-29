Общество

ПрофильПрофильВ сети выставили на продажу данные оформлявших микрокредиты россиян

В сети информация появилась в конце марта, сообщает в среду, 29 апреля, РБК. По словам продавца, в базе содержатся данные о 12 млн физлиц, в том числе паспортные данные, номера телефонов, адреса электронной почты и сведения об электронных кошельках.
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с чего всё началось

Данные желающих взять кредит россиян выставили на продажу в интернете

В Сеть попали данные граждан, обращавшихся за оформлением займов в микрофинансовых организациях. Данные клиентов были выставлены на продажу в конце марта на специализированном сайте.
РБКвчера в 23:00

Подробнее о событии

ЦБ не контролирует тайну: личные данные 12 млн россиян проданы в Сети

News.ru12:50

РБК: данные 12 млн клиентов микрофинансовых организаций выставили на продажу

ТАСС05:41

Данные обращавшихся за кредитом выставили на продажу в интернете

Коммерсантъ01:47

Данные желающих взять кредиты россиян выставили на продажу

Lenta.ru02:44

Данные оформлявших микрокредиты россиян выставили на продажу

РИА Новости01:59

Данные россиян, оформлявших микрокредиты, выставили на продажу в интернете

Эхо Москвы08:04

Данные желающих взять кредит россиян выставили на продажу в интернете

РБКвчера в 23:00
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Общество

В России больше не будет листового чая Lipton и Brooke Bond

Sostav.ru 04:55
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Религия

Патриарх Кирилл запретил в служении протодиакона Андрея Кураева

ТАСС 08:31
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Общество

Великобритания вышла на 3-е место по числу смертей от коронавируса

В Британии число зафиксированных смертей от коронавируса достигло более 26 тысяч, заявил глава МИД Соединенного Королевства Доминик Рааб.
Московский Комсомолец 13:36
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Происшествия

В Приангарье местные жители заподозрили чиновников в поджоге леса

РИА Новости 00:52
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Общество

Попова отметила снижение темпов прироста заразившихся коронавирусом

За два инкубационных периода во время самоизоляции в России значительно снизился темп прироста заболеваемости COVID-19, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 12:45
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Общество

Власти Москвы заявили о вынужденном простое 2 миллионов человек

Порядка 1,5-2 млн человек в Москве ушли на вынужденный простой из-за ограничительных мер, заявил в эфире «Коммерсантъ ФМ» заместитель мэра Москвы в столичном правительстве по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Московский Комсомолец 12:28
2
Происшествия

Вертолёт НАТО упал в море у греческого острова Кефалония

Канадский вертолёт упал в море у греческого острова Кефалония.
RT на русском 15:02
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Политика

Продлены ограничения на въезд иностранцев в Россию

Премьер-министр Михаил Мишустин продлил действовавший до конца апреля запрет на въезд в Россию иностранцев.
Российская газета 05:49
228
Общество

Рабочие устроили бунт на базе «Газпрома» в Якутии

Деловое.ТВ вчера в 09:53
3,3K
Армия и оружие

МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

Необходимость разработки и развертывания ядерного оружия малой мощности подается как реакция США на "усиление глобальных угроз", в первую очередь "наращивание ядерного потенциала России и Китая".
РИА Новости 10:18
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Происшествия

В Туле умер подросток с подозрением на коронавирус

Семнадцатилетний юноша, госпитализированный в тяжелом состоянии с двусторонней пневмонией и подозрением на коронавирусную инфекцию, умер в больнице Тулы, сообщает правительство региона.
РИА Новости 05:40
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Происшествия

В Курской области пропал четырехлетний мальчик

РИА Новости 14:38
1
Общество

Режим самоизоляции в Крыму продлен до 11 мая

Глава Крыма Сергей Аксёнов продлил режим самоизоляции в республике для всех граждан до 11 мая включительно.
ИА Крыминформ 12:33
6
Здоровье

Россиян предупредили о «коварстве» коронавируса

Течение коронавирусной инфекции может внезапно изменить свой курс, заявил глава российского Минздрава Михаил Мурашко, передает РИА Новости.
Lenta.ru 14:13
86
Экономика

ФРС сохранила базовую процентную ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центробанка страны, сохранила диапазон базовой процентной ставки на уровне 0-0,25% годовых.
Российская газета 14:24
1
Общество

Россиянам с иностранным паспортом разрешили покинуть страну

Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, в соответствии с которым гражданам, у которых есть второе гражданство, вид на жительство за рубежом или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание за границей, позволят покинуть страну.
РБК 14:47
28
Происшествия

Бывший полковник-миллиардер Захарченко пропал в московском СИЗО

Lenta.ru 11:37
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Кино

Несколько рекордов установил сериал «Зулейха открывает глаза»

Live24 14:29
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Политика

Путин продлил режим нерабочих дней

Президент России Владимир Путин принял решение продлить режим нерабочих дней до 11 мая.
Известия вчера в 10:48
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Общество

В Тульской области введут пропускной режим

В Тульской области с 30 апреля будет действовать пропускной режим, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на правительство региона.
Газета.Ru вчера в 11:42
748
Космос

В среду близко к Земле пролетит опасный астероид

Речь идет о небесном теле под обозначением 1998 OR2. Астероид пройдет на расстоянии 6.3 млн. км. от Земли.
Терра вчера в 07:41
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Общество

В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая

"Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)", - говорится в документе.
РИА Новости вчера в 13:05
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Общество

Бизнесмен Малофеев сообщил о заражении коронавирусом

Бизнесмен Константин Малофеев в эфире телеканала «Царьград» сообщил, что он инфицирован COVID-19. По его словам, он заболел неделю назад.
РБК 13:42
24
Общество

Власти Москвы уточнили вопрос переоформления рабочих пропусков

Позднее стало известно, что режим самоизоляции продлили в Москве до 11 мая.
Вечерняя Москва 12:00
1
Общество

В Петербурге продлили ограничительные меры из-за коронавируса

Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 12 мая, жителям рекомендовали носить защитные маски, говорится в постановлении городского правительства.
РИА Новости 15:06
15
Энергетика

Белоруссия закупила первую партию саудовской нефти

Белоруссия закупила первую партию нефти у Саудовской Аравии объемом 80 тысяч тонн, транспортировка будет осуществляться танкером через порт в литовской Клайпеде, заявил РИА Новости в среду пресс-секретарь белорусского госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.
РИА Новости 08:54
324
Общество

В Самарской области ввели масочный режим

Масочный режим вводится в Самарской области с 1 мая, сообщает в среду региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 09:28
881
Общество

Евгений Куйвашев ввел масочный режим на Урале на майские праздники

В период с 1 по 11 мая Указом губернатора Свердловской области от 29 апреля установлены дополнительные правила в рамках режима повышенной готовности для борьбы с пандемией COVID-19.
Уральский меридиан 08:19
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Кино

Продолжение сериала «Диверсант» покажет Первый канал

Диверсанты отправляются на задание вдвоем.
ИА InterMedia вчера в 06:29
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Политика

Дневник (Болгария): Россия хочет создать правовую базу статуса мемориалов и воинских захоронений в Болгарии (Дневник)

Во вторник между министрами иностранных дел Болгарии и России Екатериной Захариевой и Сергеем Лавровым состоялся телефонный разговор, в котором они договорились продолжить работу над договорно-правовой базой статуса воинских захоронений и мемориалов, сообщило российское государственное агентство ТАСС.
ИноСМИ 09:31
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