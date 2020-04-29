Общество
Муксун.fmВ интернете выставили на продажу данные россиян, бравших микрозаймы
Компания направила письмо с требованиями о прекращении сотрудничества,сообщает «Юником24». Продавец базы заявляет, что все клиенты базы достались ему из одного источника. Около 25% клиентов в базе использовали для микрозаймов компанию «Микроклад».
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с чего всё началось
В Сеть попали данные граждан, обращавшихся за оформлением займов в микрофинансовых организациях. Данные клиентов были выставлены на продажу в конце марта на специализированном сайте.РБКвчера в 23:00
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Общество
СМИ заявили о проверке СК публикаций о «двойном гражданстве» Мизулиной
Следственный комитет России начал проверку по факту публикаций о якобы двойном гражданстве у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
Известия 09:46
Политика
В Киеве заявили об украинском происхождении танка «Армата»
Танк Т-14 «Армата» разработан на основе харьковского проекта «Объект 477 Молот», об этом заявило издание Defense Express.
Военное дело 10:37
Общество
Названы возможные плюсы коронавируса
Футуролог полагает, что после пандемии будут перепроектировать города, вводить новые экономические схемы, такие как базовый доход, менять всю структуру занятости, «чтобы понимать, кто, где и что должен производить, чтобы мы получили наилучший результат и наименьшее влияние на окружающую среду».
Lenta.ru 11:03
Политика
Видеоконференция глав МИД в «нормандском формате» состоится 30 апреля
23 апреля пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко сообщила, что 30 апреля состоятся переговоры министров иностранных дел стран "нормандской четверки" в формате видеоконференции.
ТАСС вчера в 03:11
Общество
Власти Москвы рассказали о порядке продления пропусков
Пропуска для поездок на работу будут действовать в Москве по 4 мая, заявил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 07:47
Шоу-бизнес
Федосееву-Шукшину заподозрили в обмане после скандала с недвижимостью
Народные новости 06:56
Авто
В Европу возвращаются мотоциклы «Ява»
Чехословацкие мотоциклы Jawa («Ява»), права на которые с 2017 года принадлежат индийскому автогиганту Mahindra & Mahindra, возвращаются в Европу.
Автоновости дня вчера в 14:10
Политика
Путин продлил режим нерабочих дней
Президент России Владимир Путин провёл совещание в режиме видеоконференции с главами регионов по ситуации с коронавирусом.
RT на русском вчера в 10:35
Экономика
Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае
Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM 04:40
Общество
В Тульской области вводят цифровые пропуска
В Тульской области с 30 апреля вводят цифровые пропуска. Об этом говорится на сайте регионального правительства.
RT на русском вчера в 12:11
Происшествия
Мужчина откусил ухо охраннику магазина на севере Москвы
Мужчина откусил ухо охраннику магазина "Пятерочка" на севере Москвы в ходе конфликта.
ТАСС 11:26
Здоровье
В Минздраве рассказали, когда коронавирус не надо лечить
Ранее сообщалось, в России разработана новая методика помощи тем, кого все же надо лечить от коронавируса.
Блокнот.ру 10:49
Общество
«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии
Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 20:43
Хоккей
Зарипов подписал новый контракт с «Ак Барсом»
Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов продлил контракт с клубом ещё на сезон. Условия соглашения пока не разглашаются.
Metaratings 11:18
Энергетика
Белоруссия закупила первую партию саудовской нефти
Наша версия 10:28
Политика
Лавров: Россия ждет от США объяснения ситуации со школьниками
Российский МИД потребовал четких объяснений от Госдепа США, поскольку Москва осталась не удовлетворена комментариями на эту тему американского посла в России Джона Салливана.
Вести.Ru 10:40
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов
Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже.
Вести.Ru 03:25
Общество
Воробьев: Подмосковье вышло на плато заболеваемости коронавирусом
Московская область вышла на плато по количеству случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
Коммерсантъ 10:48
Политика
В Таджикистане запретят использовать славянские окончания в именах
Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено.
ТАСС 06:01
Происшествия
Начальник УГИБДД Нижегородской области найден мертвым в своем кабинете
Начальник УГИБДД Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым в своем рабочем кабинете.
Пятый канал 11:38
Общество
«Роснефть» подаст в суд на Би-би-си из-за статьи о генетическом центре
«Роснефть» подаст в суд на телерадиокомпанию Би-би-си из-за статьи «о создании при участии «Роснефти» генетического центра», говорится в сообщении на сайте компании.
РБК 10:03
Общество
Снятие ограничений в Москве начнется со строителей
Смягчение ограничений, введенных в Москве на фоне коронавируса, начнется со строительной отрасли, сообщил в ходе брифинга в информационном центре по ситуации с COVID-19 заммэра столицы Владимир Ефимов.
Интерфакс 10:28
Хоккей
Немировски останется главным тренером «Торпедо» («СЭ»)
Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски продолжит работу в клубе, сообщает «Спорт-Экспресс».
Sports.ru 05:12
Авто
Продажи автомобилей в России могут упасть на 30%
Аналитики компании PricewaterhouseCoopers (PwC) предсказали падение продаж легковых автомобилей в России на 30% в 2020 году.
ZAB.RU 01:46