В Сеть попали данные граждан, обращавшихся за оформлением займов в микрофинансовых организациях. Данные клиентов были выставлены на продажу в конце марта на специализированном сайте.

с чего всё началось

Компания направила письмо с требованиями о прекращении сотрудничества,сообщает «Юником24». Продавец базы заявляет, что все клиенты базы достались ему из одного источника. Около 25% клиентов в базе использовали для микрозаймов компанию «Микроклад».

В интернете выставили на продажу данные россиян, бравших микрозаймы

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