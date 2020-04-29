Общество

Муксун.fmМуксун.fmВ интернете выставили на продажу данные россиян, бравших микрозаймы

Компания направила письмо с требованиями о прекращении сотрудничества,сообщает «Юником24». Продавец базы заявляет, что все клиенты базы достались ему из одного источника. Около 25% клиентов в базе использовали для микрозаймов компанию «Микроклад».
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с чего всё началось

Данные желающих взять кредит россиян выставили на продажу в интернете

В Сеть попали данные граждан, обращавшихся за оформлением займов в микрофинансовых организациях. Данные клиентов были выставлены на продажу в конце марта на специализированном сайте.
РБКвчера в 23:00

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РБК: данные 12 млн клиентов микрофинансовых организаций выставили на продажу

ТАСС05:41

Данные желающих взять кредит россиян выставили на продажу в интернете

РБКвчера в 23:00

Данные желающих взять кредиты россиян выставили на продажу

Lenta.ru02:44

Данные оформлявших микрокредиты россиян выставили на продажу

РИА Новости01:59

Данные обращавшихся за кредитом выставили на продажу в интернете

Коммерсантъ01:47

На продажу в интернете выставили данные желающих взять кредит россиян

Комсомольская правда01:07

Данные россиян, оформлявших микрокредиты, выставили на продажу в интернете

Эхо Москвы08:04
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Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 12:29, Ашберн
Политика

Путин поручил подготовить план выхода из режима ограничений с 12 мая

На совещании 28 апреля с главами регионов Владимир Путин, президент РФ, поручил правительству, Роспотребнадзору вместе с Госсоветом разработать план выхода из режима самоизоляции.
Ореанда-Новости вчера в 11:42
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Общество

Студенты российских вузов до 11 мая продолжат обучение дистанционно

Дистанционный режим обучения для студентов российских вузов продлен до 11 мая.
ТАСС 11:40
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Цулыгин покинул пост главного тренера «Салавата Юлаева»

Ранее Ламса руководил командами «Пеликанс» и «Йокерит». Цулыгин стал главным тренером «Салавата Юлаева» в начале прошлого сезона.
ProstoProSport 08:00
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Происшествия

Мужчина откусил ухо охраннику магазина на севере Москвы

Мужчина откусил ухо охраннику магазина "Пятерочка" на севере Москвы в ходе конфликта.
ТАСС 11:26
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Религия

Патриарх Кирилл запретил в служении протодиакона Андрея Кураева

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл запретил в служении протодиакона Андрея Кураева из-за того, что тот оскорбил память покойного настоятеля Богоявленского Елоховского собора протоиерея Александра Агейкина.
ТАСС 08:31
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Общество

Губернатор Алтайского края разрешил открыть парикмахерские

С 30 апреля в Алтайском крае разрешена торговля непродовольственными товарами и оказание парикмахерских услуг в помещениях, расположенных на первых этажах жилых зданий с отдельным входом.
Вести Алтай 11:15
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Общество

В Самарской области ввели масочный режим

Масочный режим вводится в Самарской области с 1 мая, сообщает в среду региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 09:28
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Политика

Путин объявил о проведении воздушного парада 9 мая

Общественное телевидение России вчера в 13:22
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Происшествия

В Приангарье местные жители заподозрили чиновников в поджоге леса

РИА Новости 00:52
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Общество

ЦБ пояснил, как платить по кредитам во время нерабочих дней до 11 мая

Банк России пояснил, как осуществлять платежи по кредитам в период нерабочих и праздничных дней до 11 мая, в частности обязательства по сделкам, срок исполнения которых приходится на период с 6 по 8 мая, переноситься не будут, следует из сообщения регулятора на сайте.
РИА Новости 10:49
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Происшествия

Глава Нижегородского управления ГИБДД найден мертвым

Начальник управления ГИБДД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
BFM.ru 12:17
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Здоровье

В Минздраве объяснили, как лечиться при бессимптомном коронавирусе

Министерство здравоохранения России опубликовывало пояснение, в котором сказано, как лечиться при коронавирусе без симптомов.
ФедералПресс 06:54
28
Общество

ФСБ выявила подпольных оружейников в 22 регионах страны

ГЛАС.RU 05:01
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Космос

Органика на Марсе была уже как минимум 4 млрд лет назад

Десятилетиями ученые пытались понять, есть ли на Марсе органические соединения и, если да, каков их источник.
Хайтек+ 07:50
Общество

Предсказана жизнь России после коронавируса

Футуролог, идеолог трансгуманистического движения Данила Медведев предсказал, какой будет жизнь в России после пандемии коронавируса, если она растянется на годы.
Lenta.ru 11:03
Общество

Подмосковье вышло на плато по заболеваемости коронавирусом

Подмосковье вышло на плато по количеству заболевших коронавирусом, заявил губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости 12:13
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Энергетика

Украина предложила «Газпрому» передать ей газ и заплатить

Глава оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины Сергей Макогон предложил российскому «Газпрому» арендовать украинские газохранилища для закачки избыточных объемов газа.
Lenta.ru 07:28
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Общество

Власти Москвы рассказали о продлении пропусков для автомобилистов

На сайте мэрии сообщается, что срок действия ранее выданных пропусков продлен до 4 мая, но тем, что планирует ездить на машине работу с 5 по 11 мая, уже надо или продлить цифровой пропуск или получить новый, если ранее его не было.
Вести.Ru 09:12
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Здоровье

Омск начнет принимать инфицированных коронавирусом из Якутии

Омская область готовится принять пациентов с коронавирусной инфекцией из Якутии, сообщает в среду региональный оперштаб.
Sibnet Новости 04:23
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Армия и оружие

Два бомбардировщика ВКС РФ выполнили полет над Балтийским морем

Москва, 29 апреля 2020, 05:15 — REGNUM Плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря осуществили два стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 ВКС России, 29 апреля сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
REGNUM вчера в 22:15
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Общество

В Госдуму внесли законопроект о штрафе за езду на машине без пропуска

Законодательное собрание Нижегородской области внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий штраф до 5000 руб. за езду на машине без специального пропуска во время режима самоизоляции.
Ведомости вчера в 16:58
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Общество

Ученые вновь изменили дату окончания вспышки коронавируса в России

Сингапур, 29 апреля 2020, 15:16 — REGNUM Вспышка эпидемии коронавируса в России может окончательно завершиться 7 августа, об это свидетельствуют данные лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.
REGNUM 08:16
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Наука

Доказали эффективность бронзовых мечей в реальных условиях

Goroday.ru 08:54
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Происшествия

В Выборге сгорела семья с шестью детьми

В результате пожара в жилом доме в Выборге Ленинградской области погибли двое взрослых и шестеро детей.
BFM.ru 01:23
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Происшествия

В двух регионах России изъяли 1,5 тыс. просроченных аппаратов ИВЛ

Полицейские изъяли около 1,5 тыс. просроченных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в Костромской и Свердловской областях.
Известия 07:38
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Космос

Телескоп Спитцера показывает точное время танца черной дыры

Ученые удалось выяснить точное время сложного танца между двумя огромными черными дырами.
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Шоу-бизнес

Оставшаяся без рук Маргарита Грачева обратилась к Регине Тодоренко

27-летняя Маргарита Грачева, которая осталась без кистей рук из-за домашнего насилия, прокомментировала ситуацию с Тодоренко.
Экспресс газета вчера в 03:47
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Космос

В среду близко к Земле пролетит опасный астероид

Речь идет о небесном теле под обозначением 1998 OR2. Астероид пройдет на расстоянии 6.3 млн. км. от Земли.
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Шоу-бизнес

Кейт Бекинсейл прочитала на русском языке «Чайку» Антона Чехова

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Василий Уткин назвал лучшего футболиста в истории

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