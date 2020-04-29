Общество
Муксун.fmВ интернете выставили на продажу данные россиян, бравших микрозаймы
Компания направила письмо с требованиями о прекращении сотрудничества,сообщает «Юником24». Продавец базы заявляет, что все клиенты базы достались ему из одного источника. Около 25% клиентов в базе использовали для микрозаймов компанию «Микроклад».
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с чего всё началось
В Сеть попали данные граждан, обращавшихся за оформлением займов в микрофинансовых организациях. Данные клиентов были выставлены на продажу в конце марта на специализированном сайте.РБКвчера в 23:00
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Политика
Путин поручил подготовить план выхода из режима ограничений с 12 мая
На совещании 28 апреля с главами регионов Владимир Путин, президент РФ, поручил правительству, Роспотребнадзору вместе с Госсоветом разработать план выхода из режима самоизоляции.
Ореанда-Новости вчера в 11:42
Общество
Студенты российских вузов до 11 мая продолжат обучение дистанционно
Дистанционный режим обучения для студентов российских вузов продлен до 11 мая.
ТАСС 11:40
Хоккей
Цулыгин покинул пост главного тренера «Салавата Юлаева»
Ранее Ламса руководил командами «Пеликанс» и «Йокерит». Цулыгин стал главным тренером «Салавата Юлаева» в начале прошлого сезона.
ProstoProSport 08:00
Происшествия
Мужчина откусил ухо охраннику магазина на севере Москвы
Мужчина откусил ухо охраннику магазина "Пятерочка" на севере Москвы в ходе конфликта.
ТАСС 11:26
Религия
Патриарх Кирилл запретил в служении протодиакона Андрея Кураева
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл запретил в служении протодиакона Андрея Кураева из-за того, что тот оскорбил память покойного настоятеля Богоявленского Елоховского собора протоиерея Александра Агейкина.
ТАСС 08:31
Общество
Губернатор Алтайского края разрешил открыть парикмахерские
С 30 апреля в Алтайском крае разрешена торговля непродовольственными товарами и оказание парикмахерских услуг в помещениях, расположенных на первых этажах жилых зданий с отдельным входом.
Вести Алтай 11:15
Общество
В Самарской области ввели масочный режим
Масочный режим вводится в Самарской области с 1 мая, сообщает в среду региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 09:28
Политика
Путин объявил о проведении воздушного парада 9 мая
Общественное телевидение России вчера в 13:22
Общество
ЦБ пояснил, как платить по кредитам во время нерабочих дней до 11 мая
Банк России пояснил, как осуществлять платежи по кредитам в период нерабочих и праздничных дней до 11 мая, в частности обязательства по сделкам, срок исполнения которых приходится на период с 6 по 8 мая, переноситься не будут, следует из сообщения регулятора на сайте.
РИА Новости 10:49
Происшествия
Глава Нижегородского управления ГИБДД найден мертвым
Начальник управления ГИБДД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
BFM.ru 12:17
Здоровье
В Минздраве объяснили, как лечиться при бессимптомном коронавирусе
Министерство здравоохранения России опубликовывало пояснение, в котором сказано, как лечиться при коронавирусе без симптомов.
ФедералПресс 06:54
Космос
Органика на Марсе была уже как минимум 4 млрд лет назад
Десятилетиями ученые пытались понять, есть ли на Марсе органические соединения и, если да, каков их источник.
Хайтек+ 07:50
Общество
Предсказана жизнь России после коронавируса
Футуролог, идеолог трансгуманистического движения Данила Медведев предсказал, какой будет жизнь в России после пандемии коронавируса, если она растянется на годы.
Lenta.ru 11:03
Общество
Подмосковье вышло на плато по заболеваемости коронавирусом
Подмосковье вышло на плато по количеству заболевших коронавирусом, заявил губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости 12:13
Энергетика
Украина предложила «Газпрому» передать ей газ и заплатить
Глава оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины Сергей Макогон предложил российскому «Газпрому» арендовать украинские газохранилища для закачки избыточных объемов газа.
Lenta.ru 07:28
Общество
Власти Москвы рассказали о продлении пропусков для автомобилистов
На сайте мэрии сообщается, что срок действия ранее выданных пропусков продлен до 4 мая, но тем, что планирует ездить на машине работу с 5 по 11 мая, уже надо или продлить цифровой пропуск или получить новый, если ранее его не было.
Вести.Ru 09:12
Здоровье
Омск начнет принимать инфицированных коронавирусом из Якутии
Омская область готовится принять пациентов с коронавирусной инфекцией из Якутии, сообщает в среду региональный оперштаб.
Sibnet Новости 04:23
Армия и оружие
Два бомбардировщика ВКС РФ выполнили полет над Балтийским морем
Москва, 29 апреля 2020, 05:15 — REGNUM Плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря осуществили два стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 ВКС России, 29 апреля сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
REGNUM вчера в 22:15
Общество
В Госдуму внесли законопроект о штрафе за езду на машине без пропуска
Законодательное собрание Нижегородской области внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий штраф до 5000 руб. за езду на машине без специального пропуска во время режима самоизоляции.
Ведомости вчера в 16:58
Общество
Ученые вновь изменили дату окончания вспышки коронавируса в России
Сингапур, 29 апреля 2020, 15:16 — REGNUM Вспышка эпидемии коронавируса в России может окончательно завершиться 7 августа, об это свидетельствуют данные лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.
REGNUM 08:16
Наука
Доказали эффективность бронзовых мечей в реальных условиях
Goroday.ru 08:54
Происшествия
В Выборге сгорела семья с шестью детьми
В результате пожара в жилом доме в Выборге Ленинградской области погибли двое взрослых и шестеро детей.
BFM.ru 01:23
Происшествия
В двух регионах России изъяли 1,5 тыс. просроченных аппаратов ИВЛ
Полицейские изъяли около 1,5 тыс. просроченных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в Костромской и Свердловской областях.
Известия 07:38
Космос
Телескоп Спитцера показывает точное время танца черной дыры
Ученые удалось выяснить точное время сложного танца между двумя огромными черными дырами.
HotGeo 11:10
Шоу-бизнес
Оставшаяся без рук Маргарита Грачева обратилась к Регине Тодоренко
27-летняя Маргарита Грачева, которая осталась без кистей рук из-за домашнего насилия, прокомментировала ситуацию с Тодоренко.
Экспресс газета вчера в 03:47
Космос
В среду близко к Земле пролетит опасный астероид
Речь идет о небесном теле под обозначением 1998 OR2. Астероид пройдет на расстоянии 6.3 млн. км. от Земли.
Терра вчера в 07:41
Футбол
Василий Уткин назвал лучшего футболиста в истории
Чемпионат 07:04