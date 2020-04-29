Общество

Муксун.fmМуксун.fmВ интернете выставили на продажу данные россиян, бравших микрозаймы

Компания направила письмо с требованиями о прекращении сотрудничества,сообщает «Юником24». Продавец базы заявляет, что все клиенты базы достались ему из одного источника. Около 25% клиентов в базе использовали для микрозаймов компанию «Микроклад».
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с чего всё началось

Данные желающих взять кредит россиян выставили на продажу в интернете

В Сеть попали данные граждан, обращавшихся за оформлением займов в микрофинансовых организациях. Данные клиентов были выставлены на продажу в конце марта на специализированном сайте.
РБКвчера в 23:00

Подробнее о событии

РБК: данные 12 млн клиентов микрофинансовых организаций выставили на продажу

ТАСС05:41

Данные обращавшихся за кредитом выставили на продажу в интернете

Коммерсантъ01:47

Данные желающих взять кредиты россиян выставили на продажу

Lenta.ru02:44

Данные оформлявших микрокредиты россиян выставили на продажу

РИА Новости01:59

Данные россиян, оформлявших микрокредиты, выставили на продажу в интернете

Эхо Москвы08:04

Данные оформлявших кредиты россиян выставили на продажу в Интернете

News.ru00:21

Данные желающих взять кредит россиян выставили на продажу в интернете

РБКвчера в 23:00
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Общество

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В Киеве заявили об украинском происхождении танка «Армата»

Танк Т-14 «Армата» разработан на основе харьковского проекта «Объект 477 Молот», об этом заявило издание Defense Express.
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Общество

Названы возможные плюсы коронавируса

Футуролог полагает, что после пандемии будут перепроектировать города, вводить новые экономические схемы, такие как базовый доход, менять всю структуру занятости, «чтобы понимать, кто, где и что должен производить, чтобы мы получили наилучший результат и наименьшее влияние на окружающую среду».
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В Европу возвращаются мотоциклы «Ява»

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Путин продлил режим нерабочих дней

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Общество

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Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае

Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
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В Тульской области вводят цифровые пропуска

В Тульской области с 30 апреля вводят цифровые пропуска. Об этом говорится на сайте регионального правительства.
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Мужчина откусил ухо охраннику магазина на севере Москвы

Мужчина откусил ухо охраннику магазина "Пятерочка" на севере Москвы в ходе конфликта.
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«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии

Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
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Лавров: Россия ждет от США объяснения ситуации со школьниками

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Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже.
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Воробьев: Подмосковье вышло на плато заболеваемости коронавирусом

Московская область вышла на плато по количеству случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
Коммерсантъ 10:48
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В Таджикистане запретят использовать славянские окончания в именах

Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено.
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Возможный трубоукладчик «Северного потока – 2» направился к Балтике

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Начальник УГИБДД Нижегородской области найден мертвым в своем кабинете

Начальник УГИБДД Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым в своем рабочем кабинете.
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Снятие ограничений в Москве начнется со строителей

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Аналитики компании PricewaterhouseCoopers (PwC) предсказали падение продаж легковых автомобилей в России на 30% в 2020 году.
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